На чтение 4 мин Опубликовано

Какие обследования назначает отоларинголог: полное руководство для пациентов

Здоровье ушей, носа и горла играет ключевую роль в общем самочувствии человека. Именно этими органами занимается врач-отоларинголог, или ЛОР. Его компетенция охватывает диагностику и лечение болезней уха, горла, носа, глотки, а также некоторых структур головы и шеи. Чтобы выявить заболевание, определить его стадию и подобрать оптимальное лечение, специалист назначает комплекс обследований. В данной статье мы подробно рассмотрим, какие диагностические процедуры применяются в практике отоларинголога, в каких случаях они назначаются, и как подготовиться к посещению лор врача.

Роль отоларинголога в современной медицине

Отоларингология объединяет терапевтический и хирургический подходы, поэтому ЛОР-врач часто назначает как стандартные анализы, так и высокотехнологичные исследования. Цель обследования заключается в том, чтобы:

  • точно определить причину жалоб пациента;
  • выявить заболевание на ранней стадии;
  • контролировать эффективность назначенного лечения;
  • исключить осложнения при хронических патологиях.

Современные диагностические методы позволяют сочетать визуальный осмотр, инструментальные и лабораторные исследования, а также функциональные тесты.

Основные виды обследований, назначаемых отоларингологом

В арсенале ЛОР-врача множество методов, которые можно условно разделить на несколько групп: клинический осмотр, инструментальная диагностика, лабораторные анализы и функциональные тесты.

1. Клинический осмотр

Первичный приём у отоларинголога начинается с беседы и визуального осмотра. Используются специальные инструменты:

  • Отоскопия — исследование уха при помощи отоскопа для выявления воспаления, серных пробок, перфорации барабанной перепонки.
  • Риноскопия — осмотр полости носа и носовых раковин при помощи носового зеркала.
  • Фарингоскопия — осмотр глотки и миндалин.
  • Ларингоскопия — исследование гортани с помощью зеркала или эндоскопа.

2. Инструментальные методы

Если визуального осмотра недостаточно, назначаются дополнительные инструментальные обследования:

Метод Назначение Что выявляет
Эндоскопия ЛОР-органов Подробный осмотр слизистых оболочек Полипы, новообразования, воспалительные очаги
Аудиометрия Оценка слуха Снижение слуха, нейросенсорная тугоухость
Импедансометрия Функциональное исследование среднего уха Проблемы с подвижностью барабанной перепонки
УЗИ шеи и пазух Бесконтактное исследование тканей Кисты, опухоли, воспалительные процессы
Рентген/КТ околоносовых пазух Послойное изучение костных структур Синусит, искривление перегородки, травмы
МРТ головы и шеи Высокоточное исследование мягких тканей Опухоли, невриты слухового нерва

3. Лабораторные исследования

Отоларинголог может направить пациента на лабораторные анализы:

  1. Общий анализ крови — выявляет признаки воспаления или аллергии.
  2. Бактериологический посев — позволяет определить возбудителя инфекции и его чувствительность к антибиотикам.
  3. Аллергопробы — используются при подозрении на аллергический ринит.
  4. Цитологическое исследование мазков — помогает уточнить природу воспалительного процесса.

4. Функциональные тесты

Для оценки дыхательной и слуховой функции применяются специальные тесты:

  • Спирометрия — измерение объёма и скорости дыхания.
  • Риноманометрия — оценка проходимости носовых ходов.
  • Тональная и речевая аудиометрия — определение остроты слуха.

Формулы и показатели в диагностике

Некоторые обследования ЛОР-органов предполагают использование расчетных показателей. Например, при оценке дыхательной функции используют формулу ЖЕЛ (жизненной ёмкости лёгких):

ЖЕЛ = ДО + РОвд + РОвыд

Где:

  • ДО — дыхательный объём;
  • РОвд — резервный объём вдоха;
  • РОвыд — резервный объём выдоха.

При проведении аудиометрии строится аудиограмма — графическое отображение зависимости слухового восприятия от частоты и интенсивности звука. Анализ графика позволяет диагностировать степень тугоухости.

Когда назначаются дополнительные обследования?

Не всегда ограничиваются стандартным осмотром. Дополнительные методы необходимы при:

  • частых рецидивах синусита или отита;
  • подозрении на хроническое воспаление;
  • наличии новообразований;
  • травмах головы и шеи;
  • нарушении слуха или голоса;
  • подготовке к хирургическому вмешательству.

Пример: обследование при хроническом синусите

Пациент с постоянной заложенностью носа и головными болями проходит комплексное обследование:

  1. Риноскопия — для визуальной оценки слизистой.
  2. КТ пазух — для выявления воспаления и полипов.
  3. Бактериологический посев — для определения возбудителя.
  4. Аллергопробы — для исключения аллергической природы болезни.

Подготовка к визиту к ЛОР-врачу

Чтобы обследование прошло максимально информативно, рекомендуется:

  • заранее составить список жалоб и вопросов;
  • иметь при себе результаты предыдущих исследований;
  • воздержаться от применения сосудосуживающих капель минимум за 3–4 часа до визита;
  • не чистить уши перед приёмом — это может скрыть клиническую картину.

Отоларинголог назначает широкий спектр обследований — от простого визуального осмотра до высокоточных методов, таких как КТ и МРТ. Правильно подобранные исследования помогают не только выявить заболевание, но и определить оптимальную тактику лечения. Пациенту важно понимать, что своевременное обращение к ЛОР-врачу и прохождение обследований позволяет избежать осложнений и сохранить здоровье ушей, носа и горла на долгие годы.

ASTERA

