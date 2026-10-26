Как выбрать оборудование для майнинга криптовалют в 2026 году

Выбор оборудования для майнинга криптовалют в 2026 году требует строгого расчёта. Из-за высокой сложности сети и стоимости электроэнергии эпоха простой добычи на домашних ПК осталась в прошлом. Главным ориентиром для майнеров стали энергоэффективные модели оборудования для майнинга нового поколения. Такие устройства (например, Bitmain Antminer S21 Pro или Bitmain Antminer S23 Hyd) идеально балансируют между высокой производительностью и минимальными затратами на ватт

Какие виды оборудования используют для майнинга

Для добычи криптовалют чаще всего используют ASIC-майнеры и фермы на видеокартах (GPU). Асики заточены под определенные алгоритмы, а видеокарты дают больше свободы при выборе монет.

ASIC (Асик) создают под один конкретный алгоритм. Например, аппараты для Биткоина работают на алгоритме SHA-256, а устройства для Лайткоина и Догикоина — на Scrypt. Майнер для Биткоина физически не сможет добывать Лайткоин, зато он может переключаться на любые другие монеты внутри своего алгоритма. За счет такой узкой специализации асики тратят гораздо меньше электричества на вычисления, чем видеокарты.

Ферма на видеокартах дает больше свободы. Карты можно перенастроить на добычу другой подходящей монеты или вообще использовать для обычных компьютерных задач. Однако в тех сетях, где уже массово работают мощные асики, видеокарты обычно заметно уступают им по эффективности. Отдельно стоит помнить об Эфириуме (Ethereum): после обновления в 2022 году его больше нельзя добывать майнингом.

Начинать выбор всегда нужно с конкретной криптовалюты. Сначала узнайте алгоритм ее сети, а уже потом ищите под него подходящую технику. И помните важное правило: напрямую сравнивать скорость работы (хешрейт) устройств на разных алгоритмах нельзя.

На какие характеристики оборудования обращать внимание

Одинаковая цена двух асиков не гарантирует равную выгоду. Сравнивать их хешрейт и энергоэффективность напрямую можно только в рамках одного алгоритма.

Перед покупкой проверьте:

Совместимость с алгоритмом. Определяет доступные монеты. Нельзя напрямую сравнивать скорость на SHA-256 и Scrypt — это разные вычислительные задачи.

Хешрейт. Скорость вычислений (например, 200 TH/s). Чем она выше, тем больше монет может добывать майнер при прочих равных. Но высокий хешрейт сам по себе еще не гарантирует прибыль.

Потребление из розетки. Мощность в ваттах нужна для оценки счетов и нагрузки на электросеть. Сравнивать следует потребление всего аппарата в аналогичных условиях, а не отдельных чипов.

Энергоэффективность. Для Биткоина измеряется в J/TH. Чем меньше джоулей тратит асик на один терахеш, тем он экономнее. Это критично при дорогом электричестве.

Цена и условия работы. К стоимости майнера всегда прибавляйте расходы на вентиляцию, кабели и запчасти. Проверяйте наличие гарантии.

Разницу хорошо видно на примере: обычный Antminer S21 выдает 200 TH/s при 3500 Вт, а S21 Pro — 234 TH/s при почти тех же 3510 Вт. Версия Pro дает на 17% больше хешрейта, хотя потребляет практически столько же электричества. Ее энергоэффективность тоже выше (15 J/TH против 17,5 J/TH). Но оправдает ли такая прибавка разницу в цене, зависит от условий майнинга и будущей выручки.

Как оценить расходы на размещение и эксплуатацию оборудования

Электричество — самая предсказуемая статья расходов. Майнер мощностью 3,5 кВт за 30 дней непрерывной работы потратит 2520 кВт·ч. При тарифе 6 рублей за кВт·ч это 15 120 рублей, а при тарифе 8 рублей — уже 20 160 рублей в месяц. И это только расходы самого майнера, без дополнительного охлаждения. Чтобы понять, будет ли добыча выгодной, сравните затраты с ожидаемой выручкой. Она зависит от сложности сети, вознаграждения за майнинг и курса монеты.

Перед установкой проверьте проводку и автоматы. Например, для Antminer S21 Pro нужно питание 220–277 В и ток до 20 А. Включать его в обычную розетку через бытовой удлинитель опасно. Всю нагрузку должен рассчитать квалифицированный электрик.

Почти вся энергия, которую потребляет асик, превращается в тепло. Моделям с воздушным охлаждением нужны хороший приток воздуха, отвод горячего воздуха и защита от пыли. S21 Pro шумит на уровне 76 дБА, поэтому без отдельного подготовленного помещения дома с ним будет сложно. Жидкостные версии (Hyd.) могут работать тише, но требуют дополнительной системы охлаждения. Например, Antminer S21 Hyd. нужен трехфазный ввод 380–415 В и водяной контур с расходом 8–10 л/мин.

Дома главные проблемы — шум, жара и лимит мощности. В майнинг-отелях эти заботы обычно берет на себя оператор площадки, но за размещение и обслуживание приходится платить. Сравнивая предложения, уточняйте, входит ли электричество в цену и сколько стоят мониторинг и ремонт. В бюджете также учтите доставку, интернет, комиссию пула и запасные вентиляторы.

Как проверить оборудование перед покупкой

Даже майнеры внутри одной серии могут заметно различаться. У разных модификаций бывают свои характеристики и комплектация, поэтому точную модель нужно всегда сверять с документацией производителя. Для новой техники особенно важны официальное происхождение и гарантия. Подержанный же экземпляр перед покупкой нужно обязательно проверить под нагрузкой.

Перед оплатой аппарата попросите у продавца конкретные подтверждения:

Маркировка и комплектация. Запросите четкие фотографии модели, серийного номера, блока питания и кабелей. Весь состав поставки лучше сразу зафиксировать письменно.

Внешнее состояние. Внимательно изучите снимки корпуса, разъемов и вентиляторов. Если заметны коррозия, следы оплавления или кустарного ремонта, устройству потребуется дополнительная диагностика.

Тестирование. Попросите непрерывное видео работы майнера после его выхода на устойчивый режим. На записи должны быть четко видны средний хешрейт и температура. Короткий тест выявит явные дефекты, но помните, что он не исключает проблем при долгой работе.

Логи и вычислительные платы. Проверьте через панель управления, определяются ли все платы. Обратите внимание на перегрев, частые перезапуски и повторяющиеся критические ошибки. При этом единичная аппаратная ошибка сама по себе еще не доказывает неисправность.

Если покупаете подержанный майнер, отказ продавца показать его в работе или подтвердить характеристики — серьезный повод насторожиться. Если состояние устройства вызывает сомнения, лучше заказать независимую диагностику или поискать другой вариант.

Начинайте выбор с алгоритма монеты и возможностей вашей электросети. Затем рассчитайте будущие расходы, сравните подходящие модели по энергоэффективности и проверьте состояние конкретного аппарата. Так вы снизите риск покупки асика, который выглядит выгодным в каталоге, но после запуска обходится слишком дорого.