Как скачать моды для Майнкрафт: советы на 2021 год

Minecraft — это потрясающая приключенческая игра, в которой есть множество модов, чтобы добавить определенные изменения, которые делают игру в Minecraft более увлекательной. Но получить эти моды непросто, и если вам интересно, как бесплатно скачать моды для Minecraft Java, то это руководство поможет вам быстро и легко.
Как скачать моды для Майнкрафт
Есть 5 шагов, чтобы добавить моды в Minecraft, и вы можете пропустить любой шаг, который вы уже выполнили. Вот шаги по установке модов на Майнкрафт.
Установите Java на свой компьютер
Моды требуют Java для работы вместе с Minecraft, и вот как вы можете установить Java:
- Перейдите на официальный веб-сайт Java.
- Щелкните кнопку загрузки Java в центре экрана.
- Следуйте интерактивным инструкциям, чтобы завершить процесс установки.
Загрузите / установите Minecraft Forge
Minecraft Forge — это интерфейс программирования приложений, который упрощает процесс создания и проверки модов. Вот шаги, чтобы скачать его:
- Откройте любой браузер и перейдите на официальный сайт.
- Щелкните кнопку «Установщик».
- Загрузится новая веб-страница, где вы должны нажать кнопку ПРОПУСТИТЬ в правом верхнем углу.
- Теперь нажмите кнопку «Сохранить» и выберите место для установки.
- Дважды щелкните загруженный файл и выберите «Установить клиент», а затем нажмите «ОК».
Это запустит процесс установки и дождется его завершения.
Резервные копии файлов
Многие игроки Minecraft добавили мод, и этот процесс вполне безопасен, но настоятельно рекомендуется сделать резервную копию файла Minecraft .jar. Вот шаги:
- Нажмите Windows + R, чтобы открыть окно ЗАПУСК, и введите следующую команду, а затем нажмите клавишу ввода.
%appdata%.minecraft\
- Найдите файл Minecraft.jar в открытой папке и выберите его.
- Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Копировать» в контекстном меню.
- Выйдите из этой папки, создайте новую папку на рабочем столе и вставьте этот файл в качестве резервной копии.
Загрузите моды
После того, как вы сделали резервную копию файлов Minecraft, пришло время загрузить моды Minecraft. Убедитесь, что загружаемые вами моды взяты из надежных и заслуживающих доверия источников и совместимы с Forge. Некоторые из хорошо известных сайтов:
Добавьте моды
Последний шаг в процессе установки модов на Minecraft Java — скопировать и вставить моды в папку Minecraft.
- Нажмите Windows + R, чтобы открыть окно ВЫПОЛНИТЬ.
- Введите следующую команду в текстовое поле и нажмите OK.
%appdata%.minecraft\
- В окне проводника откроется новая папка, куда вы должны вставить файл мода .jar или .zip, который вы загрузили на шаге 4.
- Откройте приложение Minecraft и убедитесь, что Forge активен.
- Нажмите кнопку Play, и мод будет автоматически добавлен в ваш игровой процесс.