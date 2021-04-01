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Какими бывают зарядные устройства для автомобильного аккумулятора?

01.04.2021 10:49

Любой аккумулятор для автомобиля, какова бы ни была его емкость, спустя определенное время начинает требовать подзарядки. Израсходованная электроэнергия отчасти восполняется генератором, однако восстановить емкость батареи полностью можно только с помощью зарядного устройства (ЗУ), специально созданного для этих целей.

Разновидности зарядных устройств

Изготовители ЗУ для автомобильных аккумуляторов выпускают большое количество моделей данных устройств с различными параметрами и набором функций. Чтобы приобрести зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое в максимальной степени отвечает нуждам автовладельца, надо иметь представление об особенностях каждой модели. Все существующие ЗУ делятся на следующие разновидности:

  • Выравнивающие. К их использованию прибегают, если в цепь постоянного электротока на 24 вольта последовательно включены два аккумулятора.
  • Зарядно-восстановительные. Они идеально подходят для применения в домашних условиях.
  • Пуско-зарядные. Они в основном используются на станциях техобслуживания для быстрой зарядки батарей различных параметров и мощности.
  • Портативные. С помощью таких ЗУ можно восстановить емкость севшей батареи вдали от электросети.

Важнейшие критерии выбора ЗУ

При покупке ЗУ для аккумулятора надо определиться с его главными функциями и параметрами, включая следующие:

  • Вес и размеры. Чем меньше эти характеристики, тем более транспортабельным является ЗУ.
  • Режимы функционирования. При стабилизации тока на зарядку аккумулятора уходит меньше времени, но для недопущения его повреждения на заключительном этапе данного процесса нужно слегка уменьшить величину электротока. Электроток изменяется на аккумуляторе в ходе зарядки при стабилизации напряжения, а величина зарядного напряжения остается неизменной. В последнем случае при завершении зарядки происходит и плавное уменьшение электротока.
  • Напряжение. Чтобы зарядить аккумулятор легковой автомашины, нужно использовать устройство с напряжением на 12 В. Аккумуляторы грузовиков Для заряжаются при помощи устройств с напряжением на 24 В. Существуют модели ЗУ, в которых имеется переключатель величины напряжения, но они стоят дороже и нужны немногим.

Какое бы ЗУ для аккумулятора автомобиля ни было выбрано, ему требуются надлежащий уход и выполнение правил эксплуатации. Соблюдение этих условий дает возможность существенно продлить срок службы ЗУ.

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