Какие в покере Техасский Холдем правила и комбинации?

Начинающие покеристы выбирают для обучения Техасский Холдем. Дисциплина считается базовой, поскольку уходит корнями в классический покер. Используемые здесь правила и комбинации целиком или в измененном виде используются в других разновидностях. Игрок, освоивший Холдем, сможет играть в любые виды покера.
Правила игры и комбинации
За столом собирается от двух до десяти человек. Банк формируют принудительными ставками — большой и малый Блайнды — два первых по ходу раздачи игрока. Карты раздают с первой от дилера позиции по ходу часовой стрелки.
Для личного использования все покеристы получают по две карты в закрытую. Затем на стол последовательно выкладывают три и дважды по одной фигуре. В промежутках между раздачами делаются ставки — уравнивание или повышение предыдущего хода, ва-банк. Кроме перечисленных действий можно сбрасывать руку при бесперспективности сбора сильного сочетания.
Задача игроков:
- любыми разрешенными способами вынудить оппонентов сделать больше ставок;
- собрать максимально сильную комбинацию;
- заставить соперников сбрасывать карты до вскрытия.
Победителем объявляется пользователь, собравший сильнейшее сочетание. Для этого после последней раздачи производится вскрытие при двух и более активных игроках. Если один из оппонентов заставит остальных спасовать, Банк достается ему без вскрытия. В случае сдачи сильнейшего сочетания на борд, банк делится поровну.
В холдеме используется 10 комбинаций. В списке они представлены в порядке убывания силы:
- Флэш Рояль,
- Стрит Флэш,
- Каре,
- Фул Хаус,
- Флэш,
- Стрит,
- Тройка,
- Две пары,
- Пара,
- Старшая карта.
В интернете опубликовано много информации о составе и определении старшинства рук. Доступны тренажеры, позволяющие освоить навыки онлайн покера.
Способы игры
Различают кэш-столы и турниры. В ивентах принимают участие от сотни до тысяч клиентов. Кэш имеет свои разновидности:
- Лимитный — размер ставки не должен превышать установленный потолок.
- Потлимитный — потолок устанавливается размером банка.
- Безлимитный — нет ограничений на размер хода.
В турнирах сеанс может длиться несколько часов и проходит с выбыванием. Победители столов распределяются по командам и продолжают борьбу до выявления самого сильного. Также бывают разные форматы ивентов — Windfall, Sit&Go, Heads Up фрироллы, серии.
В кэш игру разрешается входить и выходить на любом этапе соответственно правилам. Играть в онлайн покер Техасский Холдем на сайте https://academypoker.ru/tehasskij-holdem.html может каждый. Много полезной информации на одном ресурсе.
Стили
Кроме этого, существует четыре способа ведения игры. Пользователи придерживаются следующих стилей:
- Тайтовый — после префлопа вхождение с сильной рукой.
- Лузовый — участие в сессии независимо от силы карманок.
- Агрессивный — целенаправленное выдавливание оппонентов.
- Пассивный — уравнивание ходов, ожидание исхода ситуации.
Последние два способа характерны и для тайтовых, и для лузовых игроков. Начинающему стоит изучить все способы. Это поможет ему читать оппонентов, а самому быть непредсказуемым. Научитесь применять определенный стиль по складывающейся ситуации. Слепое копирование приведет к постоянным проигрышам.