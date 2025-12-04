Как выбрать первую кредитную карту: гайд для новичков

Нужна кредитная карта и чувствуете себя потерянно? Это нормально. Банки предлагают десятки вариантов — с кэшбэком, милями, бонусами, рассрочкой… Глаза разбегаются, условия пугают. Но все не так страшно. Главное — понять, зачем вам кредитка, и не вестись на маркетинг.

Разбираемся, с чего начать и на что обратить внимание.

Шаг 1. Определите цель

Кредитка — это инструмент, который можно использовать по-разному:

Для ежедневных покупок с кэшбэком. Тогда ищите карту с бонусами за супермаркеты, кафе, транспорт.

Для поездок. Нужны мили или бонусы у партнеров-авиакомпаний.

Для крупных трат с рассрочкой. Подойдут карты с длинным льготным периодом или партнерской рассрочкой.

На экстренный случай. Лучше взять карту с минимальной платой за обслуживание и доступным лимитом.

Шаг 2. Проверьте льготный период

Это главный плюс кредитки — банки предлагают до 120 дней без процентов. Но есть нюанс: чтобы не платить лишнего, нужно погашать долг полностью до окончания льготного периода, а не вносить минималку. Уточните, когда он начинается — с даты покупки или с начала расчетного периода. Это влияет на стратегию погашения.

Шаг 3. Сравните ставки и комиссии

При выборе кредитки сравните несколько факторов:

Процент после льготного периода. Если не успели вернуть долг — платите по полной. Ставки могут быть около 40% годовых.

Обслуживание. Бесплатное — хорошо. Но иногда «0 рублей в год» действует только при определенном обороте. Читайте мелкий шрифт.

Снятие наличных. Почти всегда невыгодно: нет льготного периода, плюс комиссия.

Шаг 4. Посмотрите на бонусы

Да, кэшбэк — это приятно. Но если он только в магазинах, где вы не бываете, пользы мало. Выбирайте кэшбэк рублями, а не баллами. Иначе придется искать, где их потратить. Обратите внимание на потолок кэшбэка. У некоторых карт он не больше 1000 рублей в месяц.

Выбирайте прозрачные условия. Чем проще — тем лучше.

Шаг 5. Оцените удобство управления

Современная кредитка — это не только пластик, но и мобильное приложение. Уточните:

Можно ли быстро заблокировать карту?

Есть ли напоминания о платеже?

Видно ли точную сумму к возврату?

Чем меньше сюрпризов — тем лучше для бюджета.

Не берите сразу максимум

Банк может одобрить лимит в 100 000 или больше, но не обязательно использовать всю сумму. Начните с малого, следите за тратами, возвращайте долг в срок — и сформируете хорошую кредитную историю. Это уже инвестиция в будущее.

Кредитную карту нужно выбирать внимательно — чтобы была и удобной, и функциональной, и не подвела в нужный момент. Не спешите, читайте условия — и пусть кредитка работает на вас, а не наоборот.