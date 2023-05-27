Как сдать машину в автоломбард быстро и выгодно

Автоломбарды приходят на помощь, когда деньги нужны срочно, а брать кредит в банке – долго или нецелесообразно. Иногда они остаются единственным способом получения средств – например, в ситуациях, когда кредитная история заемщика безнадежно испорчена. Такие организации не обращают на нее внимания. Их также не волнует наличие у клиента официальной работы, подтвержденных источников дохода и ликвидного имущества.

Возможность сдать машину в автоломбард https://carcapital.ru/moskva/avtolombard-pod-zalog-avtomobilya/ – один из немногих способов быстро получить деньги наличными или на карту. Среднее время оформления займа составляет всего 1-2 часа. Подробнее о порядке выдачи денег под залог авто читайте по ссылке. Однако перед обращением за займом стоит изучить информацию о кредиторе. Также важно уяснить правила проведения безопасной сделки – это поможет защитить свои права и не допустить потерю ТС.

В чем разница между займами под залог авто и под ПТС

Большинство автоломбардов предлагает два варианта залога: под автомобиль и под ПТС. В первом случае транспортное средство остается на стоянке кредитора. Клиент получает залоговый билет, подтверждающий факт передачи автомобиля. На его основании он сможет забрать машину после того, как погасит займ. Документ также будет служить подтверждением передачи имущества при возникновении споров между сторонами сделки.

Займ под ПТС не требует физического залога. Авто остается у собственника, на него не накладываются эксплуатационные ограничения. До выплаты долга продать и подарить машину не удастся. Ее также нельзя будет заложить повторно. Зато пользоваться можно без существенных запретов – иногда на автомобиле с обременением можно даже выезжать за границу. Займы под ПТС удобнее и безопаснее, чем под залог машины. Однако ставки по ним выше.

Какие автомобили принимают в качестве залога

Модель и марка транспортного средства значения не имеют. Предметом залога может выступать отечественный автомобиль или иномарка. Требования к его возрасту каждый кредитор предъявляет индивидуально. Стандартные правила – до 10 лет для отечественных авто и до 20 лет для иномарок. Но есть исключения.

Ключевые требования к ТС:

находится в исправном состоянии;

растаможено, поставлено на учет в ГИБДД;

не имеет обременений, не выступает залогом по другим обязательствам;

не подвергалось конструкционным изменениям без соответствующей регистрации;

все основные механизмы и узлы в порядке.

На практике реально заложить в автоломбард практически любую исправную машину. Исключения составляют только очень старые, раритетные, официально не оформленные и подвергнутые изменению конструкции или неудачному тюнингу автомобили. То есть все те ТС, которые кредитору будет проблематично продать в случае отказа заемщика от выплаты долга.

Условия выдачи займа под залог авто

Устанавливаются автоломбардами индивидуально, однако существенные условия договора у большинства кредиторов похожи. Минимальная сумма займа обычно составляет 50 тыс. руб., максимальная – 6 млн руб. Деньги выдаются на срок до 5 лет. Максимальная процентная ставка в 2023 году по закону не может быть выше 1% в день, но на практике она гораздо ниже – в среднем 2% в месяц. Размер переплаты напрямую зависит от суммы займа, процентной ставки и срока пользования деньгами.

Например:

Вы берете в автоломбарде займ в размере 300 000 руб. под 2% годовых на срок 1 год. В этом случае переплата за весь срок составит 40 416 руб., а ежемесячный платеж – 28 368 руб.

Для оформления потребуется паспорт гражданина РФ, а также документы на машину – ПТС и СТС. Если автомобиль находится в чужой собственности, то заемщик должен будет предоставить генеральную доверенность, составленную у нотариуса и устанавливающую право совершения соответствующих сделок.

Обратите внимание: при залоге авто машина отправляется на стоянку кредитора. На протяжении срока, в течение которого вы будете выплачивать долг, ТС будет находиться там.

Мифы об автоломбардах

Стоит развеять минимум 3 мифа об автоломбардах, которые широко распространены, но при этом не имеют ничего общего с реальностью:

Работают на «черном рынке» – нет, деятельность автоломбардов законна, ее регулирует Банк России. Выдают займы под огромный процент – на практике ставки часто сопоставимы с переплатой по потребительским кредитам и значительно ниже, чем по беззалоговым финансовым продуктам МФО. Препятствуют возврату автомобиля – нет, кредитора интересует своевременный возврат денег, а не ТС клиента.

Все вышесказанное относится только к официально зарегистрированным автоломбардам, работающим в соответствии с действующим законодательством.

Как заложить машину и не потерять ее

Первый шаг – выбрать надежного кредитора. Сравните предложения нескольких автоломбардов и найдите самые выгодные. Проверьте информацию о регистрации кредиторов. Уточните, не исключены ли они из профессионального реестра Банком России. Узнайте об условиях предоставления займов. Если есть возможность – пройдите предварительную онлайн-оценку.

Второй шаг – внимательно изучить условия договора. В нем прописываются все существенные условия сделки, процентные ставки, права и обязанности сторон.

Третий шаг – не допускать просрочек. Образовавшийся долг – причина начисления штрафов. В перспективе это может привести к продаже залогового имущества. В интересах клиента автоломбарда быстро погасить займ или оформить пролонгацию. В последнем случае дата платежа будет перенесена на более поздний срок.