Какими бывают зарядные устройства для автомобильного аккумулятора?

Любой аккумулятор для автомобиля, какова бы ни была его емкость, спустя определенное время начинает требовать подзарядки. Израсходованная электроэнергия отчасти восполняется генератором, однако восстановить емкость батареи полностью можно только с помощью зарядного устройства (ЗУ), специально созданного для этих целей.

Разновидности зарядных устройств

Изготовители ЗУ для автомобильных аккумуляторов выпускают большое количество моделей данных устройств с различными параметрами и набором функций. Чтобы приобрести зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое в максимальной степени отвечает нуждам автовладельца, надо иметь представление об особенностях каждой модели. Все существующие ЗУ делятся на следующие разновидности:

Выравнивающие. К их использованию прибегают, если в цепь постоянного электротока на 24 вольта последовательно включены два аккумулятора.

Зарядно-восстановительные. Они идеально подходят для применения в домашних условиях.

Пуско-зарядные. Они в основном используются на станциях техобслуживания для быстрой зарядки батарей различных параметров и мощности.

Портативные. С помощью таких ЗУ можно восстановить емкость севшей батареи вдали от электросети.

Важнейшие критерии выбора ЗУ

При покупке ЗУ для аккумулятора надо определиться с его главными функциями и параметрами, включая следующие:

Вес и размеры. Чем меньше эти характеристики, тем более транспортабельным является ЗУ.

Режимы функционирования. При стабилизации тока на зарядку аккумулятора уходит меньше времени, но для недопущения его повреждения на заключительном этапе данного процесса нужно слегка уменьшить величину электротока. Электроток изменяется на аккумуляторе в ходе зарядки при стабилизации напряжения, а величина зарядного напряжения остается неизменной. В последнем случае при завершении зарядки происходит и плавное уменьшение электротока.

Напряжение. Чтобы зарядить аккумулятор легковой автомашины, нужно использовать устройство с напряжением на 12 В. Аккумуляторы грузовиков Для заряжаются при помощи устройств с напряжением на 24 В. Существуют модели ЗУ, в которых имеется переключатель величины напряжения, но они стоят дороже и нужны немногим.

Какое бы ЗУ для аккумулятора автомобиля ни было выбрано, ему требуются надлежащий уход и выполнение правил эксплуатации. Соблюдение этих условий дает возможность существенно продлить срок службы ЗУ.