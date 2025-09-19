Какие обследования назначает отоларинголог: полное руководство для пациентов

Здоровье ушей, носа и горла играет ключевую роль в общем самочувствии человека. Именно этими органами занимается врач-отоларинголог, или ЛОР. Его компетенция охватывает диагностику и лечение болезней уха, горла, носа, глотки, а также некоторых структур головы и шеи. Чтобы выявить заболевание, определить его стадию и подобрать оптимальное лечение, специалист назначает комплекс обследований. В данной статье мы подробно рассмотрим, какие диагностические процедуры применяются в практике отоларинголога, в каких случаях они назначаются, и как подготовиться к посещению лор врача.
Роль отоларинголога в современной медицине
Отоларингология объединяет терапевтический и хирургический подходы, поэтому ЛОР-врач часто назначает как стандартные анализы, так и высокотехнологичные исследования. Цель обследования заключается в том, чтобы:
- точно определить причину жалоб пациента;
- выявить заболевание на ранней стадии;
- контролировать эффективность назначенного лечения;
- исключить осложнения при хронических патологиях.
Современные диагностические методы позволяют сочетать визуальный осмотр, инструментальные и лабораторные исследования, а также функциональные тесты.
Основные виды обследований, назначаемых отоларингологом
В арсенале ЛОР-врача множество методов, которые можно условно разделить на несколько групп: клинический осмотр, инструментальная диагностика, лабораторные анализы и функциональные тесты.
1. Клинический осмотр
Первичный приём у отоларинголога начинается с беседы и визуального осмотра. Используются специальные инструменты:
- Отоскопия — исследование уха при помощи отоскопа для выявления воспаления, серных пробок, перфорации барабанной перепонки.
- Риноскопия — осмотр полости носа и носовых раковин при помощи носового зеркала.
- Фарингоскопия — осмотр глотки и миндалин.
- Ларингоскопия — исследование гортани с помощью зеркала или эндоскопа.
2. Инструментальные методы
Если визуального осмотра недостаточно, назначаются дополнительные инструментальные обследования:
|Метод
|Назначение
|Что выявляет
|Эндоскопия ЛОР-органов
|Подробный осмотр слизистых оболочек
|Полипы, новообразования, воспалительные очаги
|Аудиометрия
|Оценка слуха
|Снижение слуха, нейросенсорная тугоухость
|Импедансометрия
|Функциональное исследование среднего уха
|Проблемы с подвижностью барабанной перепонки
|УЗИ шеи и пазух
|Бесконтактное исследование тканей
|Кисты, опухоли, воспалительные процессы
|Рентген/КТ околоносовых пазух
|Послойное изучение костных структур
|Синусит, искривление перегородки, травмы
|МРТ головы и шеи
|Высокоточное исследование мягких тканей
|Опухоли, невриты слухового нерва
3. Лабораторные исследования
Отоларинголог может направить пациента на лабораторные анализы:
- Общий анализ крови — выявляет признаки воспаления или аллергии.
- Бактериологический посев — позволяет определить возбудителя инфекции и его чувствительность к антибиотикам.
- Аллергопробы — используются при подозрении на аллергический ринит.
- Цитологическое исследование мазков — помогает уточнить природу воспалительного процесса.
4. Функциональные тесты
Для оценки дыхательной и слуховой функции применяются специальные тесты:
- Спирометрия — измерение объёма и скорости дыхания.
- Риноманометрия — оценка проходимости носовых ходов.
- Тональная и речевая аудиометрия — определение остроты слуха.
Формулы и показатели в диагностике
Некоторые обследования ЛОР-органов предполагают использование расчетных показателей. Например, при оценке дыхательной функции используют формулу ЖЕЛ (жизненной ёмкости лёгких):
ЖЕЛ = ДО + РОвд + РОвыд
Где:
- ДО — дыхательный объём;
- РОвд — резервный объём вдоха;
- РОвыд — резервный объём выдоха.
При проведении аудиометрии строится аудиограмма — графическое отображение зависимости слухового восприятия от частоты и интенсивности звука. Анализ графика позволяет диагностировать степень тугоухости.
Когда назначаются дополнительные обследования?
Не всегда ограничиваются стандартным осмотром. Дополнительные методы необходимы при:
- частых рецидивах синусита или отита;
- подозрении на хроническое воспаление;
- наличии новообразований;
- травмах головы и шеи;
- нарушении слуха или голоса;
- подготовке к хирургическому вмешательству.
Пример: обследование при хроническом синусите
Пациент с постоянной заложенностью носа и головными болями проходит комплексное обследование:
- Риноскопия — для визуальной оценки слизистой.
- КТ пазух — для выявления воспаления и полипов.
- Бактериологический посев — для определения возбудителя.
- Аллергопробы — для исключения аллергической природы болезни.
Подготовка к визиту к ЛОР-врачу
Чтобы обследование прошло максимально информативно, рекомендуется:
- заранее составить список жалоб и вопросов;
- иметь при себе результаты предыдущих исследований;
- воздержаться от применения сосудосуживающих капель минимум за 3–4 часа до визита;
- не чистить уши перед приёмом — это может скрыть клиническую картину.
Отоларинголог назначает широкий спектр обследований — от простого визуального осмотра до высокоточных методов, таких как КТ и МРТ. Правильно подобранные исследования помогают не только выявить заболевание, но и определить оптимальную тактику лечения. Пациенту важно понимать, что своевременное обращение к ЛОР-врачу и прохождение обследований позволяет избежать осложнений и сохранить здоровье ушей, носа и горла на долгие годы.