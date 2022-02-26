Как выбрать женские джинсы

Джинсы — один из главных элементов не только мужского, но и женского гардероба. На сегодня современный рынок предлагает впечатляющий выбор данной продукции, что позволяет приобрести любую модель, которая удовлетворит все желания и потребности покупателя. Но несмотря на такое разнообразие, порой бывает очень трудно подобрать идеальный вариант.

Что нужно знать при выборе джинсов?

Отыскать джинсы мечты не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Ведь изделие должно быть не только красивым, но и качественным. Поэтому, чтобы не ошибиться с покупкой, рекомендуется воспользоваться базовыми правилами. Эти правила помогут выбрать хорошие женские джинсы, которые прослужат верой и правдой долгие годы.

Чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, важно выбрать правильный силуэт джинсов. Например, скинни — это самый популярный силуэт, ведь он подходит под все типы фигур. Джинсы прямого покроя считаются идеальным вариантом для женщин с объемными бедрами и пышными формами. Можно выбрать джинсы-клеш. Такие брюки отлично будут смотреться на миниатюрном силуэте.

Критерии выбора

При выборе джинсов необходимо учитывать очень многие моменты. И в первую очередь нужно определиться с цветом. Есть множество разных оттенков. Здесь уже выбор зависит от личных предпочтений покупателя. Но нужно знать, что брюки темного цвета зрительно делают фигуру стройнее, более светлых оттенков подходят для летнего сезона. А вот джинсы черного цвета — это самый оптимальный вариант, который можно носить в любое время года.

Параметры:

Размер. Джинсы нельзя брать на размер больше, а потом ждать периода «когда похудею». Брюки должны плотно сидеть и полностью облегать фигуру. Плотность ткани. Здесь нужно учитывать, чем плотнее ткань, тем дольше будут носиться джинсы. Фурнитура. Некачественные элементы всегда ломаются, и что хуже всего — всегда в неподходящий момент. Бренд. Покупать джинсы лучше всего популярных производителей, ведь они предлагают только высококачественный товар. Посадка — самый важный критерий. Джинсы с высокой талией способны удлинить и сбалансировать фигуру, а с низкой — подходят тем женщинам, у которых средняя часть тела значительно меньше, чем верхняя и нижняя.

Брюки из денима всегда были и будут актуальны, ведь они очень удобные и практичные, не сковывают движения. И что самое главное — сочетаются с любым верхом (топы, легкие блузки, объемные свитера и водолазки).