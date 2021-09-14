Как регулируется рынок криптовалют в разных странах?

Самая первая и самая известная криптовалюта на данный момент — биткоин. Сама концепция криптовалют стала на столько популярной, что, кажется, нет ни единого человека, который в сознательном возрасте н слышал бы о них. И тем не менее, с каждым днём всё растёт их популярность, как и растёт процент пользования криптовалютой на рынке.

В связи с такой популярностью, власти зажаты в тиски, им необходимо как-то реагировать на подобное явление, но каждое государство проявляет эту реакцию по-своему. На этом моменте нужно остановиться подробнее.

Положительное отношение

Начать, наверное, стоит с Японии. Страна восходящего солнца и одна из самых прогрессивных в технологическом плане стран. В Японии криптовалюты приравнены к остальным платёжным средствам. Зачастую можно встретить людей, расплачивающихся за повседневные вещи биткоином.

Вторым по списку выступит Германия. Немцы признают криптовалюту как “частные деньги”. Что это значит? Это значит, что криптовалюта является доходом, то есть, обязана, как и любой другой регламентирующийся доход, облагаться налогом.

В Эстонии ситуация куда интереснее, о ней можно говорить не мало, вкратце: там криптовалюта признана законными деньгами и вошла в обиход многих жителей. Но всё не так однозначно. О том, как устроено лицензирование криптовалюты в Эстонии можно подробнее узнать по ссылке.

Отрицательное отношение

Китай являлся обладателем немалой доли рынка криптовалюты, но местные власти отказались признавать её. На данный момент криптовалюта в Китае не признаётся государством и не используется повседневно, однако некоторые транзакции всё-же проводятся и от концепции блокчейна Китай всё ещё не отказался.

Сингапур, также как и Китай не признаёт криптовалюту на общем уровне. Чтобы пользоваться ей, жителю необходимо лицензировать свою деятельность, указав её масштабы. Ранее правительство Сингапура заявляло, что рынок криптовалюты у них в государстве свободный и никто не станет ограничивать его.

Нейтральное

Нейтральным отношением можно назвать нерегламентацию процесса, либо “различный статус валют” (далее РСВ) — (в зависимости от ситуации). К таким странам относятся:

Великобритания (РСВ) США (РСВ) Южная Корея (статус не определён) Италия (статус не определён)

Мы видим абсолютно различные отношения правительства государств к криптовалюте. На данный момент нельзя сделать каких-то конкретных выводов, нужно ли одобрить блокчейн, либо полностью запретить. Можно только догадываться и прогнозировать будущее при помощи расчётов. Эта валюта (да и само явление) ещё слишком молода, чтобы конкретизировать и приходить к однозначным выводам.