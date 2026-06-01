Как укладывать метлахскую плитку: взгляд «Лемана ПРО»

Если для пола, прихожей, кухни или террасы выбрана метлахская плитка, важно сразу учесть не только рисунок, но и технологию монтажа. Этот материал ценят за прочность, износостойкость, устойчивость к влаге и выразительный декоративный эффект, поэтому аккуратная укладка здесь особенно важна.

Как подготовить основание под метлахскую плитку?

Основание должно быть ровным, чистым и стабильным. Перед укладкой убирают старое покрытие, пыль, остатки раствора и обязательно проверяют перепады по уровню. Если поверхность имеет неровности, их нужно заранее выровнять, иначе геометричный орнамент и швы будут смотреться неаккуратно.

Метлахская плитка часто используется в зонах с высокой нагрузкой, поэтому качество подготовки основания напрямую влияет на срок службы покрытия. В «Лемана ПРО» обычно подбирают сразу весь комплект материалов: плиточный клей, грунтовку, затирку, крестики, инструмент для резки и расходники. Такой подход удобен, когда нужно заранее продумать весь процесс ремонта и не ошибиться в совместимости материалов.

Как укладывать метлахскую плитку? Пошаговая инструкция

Сначала выполняют сухую раскладку без клея. Это помогает понять, как будет выглядеть узор, где окажутся подрезки и как лучше выстроить симметрию. Для метлахской плитки этот этап особенно важен, потому что декоративная схема и комбинация цветов здесь играют не меньшую роль, чем качество самой укладки.

Дальше порядок работ такой:

Нанесите разметку с учетом центра помещения и рисунка. Подготовьте плиточный клей по инструкции производителя. Наносите состав зубчатым шпателем на небольшой участок пола. Укладывайте плитку по схеме, постоянно контролируя плоскость и ширину шва. Используйте крестики или систему выравнивания, если это позволяет формат. После высыхания выполните затирку и очистите поверхность.

Почему раскладка метлахской плитки требует точности?

Главная особенность материала — декоративность. Даже небольшой сдвиг ряда или ошибка в шве может нарушить весь орнамент. Если используется модульная схема, лучше заранее пронумеровать элементы и держать перед глазами план раскладки.

Также важно правильно подобрать затирку. Она может либо подчеркнуть рисунок, либо сделать покрытие более цельным и спокойным. В интерьерах с классическими, винтажными и средиземноморскими мотивами метлахская плитка часто становится акцентом, поэтому в «Лемана ПРО» стоит заранее смотреть не только отдельные позиции, но и сочетание оттенков, формата и сопутствующих материалов.

Какие ошибки чаще всего допускают при укладке?

Чаще всего проблемы возникают из-за спешки: плитку начинают клеить без раскладки, не проверяют диагонали помещения или неправильно рассчитывают подрезку у стен. Еще одна ошибка — использовать неподходящий клей или игнорировать условия эксплуатации, особенно если покрытие укладывают во влажной зоне, на крыльце или в проходном помещении.

Чтобы результат получился долговечным и аккуратным, лучше заранее продумать схему, выбрать подходящие смеси и только потом приступать к монтажу. Для этого удобно изучить решения для пола и декоративной отделки на сайте «Лемана ПРО» и купить метлахскую плитку вместе с клеем, затиркой и инструментом.