Запись в реестре российского программного обеспечения стала для многих разработчиков обязательным условием работы с государственными заказчиками и крупным бизнесом. Она подтверждает российское происхождение продукта и даёт право на налоговые преимущества.

При этом процедура требует аккуратной подготовки: значительная часть отказов связана не с самим продуктом, а с документами. Разберём, как устроено включение программы в реестр, какие требования нужно выполнить и где разработчики чаще всего ошибаются.

Зачем нужна запись в реестре

Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных ведёт Минцифры. Порядок включения в него установлен постановлением Правительства РФ № 1236 от 16 ноября 2015 года.

Для разработчика запись в реестре даёт несколько практических преимуществ:

возможность участвовать в закупках, где действуют ограничения на иностранное ПО;

освобождение от НДС при передаче прав на программу по подпункту 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ;

дополнительный аргумент в переговорах с корпоративными заказчиками, которые реализуют программы импортозамещения.

Каким требованиям должна соответствовать программа

Правила предъявляют требования прежде всего к правообладателю и к правам на продукт, а не к его функциональности.

Правообладатель. Исключительное право должно принадлежать Российской Федерации, её субъекту, муниципальному образованию, российской некоммерческой организации, российскому гражданину или российской коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого и косвенного участия иностранных лиц не превышает 50%.

Исключительное право должно принадлежать Российской Федерации, её субъекту, муниципальному образованию, российской некоммерческой организации, российскому гражданину или российской коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого и косвенного участия иностранных лиц не превышает 50%. Выплаты иностранным лицам. Сумма выплат иностранным лицам по лицензионным и иным договорам, связанным с использованием программы, должна составлять менее 30% выручки правообладателя от её реализации.

Сумма выплат иностранным лицам по лицензионным и иным договорам, связанным с использованием программы, должна составлять менее 30% выручки правообладателя от её реализации. Доступность продукта. Программа должна быть в свободном доступе для приобретения на территории России, а сведения о ней не должны составлять государственную тайну.

Программа должна быть в свободном доступе для приобретения на территории России, а сведения о ней не должны составлять государственную тайну. Права на компоненты. Разработчик должен подтвердить законность использования всех сторонних компонентов, включая библиотеки с открытыми лицензиями.

Этапы включения в реестр

Включение программы в реестр российского по можно разделить на несколько шагов.

Аудит прав. Проверяется, у кого находится исключительное право на программу: у компании, у штатных разработчиков или у подрядчиков. Если права подрядчиков не переданы по договору, это нужно исправить до подачи заявления. Определение класса ПО. Программу нужно отнести к классу по действующему классификатору. Неверно выбранный класс — одна из частых причин отказа. Подготовка документации. Готовятся описание функциональных характеристик, руководство пользователя или администратора, сведения о способах распространения и стоимости. Подача заявления. Заявление подаётся в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи. Экспертиза и решение. Сведения проверяет экспертный совет, после чего Минцифры принимает решение о включении программы в реестр или об отказе.

Частые ошибки разработчиков

По опыту практиков, отказы чаще всего вызывают одни и те же причины:

права на код, написанный фрилансерами или бывшими сотрудниками, не оформлены надлежащим образом;

в документации описаны функции, которых нет в продукте, или наоборот;

сайт продукта не содержит сведений о способе приобретения и стоимости;

в составе программы есть компоненты под лицензиями, условия которых не соблюдены;

сведения о правообладателе расходятся с данными ЕГРЮЛ.

Что делать после включения

Запись в реестре нужно поддерживать в актуальном состоянии. Если меняется правообладатель, структура участников компании или существенные характеристики продукта, сведения требуется обновить. Программа, которая перестала соответствовать требованиям, может быть исключена из реестра, а вместе с этим компания потеряет и связанные с ним налоговые преимущества.

Поэтому включение в реестр стоит рассматривать как часть продуктовой и юридической стратегии, а не как разовую регистрацию.