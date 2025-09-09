Как проходит консультация по банкротству физических лиц: понятный план действий и реальные ожидания

Консультация по банкротству физических лиц — первая и ключевая ступень на пути к решению долговых проблем. В этой статье подробно описано, как проходит консультация по банкротству физических лиц у юриста или финансового управляющего, какие документы потребуется собрать, какие вопросы будут проверены и какие решения могут быть предложены.

Кому нужна консультация и какие типы процедур существуют

Консультация по банкротству актуальна всем гражданам, у которых накопились задолженности и которые не видят возможности их погасить в разумные сроки. Сегодня возможны два основных подхода: внесудебная (через МФЦ) и судебная процедура. Внесудебная процедура доступна при сумме долгов от 25 000 до 1 000 000 рублей и позволяет завершить процесс в упрощённом порядке.

Если задолженность превышает 500 000 рублей и/или присутствует просрочка свыше трёх месяцев, возможна инициатива со стороны кредиторов или обязанность должника обратиться в суд — в этом случае применяется судебная процедура банкротства.

Последовательность консультации: что происходит шаг за шагом

Контакт и первичное интервью Вы связываетесь с юристом или специалистом организации по банкротству. На первичном этапе консультант задаёт базовые вопросы: сумма и состав задолженности, наличие исполнительных производств, источников дохода, движимого и недвижимого имущества, наличие поручительств и залогов. Сбор и первичная проверка документов На консультации составляют перечень требуемых документов и проверяют данные по открытым исполнительным производствам, кредитным историям и реестрам. Полный список документов и порядок их подготовки рассматривается в разделе ниже. Юридическая оценка и выбор стратегии Специалист анализирует, допустима ли внесудебная процедура, оценит риски подачи кредиторов в суд, проверит возможность реструктуризации долга или заключения мирового соглашения, а также перспективы реализации имущества. На этом этапе формируется рекомендация: подать через МФЦ (внесудебно), готовить суд или попробовать переговоры с кредиторами. Калькуляция затрат и сроков Юрист делает предварительный расчёт обязательных расходов (госпошлина, вознаграждение финансового управляющего, расходы на публикации), а также примерный план по срокам и ожидаемым результатам. Подготовка заявления и дальнейшие шаги Если стороны приходят к решению продолжать — готовят и подают заявление (в МФЦ или в арбитражный суд), собирают подтверждающие документы и следуют утверждённому плану действий.

Типичный чек-лист документов (на консультации указывают подробный перечень)

Документ Зачем нужен Копия паспорта, СНИЛС, ИНН Подтверждение личности и идентификации в реестрах. Выписки по банковским счетам Проверка движения средств и наличия счетов/депозитов. Справки о доходах (2-НДФЛ, выписки с места работы) Оценка платёжеспособности и потенциальных источников погашения. Документы о задолженностях (кредитные договоры, расписки) Формирование реестра кредиторов и сумм обязательств. Справки из ПФР, ФССП о наличии/отсутствии исполнительных производств Необходимы для оценки возможности внесудебной процедуры.

Подробный перечень документов публикуется на портале государственных услуг и в МФЦ; на консультации вам подскажут точный список в зависимости от выбранной стратегии.

Что именно проверяет специалист на консультации

Наличие и состояние исполнительных производств в ФССП;

Кредитные истории и все действующие договоры, в том числе по поручительствам и залогам;

Наличие движимого и недвижимого имущества, которое подлежит реализации;

Источники дохода и перспектива их изменения (трудоустройство, наследство и т.п.);

Возможность применения внесудебной процедуры (соответствие критериям МФЦ) или риски судопроизводства.

Формула расчёта ориентировочного ежемесячного платежа при реструктуризации

Для упрощённой оценки финансовых возможностей консультант может применить следующую формулу:

M = (D − S) / N

где:

M — ориентировочный ежемесячный платеж;

— ориентировочный ежемесячный платеж; D — суммарный долг;

— суммарный долг; S — ожидаемая выручка от продажи имущества (если применяется);

— ожидаемая выручка от продажи имущества (если применяется); N — срок реструктуризации в месяцах (например, 36–60 мес.).

Пример: при долге D = 600 000 ₽, ожидаемой выручке S = 100 000 ₽ и сроке N = 36 мес. получаем M = (600000 − 100000) / 36 = 500000 / 36 ≈ 13 889 ₽ в месяц.

Сроки и стоимость — чего ожидать

Внесудебная процедура через МФЦ длится ровно 6 месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ; по её завершении задолженности, соответствующие условиям, могут быть списаны. Судебная процедура обычно занимает дольше — от нескольких месяцев до года и более в зависимости от сложности (реструктуризация, реализация имущества и т.д.).

Обязательные расходы включают государственную пошлину и вознаграждение финансового управляющего. Вознаграждение финансового управляющего фиксировано законом и составляет фиксированную сумму за каждую процедуру (порядок и размер закреплён в ст. 20.6 Закона о несостоятельности). Также действуют правила по размерам госпошлин, вступившие в силу с 2024 года для заявителей по делам о банкротстве.

Возможные результаты консультации

Решение Короткое описание Внесудебное списание через МФЦ Быстро (≈6 мес.), бесплатно для граждан при соблюдении критериев; долги в пределах 25 тыс.–1 млн ₽. :contentReference[oaicite:6]{index=6} Судебное банкротство Подходит при больших суммах или если кредиторы подают заявление; возможна реструктуризация или реализация имущества. Переговоры с кредиторами / мировое соглашение Альтернатива банкротству — сохраняет кредитную историю, требует согласия кредиторов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Нужно ли приходить на консультацию с документами? Да: паспорт, сведения о долгах и выписки по счетам ускорят и упростят оценку. Сколько стоит сама консультация? Цена консультации зависит от юриста/фирмы; юридическая первичная консультация иногда бесплатна, а подробная аналитика — платная. Гарантируется ли списание долгов после консультации? Нет: консультация — оценка возможностей и рисков; окончательное решение зависит от соответствия критериям и действий кредиторов.

Консультация по банкротству физических лиц — это комплексная процедура: от первичного интервью и проверки документов до выбора оптимальной стратегии (внесудебного или судебного пути). Подготовьтесь заранее: соберите документы, подготовьте список кредиторов и финансовых обязательств — это позволит специалисту дать точную оценку и план действий. Для проверки правовой базы и нюансов процедуры используйте официальные ресурсы и обращайтесь к квалифицированным специалистам.