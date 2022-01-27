Какие в покере Техасский Холдем правила и комбинации?

Начинающие покеристы выбирают для обучения Техасский Холдем. Дисциплина считается базовой, поскольку уходит корнями в классический покер. Используемые здесь правила и комбинации целиком или в измененном виде используются в других разновидностях. Игрок, освоивший Холдем, сможет играть в любые виды покера.

Правила игры и комбинации

За столом собирается от двух до десяти человек. Банк формируют принудительными ставками — большой и малый Блайнды — два первых по ходу раздачи игрока. Карты раздают с первой от дилера позиции по ходу часовой стрелки.

Для личного использования все покеристы получают по две карты в закрытую. Затем на стол последовательно выкладывают три и дважды по одной фигуре. В промежутках между раздачами делаются ставки — уравнивание или повышение предыдущего хода, ва-банк. Кроме перечисленных действий можно сбрасывать руку при бесперспективности сбора сильного сочетания.

Задача игроков:

любыми разрешенными способами вынудить оппонентов сделать больше ставок;

собрать максимально сильную комбинацию;

заставить соперников сбрасывать карты до вскрытия.

Победителем объявляется пользователь, собравший сильнейшее сочетание. Для этого после последней раздачи производится вскрытие при двух и более активных игроках. Если один из оппонентов заставит остальных спасовать, Банк достается ему без вскрытия. В случае сдачи сильнейшего сочетания на борд, банк делится поровну.

В холдеме используется 10 комбинаций. В списке они представлены в порядке убывания силы:

Флэш Рояль,

Стрит Флэш,

Каре,

Фул Хаус,

Флэш,

Стрит,

Тройка,

Две пары,

Пара,

Старшая карта.

В интернете опубликовано много информации о составе и определении старшинства рук. Доступны тренажеры, позволяющие освоить навыки онлайн покера.

Способы игры

Различают кэш-столы и турниры. В ивентах принимают участие от сотни до тысяч клиентов. Кэш имеет свои разновидности:

Лимитный — размер ставки не должен превышать установленный потолок.

Потлимитный — потолок устанавливается размером банка.

Безлимитный — нет ограничений на размер хода.

В турнирах сеанс может длиться несколько часов и проходит с выбыванием. Победители столов распределяются по командам и продолжают борьбу до выявления самого сильного. Также бывают разные форматы ивентов — Windfall, Sit&Go, Heads Up фрироллы, серии.

В кэш игру разрешается входить и выходить на любом этапе соответственно правилам. Играть в онлайн покер Техасский Холдем на сайте https://academypoker.ru/tehasskij-holdem.html может каждый. Много полезной информации на одном ресурсе.

Стили

Кроме этого, существует четыре способа ведения игры. Пользователи придерживаются следующих стилей:

Тайтовый — после префлопа вхождение с сильной рукой.

Лузовый — участие в сессии независимо от силы карманок.

Агрессивный — целенаправленное выдавливание оппонентов.

Пассивный — уравнивание ходов, ожидание исхода ситуации.

Последние два способа характерны и для тайтовых, и для лузовых игроков. Начинающему стоит изучить все способы. Это поможет ему читать оппонентов, а самому быть непредсказуемым. Научитесь применять определенный стиль по складывающейся ситуации. Слепое копирование приведет к постоянным проигрышам.