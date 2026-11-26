Просрочки и отказы по заявкам не означают, что доступ к деньгам банков закрыт. Вы все равно можете оформить займы с плохой кредитной историей и постепенно вернуть доверие кредиторов.
Проверьте свою КИ
Это первый обязательный шаг — сначала разберитесь, что не так с вашей кредитной историей (КИ).
Сведения о долговых обязательствах заемщика, его договорах, лизингах, поручительствах, просрочках хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ). Возможно, в нескольких, в зависимости от того, с какими финансовыми организациями он сотрудничал.
Запросите на Госуслугах список БКИ, которые ведут вашу КИ. Два раза в год это бесплатно. Затем отправьте запросы запросы по списку.
Когда получите, внимательно изучите, что в ней написано.
Что поможет восстановить кредитный рейтинг
Банкам нужна уверенность, что они получат назад свои деньги. Заемщика, который не аккуратно вносил платежи, с высокой долговой нагрузкой и нестабильным доходом они считают ненадежными.
Убедите их, что это не так. Что делать:
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Исправьте ошибки в КИ. Неточности, некорректные и неактуальные сведения влияют на решение о займе не меньше, чем реальные задолженности. Подайте заявление, чтобы ошибки исправили.
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Погасите долги и не допускайте новых. Хотя бы начните, чтобы показать серьезность своих намерений. Если платить трудно, подумайте о рефинансировании, реструктуризации, кредитных каникулах. Так получите небольшую передышку, а когда материальное положение выправится, рассчитаетесь полностью.
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Снизьте финансовую нагрузку. То, что значительная часть доходов уходит на платежи по займам — не в вашу пользу. Закройте небольшие займы и кредитки, которыми не пользуетесь. В идеале — найдите приработок, чтобы общая сумма ежемесячных взносов не превышала 40%. Средства, регулярно поступающие на карту, говорят о финансовой стабильности и дисциплине. Это плюс.
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Формируйте новую положительную КИ. Покупайте товары в рассрочку, пользуйтесь кредитной картой и другими заемными продуктами короткого срока действия, чтобы показать, что можете добросовестно выплачивать долг. Основное правило — строгое соблюдать график.
Есть специальные программы восстановления КИ. Их суть — по кураторством банка постепенно перекрыть негативные записи успешными финансовыми.
Что делать не нужно
Если вашу заявку на заем отклонили, проанализируйте материальное положение, КИ и составьте пошаговый план действий. Скорее всего, вам будут поступать предложения быстро решить проблему. Не верьте тем, кто обещает:
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исправить кредитную историю за несколько дней;
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составить высокий кредитный рейтинг за деньги;
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оформить выгодно крупный заем, несмотря на долги и просрочки.
Это мошенники. Не обращайтесь к посредникам, не отправляете раз за разом анкеты, не плодите долги.
Вернуть расположение финансово-кредитных организаций можно, но на это потребуются время и терпение.