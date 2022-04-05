Как выбрать подходящий ноутбук для работы

Подобрать ноутбук для работы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для того чтобы устройство подошло для поставленных задач, нужно чтобы у него были соответствующие характеристики. Речь идет о частоте процессора, объеме оперативной памяти и т.д. Также важно наличие того или иного программного обеспечения уже из коробки, чтобы вам не пришлось тратить время и деньги на доустановку дополнительных программ. Ну и конечно же перед выбором на лишним будет ознакомиться с отзывами и мнением о ноутбуках от людей которые уже их эксплуатировали. Они помогут вам узнать те или иные нюансы при работе с конкретной моделью ноутбука, и если они вас не устроят, то обратить внимание на другую модель.

Характеристики ноутбуков

Процессор

В числе основных характеристик, на которые стоит обратить внимание, стоит частота процессора. По сути она определяет общую производительность устройства. Именно от частоты процессора зависит, сколько времени ноутбук будет обрабатывать ту или иную задачу.

Для некоторых программ требуется небольшая частота процессора. Для других она может быть 1 ГГц и более. Чем выше частота процессора, тем быстрее он обработает нужное действие.

На современных ноутбуках в основном ставят двухъядерные и четырехъядерные процессоры. Для работы операционной системы тоже требуется определенная производительность устройства. Так для Windows 10 требуется минимум 1 ГГц. Если процессор ноутбука работает на такой частоте, то система будет запускаться.

По сути, для работы в офисе достаточно двухъядерного процессора. При этом, тактовая частота может быть от 1.33 до 2.4 ГГц. Этих ресурсов должно хватить для запуска обычных офисных программ.

Для дизайнерских и инженерных программ требуется большая производительность процессора. Здесь речь может идти уже о четырех ядрах и частоте выше 1.5 ГГц. Если процессор поддерживает такую частоту, то приложение скорее всего запуститься. Более детально узнать характеристики программ можно на их упаковке.

Оперативная память

Еще одной характеристикой, которая важна для работы в офисе, является объем оперативной памяти. В большинстве случаев для работы в офисе достаточно 4 ГБ. Для работы в браузерных программах достаточно 2 ГБ оперативной памяти. Для инженерных и дизайнерских программ может потребоваться более 4 ГБ.

В магазинах представлена довольно большая линейка ноутбуков, которые соответствуют таким характеристикам. Они есть и в бюджетном сегменте, и в среднем. Это могут быть ноутбуки марки Irbis, Digma, Lenovo, Mac и других.

Программное обеспечение

К программному обеспечению относится не только операционная система, но и программы для работы. Сама операционная система может быть почти любой. На данный момент на многих платформах представлено программное обеспечение для работы в офисе.

Если рассмотреть вариант с Windows, то под эту операционную систему написано много разных программ. Есть и текстовые редакторы, и редакторы таблиц и графиков. Это далеко не полный перечень. Есть и универсальные программы, такие как онлайн-CRM. Они подходят и для Windows, и для других систем.

Если на ноутбуке установлен Linux, то для него тоже можно подобрать немало программ. Это можно сделать как на специализированных сайтах, так и в репозитории. Среди программ могут быть и кроссплатформенные, и разработанные только для этой операционной системы.

В случае с MacOS, пользователь может найти нужную программу в специальном магазине приложений.

Итог

Можно сказать, что основным критерием подбора ноутбука является его технические характеристики. Какая на нем установлена операционная система — дело второе. Большую часть программ можно найти в магазинах приложений или на специальных сайтах.