Весна – долгожданный период обновления и возрождения природы после холодов. Это прекрасный повод для того, чтобы выбрать близким букет весенних цветов, порадоваться нежности и аромату свежих бутонов. Весной особой популярностью пользуются композиции из тюльпанов, ирисов, гиацинтов и ландышей, купить весенние букеты можно на любой торжественный повод.

Как выбрать весенний букет

Подбирать весенний букет следует в соответствии с типом торжества, а также личными предпочтениями будущего обладателя. Внимание следует уделить не только составу композиции, но и оформлению. Чаще всего нежные цветы выбирают для женщин, букет из них может быть дополнен красивыми лентами, бантами, стразами, мягкими игрушками и другими аксессуарами. Тип цветов, дополнительные детали, способ оформления композиции и цветовая гамма – главные нюансы, на которые стоит обращать внимание.

Популярные весенние цветы и их сочетания

Самым ярким символом весеннего сезона остаются тюльпаны, их часто выбирают в качестве презента на 8 марта и другие торжества, которые приходятся на период с марта по май. Среди других популярных типов весенних цветов стоит отметить:

примулы;

гиацинты;

нарциссы;

ирисы;

мимозу.

Несмотря на женскую тематику большинства композиций, в таком многообразии можно подобрать достойные варианты и для мужчин. Им подойдут элегантные букеты из ирисов, свежей зелени, белых гиацинтов. Среди женских композиций в лидерах остаются букеты с тюльпанами. Эти цветы отлично сочетаются с альстромериями, ирисами, ромашками, различными видами декоративной зелени.

Любителям необычных подарков стоит обратить внимание на композиции из тюльпанов разного цвета, а также букеты, в которых яркие тюльпаны сочетаются с мимозой, фрезиями и пионовидными розами.

Когда и кому дарить весенние букеты

Учитывая многообразие доступных вариантов, подобрать весеннюю композицию можно для любого торжественного случая. На выбор доступны классические букеты, композиции в коробках и корзинах, авторские букеты с невероятными сочетаниями.

Праздники

Среди главных праздничных поводов весны стоит выделить Международный женский день, 8 марта никогда не обходится без букетов, сладостей и других истинных женских подарков. Дарить в этот день можно не только розы, стоит подобрать весенний букет для мамы с разноцветными альстромериями, нежными белыми или розовыми тюльпанами, изящными ирисами или гортензиями.

Романтические поводы

Если на весенний период выпал романтический праздник, стоит обратить внимание на композиции с розовыми орхидеями и тюльпанами, составными букетами из роз, гиацинтов, фрезий и эустом. На годовщину свадьбы, помолвку, свадебное торжество и другой романтический праздник как нельзя лучше подойдут букеты в коробках, они всегда отличаются исключительным дизайном.

Как продлить жизнь весеннему букету

Чтобы весенние цветы оставались свежими как можно дольше, перед установкой в вазу им нужно обновить срез стеблей. Воду желательно менять каждый день, с нижней части стебля обязательно удаляют листву.

Заключение

Весенние цветы невероятно красивые, многообразные и утонченные. Наступление солнечных теплых дней – прекрасный повод порадовать близких чудесной композицией, благодаря услугам доставки радовать дорогих сердцу людей стало проще!