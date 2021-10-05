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Как скачать моды для Майнкрафт: советы на 2021 год

Как скачать моды для Майнкрафт: советы на 2021 год
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Содержание
  1. Как скачать моды для Майнкрафт
  2. Установите Java на свой компьютер
  3. Загрузите / установите Minecraft Forge
  4. Резервные копии файлов
  5. Загрузите моды
  6. Добавьте моды

Minecraft — это потрясающая приключенческая игра, в которой есть множество модов, чтобы добавить определенные изменения, которые делают игру в Minecraft более увлекательной. Но получить эти моды непросто, и если вам интересно, как бесплатно скачать моды для Minecraft Java, то это руководство поможет вам быстро и легко.

Как скачать моды для Майнкрафт

Есть 5 шагов, чтобы добавить моды в Minecraft, и вы можете пропустить любой шаг, который вы уже выполнили. Вот шаги по установке модов на Майнкрафт.

Установите Java на свой компьютер

Моды требуют Java для работы вместе с Minecraft, и вот как вы можете установить Java:

  1. Перейдите на официальный веб-сайт Java.
  2. Щелкните кнопку загрузки Java в центре экрана.
  3. Следуйте интерактивным инструкциям, чтобы завершить процесс установки.

Загрузите / установите Minecraft Forge

Minecraft Forge

Minecraft Forge — это интерфейс программирования приложений, который упрощает процесс создания и проверки модов. Вот шаги, чтобы скачать его:

  1. Откройте любой браузер и перейдите на официальный сайт.
  2. Щелкните кнопку «Установщик».
  3. Загрузится новая веб-страница, где вы должны нажать кнопку ПРОПУСТИТЬ в правом верхнем углу.
  4. Теперь нажмите кнопку «Сохранить» и выберите место для установки.
  5. Дважды щелкните загруженный файл и выберите «Установить клиент», а затем нажмите «ОК».

Это запустит процесс установки и дождется его завершения.

Резервные копии файлов

Многие игроки Minecraft добавили мод, и этот процесс вполне безопасен, но настоятельно рекомендуется сделать резервную копию файла Minecraft .jar. Вот шаги:

  1. Нажмите Windows + R, чтобы открыть окно ЗАПУСК, и введите следующую команду, а затем нажмите клавишу ввода.
    %appdata%.minecraft\
  2. Найдите файл Minecraft.jar в открытой папке и выберите его.
  3. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Копировать» в контекстном меню.
  4. Выйдите из этой папки, создайте новую папку на рабочем столе и вставьте этот файл в качестве резервной копии.

Загрузите моды

Скачать моды

После того, как вы сделали резервную копию файлов Minecraft, пришло время загрузить моды Minecraft. Убедитесь, что загружаемые вами моды взяты из надежных и заслуживающих доверия источников и совместимы с Forge. Некоторые из хорошо известных сайтов:

CurseForge

Моды для Майнкрафт

Планета Майнкрафт

Добавьте моды

Последний шаг в процессе установки модов на Minecraft Java — скопировать и вставить моды в папку Minecraft.

  1. Нажмите Windows + R, чтобы открыть окно ВЫПОЛНИТЬ.
  2. Введите следующую команду в текстовое поле и нажмите OK.
    %appdata%.minecraft\
  3. В окне проводника откроется новая папка, куда вы должны вставить файл мода .jar или .zip, который вы загрузили на шаге 4.
  4. Откройте приложение Minecraft и убедитесь, что Forge активен.
  5. Нажмите кнопку Play, и мод будет автоматически добавлен в ваш игровой процесс.
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