6 июня, Нью-Йоркский техно-бренд Corning анонсировал выход инновационного стекла под названием Gorilla Glass 7i. В его пресс-релизе говориться о новом стандарте защиты для телефонов, имеющих средние или низкие ценники. Там же, были опубликованы первые результаты тестов данного продукта.

По итогу, новинка сможет обеспечить улучшенную защиту от механических повреждений. И, более того, в компании заявили, что она выдерживает падение с высоты в 1 метр на поверхность, имитирующую асфальт. Интересно, что у конкурентов данный параметр гораздо меньше. Параллельно, чтобы насладиться свободным временем, можно запустить игорный клуб Лев, где Лев игровые автоматы доступны в количестве до 1 500 штук.

Подробнее о том, что показало тестирование стекла

Как сказал вице-президент Corning, Д. Веласкес, приобретение мобильного устройства является значительной инвестицией. Поэтому, купив “мобильник”, пусть даже бюджетный, но с передовой защитой, люди смогут уберечь себя от непредвиденных затрат на ремонт. Иными словами, по результатам проверки, экранный щит Gorilla Glass 7i:

Способно выдержать падение достаточно большой высоты и не пострадать;

Имеет усиленную устойчивость к царапинам (в два раза выше, чем в предыдущих поколениях);

Станет достоянием многих смартфонов, имеющих средний и даже низкий ценник.

Интересно, что начало данной технологии защиты было положено еще в 2020 году. Тогда, американский производитель вывел на рынок седьмое поколение фирменного стекла под кодовым наименованием Victus. Однако, оно было предназначено лишь для устройств премиального класса.

Кто первым хочет использовать новинку в своих девайсах и, каковы ее другие вероятные сферы использования

Первой опробовать новую модель защитного стекла от Corning пожелала китайская компания Oppo. Это не удивительно, учитывая то, что многие разработчики недорогих смартфонов стремятся сделать свои девайсы более прочными и современными. Также, это отличный способ для Corning продемонстрировать новую технологию более широкой аудитории.

Данное стекло интересно не только своим использованием на мобильных телефонах. По словам Веласкеса, Gorilla Glass 7i возможно внедрять и в другие гаджеты. К примеру те, что требуют аналогичных стандартов защиты, вроде умных часов.