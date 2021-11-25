Какие овощи выгодно сажать на своем участке?

Все зависит от различных факторов. Возможно, что некоторые люди не любят работать на дачном участке, а предпочитают отдыхать, проводить время с семьей, или бывают лишь на выходных, то есть не живут там летом.

В каком случае выгодно выращивать овощи

Территория сада может быть небольшого размера – всего четыре — пять соток. Или предположительно, нет места для хранения овощей. Также имеет значение, где живет человек — в селе или в городе. В таком случае, не следует обзаводиться большим огородом. Можно посадить одну зелень, томаты и огурцы.

Но при обладании большим садом, крупным участком земли, наличием времени, сил и желания, стоит заняться огородничеством. Для этого, прежде всего, следует купить качественные семена в интернет-магазине https://semena.in.ua/nasinnya-ovochiv/, выбрав самые необходимые овощные культуры.

Какие овощи сажать наиболее выгодно

Можно выращивать несколько овощных культур, являющихся самыми полезными и выгодными — например:

рекомендуется посадка перцев, томатов, баклажанов из семейства пасленовых;

оптимально выращивание тыквы, огурцов, кабачков из семейства тыквенных, в данном случае лучше это делать в теплице;

хорошо занять свободные участки земли укропом, салатом, петрушкой, базиликом, руколой, киндзой, шпинатом, салатом;

выгодно выращивание чеснока, многолетнего лука;

можно выращивать фасоль;

из корнеплодов – посеять редис.

При подсчете всех расходов, может показаться, что выгодно купить большинство овощей, но, в таком случае, не будет никакой уверенности, что они экологически чисты и полезны. После употребления в пищу этих овощей, позже придется потратиться на медикаменты. Вот и получится, что выращенные собственные овощи намного выгодней и безопасней, чем покупные. Это особенно заметно, если попробовать свои огурцы, томаты, морковку, перец и сравнить с покупными, сразу станет заметна разница.

Из самых выгодных овощей, которые лучше выращивать, чем покупать – это спаржа, годами она растет на одном месте, для получения первого урожая надо подождать три года, и после, каждой весной, в течение месяца, можно будет кушать этот полезный овощ. А также очень выгодное и полезное дело — выращивание перца горького, молодого картофеля, салата, петрушки, чеснока. Ведь употребление этих овощей, со своего участка, укрепляет иммунитет и является залогом крепкого здоровья.