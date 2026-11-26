Просрочки и отказы по заявкам не означают, что доступ к деньгам банков закрыт. Вы все равно можете оформить займы с плохой кредитной историей и постепенно вернуть доверие кредиторов.

Проверьте свою КИ

Это первый обязательный шаг — сначала разберитесь, что не так с вашей кредитной историей (КИ).

Сведения о долговых обязательствах заемщика, его договорах, лизингах, поручительствах, просрочках хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ). Возможно, в нескольких, в зависимости от того, с какими финансовыми организациями он сотрудничал.

Запросите на Госуслугах список БКИ, которые ведут вашу КИ. Два раза в год это бесплатно. Затем отправьте запросы запросы по списку.

Когда получите, внимательно изучите, что в ней написано.

Что поможет восстановить кредитный рейтинг

Банкам нужна уверенность, что они получат назад свои деньги. Заемщика, который не аккуратно вносил платежи, с высокой долговой нагрузкой и нестабильным доходом они считают ненадежными.

Убедите их, что это не так. Что делать:

Исправьте ошибки в КИ. Неточности, некорректные и неактуальные сведения влияют на решение о займе не меньше, чем реальные задолженности. Подайте заявление, чтобы ошибки исправили. Погасите долги и не допускайте новых. Хотя бы начните, чтобы показать серьезность своих намерений. Если платить трудно, подумайте о рефинансировании, реструктуризации, кредитных каникулах. Так получите небольшую передышку, а когда материальное положение выправится, рассчитаетесь полностью. Снизьте финансовую нагрузку. То, что значительная часть доходов уходит на платежи по займам — не в вашу пользу. Закройте небольшие займы и кредитки, которыми не пользуетесь. В идеале — найдите приработок, чтобы общая сумма ежемесячных взносов не превышала 40%. Средства, регулярно поступающие на карту, говорят о финансовой стабильности и дисциплине. Это плюс. Формируйте новую положительную КИ. Покупайте товары в рассрочку, пользуйтесь кредитной картой и другими заемными продуктами короткого срока действия, чтобы показать, что можете добросовестно выплачивать долг. Основное правило — строгое соблюдать график.

Есть специальные программы восстановления КИ. Их суть — по кураторством банка постепенно перекрыть негативные записи успешными финансовыми.

Что делать не нужно

Если вашу заявку на заем отклонили, проанализируйте материальное положение, КИ и составьте пошаговый план действий. Скорее всего, вам будут поступать предложения быстро решить проблему. Не верьте тем, кто обещает:

исправить кредитную историю за несколько дней;

составить высокий кредитный рейтинг за деньги;

оформить выгодно крупный заем, несмотря на долги и просрочки.

Это мошенники. Не обращайтесь к посредникам, не отправляете раз за разом анкеты, не плодите долги.

Вернуть расположение финансово-кредитных организаций можно, но на это потребуются время и терпение.