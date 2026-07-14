Какие модели iPhone стали самыми популярными в истории: рейтинг продаж и главные рекордсмены Apple

С момента презентации первого смартфона Apple в 2007 году компания выпустила десятки моделей iPhone, каждая из которых по-своему повлияла на рынок мобильных технологий. За без малого два десятилетия купертиновская корпорация продала свыше трёх миллиардов устройств, а отдельные поколения iPhone установили рекорды, которые до сих пор не побиты конкурентами. В этой статье разберём каталог iPhone, и посмотрим какие модели iPhone оказались самыми популярными за всю историю бренда, какие факторы определяют коммерческий успех смартфона и как менялись предпочтения покупателей с течением времени.

Как формируется популярность модели iPhone

Прежде чем переходить к конкретным цифрам, важно понимать, что «популярность» модели можно измерять по-разному. Аналитики традиционно опираются на несколько показателей: суммарное количество проданных единиц за весь жизненный цикл устройства, доля рынка в конкретном году, а также темпы продаж в первые недели после старта. Именно поэтому в разных источниках можно встретить несколько отличающиеся друг от друга рейтинги — методология подсчёта существенно влияет на итоговый результат.

Упрощённо долю рынка конкретной модели можно выразить следующей формулой:

Доля рынка модели (%) = (Количество проданных единиц модели / Общее количество проданных смартфонов) × 100

Именно этот показатель ежегодно рассчитывают исследовательские компании, такие как Counterpoint Research и Canalys, публикуя топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире.

Абсолютный рекордсмен: iPhone 6 и 6 Plus

Если говорить о суммарных продажах за весь период присутствия модели на рынке, безоговорочным лидером остаётся связка iPhone 6 и iPhone 6 Plus, представленная в 2014 году. Самыми продаваемыми телефонами с сенсорным экраном являются Apple iPhone 6 и 6 Plus, выпущенные в 2014 году, которые вместе продали более 222 миллионов единиц. Успех этой пары объясняется сразу несколькими причинами:

Впервые Apple предложила покупателям смартфон с по-настоящему большим экраном, отказавшись от компактных форм-факторов предыдущих поколений;

Модель вышла на пике популярности бренда, когда спрос на устройства с диагональю экрана более 4,7 дюйма стремительно рос во всём мире;

Несмотря на скандал вокруг склонности корпуса к деформации, известный как «Bendgate», iPhone 6 стал популярным, и, несмотря на скандал, модель стала самой продаваемой в истории iPhone.

iPhone 12: рекорд по количеству проданных единиц линейки

Если учитывать не пару моделей, а полную линейку одного поколения, включая базовую версию, Pro, Pro Max и Mini, то по совокупным продажам лидирует iPhone 12. Самыми продаваемыми iPhone в истории считаются модели линейки iPhone 12, выпущенные в 2020 году, которые разошлись тиражом более 250 миллионов единиц. Такой результат во многом связан с тем, что именно эта линейка стала первой с поддержкой сетей 5G, а также совпала по времени с периодом пандемии, когда спрос на технику для удалённой работы и учёбы резко вырос.

Актуальные лидеры продаж последних лет

Рынок смартфонов ежегодно меняется, и лидерство переходит от одной модели к другой. Рассмотрим, как выглядела картина в течение последних трёх лет по данным аналитической компании Counterpoint Research.

Год Самая продаваемая модель Особенности лидерства 2023 iPhone 14 В 2023 году различные модели iPhone заняли первые семь мест в рейтинге самых продаваемых смартфонов в мире, а первое место досталось iPhone 14 с долей рынка 3,9%. 2024 iPhone 15 По данным Counterpoint Research, базовая модель iPhone 15 заняла первое место по мировым продажам в 2024 году, а вместе с версиями Pro и Pro Max составила более половины всех проданных айфонов за год. 2025 iPhone 16 Самым популярным смартфоном 2025 года стал Apple iPhone 16, на втором месте расположился iPhone 16 Pro Max, а тройку лидеров замкнул iPhone 16 Pro.

Стоит отметить любопытную закономерность: в 2025 году различные модели iPhone заняли семь позиций из десяти в общемировом рейтинге, тогда как компания Samsung заняла три места в списке. Это подчёркивает устойчивое доминирование Apple в премиальном и среднем ценовых сегментах.

Почему базовые модели обгоняют версии Pro

Интересно, что на протяжении последних лет именно стандартные версии iPhone (без приставки Pro) чаще всего возглавляют годовые рейтинги продаж. Причины этого явления можно свести к нескольким пунктам:

Более доступная цена делает базовую модель привлекательной для широкой аудитории, включая развивающиеся рынки; Отсутствие принципиальных различий в производительности между базовой версией и Pro-моделью в глазах массового потребителя; Активная поддержка операторов связи, которые чаще субсидируют именно стандартные модели в рамках контрактных предложений; Долгий срок присутствия модели в продаже — часто предыдущее поколение продолжает пользоваться спросом ещё год-два после выхода нового флагмана.

Аутсайдеры линейки: какие модели продавались хуже всего

Не все модели iPhone становились коммерческими хитами. Хуже всего продавался iPhone 5c в пластиковом корпусе с фирменными «дырявыми» чехлами. Немногим лучше обстояли дела у моделей линейки SE — несмотря на доступную цену, iPhone SE 2022 года, хоть и продавался в полтора раза лучше предшественника, всё равно не преодолел отметку в 50 миллионов проданных устройств. Среди причин слабых продаж бюджетных и нишевых моделей обычно называют:

Устаревший дизайн корпуса на фоне более современных флагманов;

Ограниченный набор функций камеры и дисплея по сравнению с основной линейкой;

Восприятие модели как «компромиссного» варианта, а не самостоятельного продукта.

Общая динамика продаж iPhone за всю историю

Масштаб успеха iPhone как продуктовой категории впечатляет сам по себе. Apple продала более трёх миллиардов iPhone за всё время существования линейки, при этом для первого миллиарда потребовалось девять лет, а следующие два миллиарда были реализованы уже за такой же срок. Это свидетельствует о постепенном ускорении темпов продаж по мере расширения географии присутствия бренда и роста узнаваемости.

Сегодня в мире насчитывается порядка 1,46 миллиарда владельцев iPhone, что составляет около 21,67% от общего числа пользователей смартфонов, а компания в среднем реализует до 200 миллионов устройств ежегодно.

Ключевые регионы продаж

Северная Америка и Китай остаются основными рынками сбыта для Apple по объёму продаж, при этом даже в странах, где официальные поставки ограничены, iPhone нередко сохраняет лидерство в денежном выражении. Это подтверждает устойчивость бренда даже в условиях геополитических и логистических сложностей.

Итоговая таблица: главные рекордсмены линейки iPhone

Модель / линейка Год выхода Достижение iPhone 6 / 6 Plus 2014 Абсолютный рекорд продаж среди сенсорных телефонов — более 222 млн единиц iPhone 12 (линейка) 2020 Рекорд по продажам одного поколения — свыше 250 млн единиц iPhone 14 2022 Лидер мировых продаж в 2023 году iPhone 15 2023 Лидер мировых продаж в 2024 году iPhone 16 2024 Лидер мировых продаж в 2025 году

История продаж iPhone наглядно демонстрирует, что коммерческий успех модели определяется не только техническими характеристиками, но и удачным сочетанием цены, дизайна и момента выхода на рынок. Абсолютным рекордсменом по совокупным продажам остаётся связка iPhone 6 и 6 Plus, а по продажам одной линейки — iPhone 12. При этом в последние годы лидерство ежегодно переходит к новым моделям — 14-й, 15-й и 16-й, что подтверждает устойчивый интерес аудитории к флагманским устройствам Apple. Судя по текущей динамике, каждое новое поколение iPhone продолжает укреплять позиции компании как одного из главных игроков мирового рынка смартфонов.