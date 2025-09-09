Как проходит консультация по банкротству физических лиц: понятный план действий и реальные ожидания

Консультация по банкротству физических лиц — первая и ключевая ступень на пути к решению долговых проблем. В этой статье подробно описано, как проходит консультация по банкротству физических лиц у юриста или финансового управляющего, какие документы потребуется собрать, какие вопросы будут проверены и какие решения могут быть предложены.
Кому нужна консультация и какие типы процедур существуют
Консультация по банкротству актуальна всем гражданам, у которых накопились задолженности и которые не видят возможности их погасить в разумные сроки. Сегодня возможны два основных подхода: внесудебная (через МФЦ) и судебная процедура. Внесудебная процедура доступна при сумме долгов от 25 000 до 1 000 000 рублей и позволяет завершить процесс в упрощённом порядке.
Если задолженность превышает 500 000 рублей и/или присутствует просрочка свыше трёх месяцев, возможна инициатива со стороны кредиторов или обязанность должника обратиться в суд — в этом случае применяется судебная процедура банкротства.
Последовательность консультации: что происходит шаг за шагом
-
Контакт и первичное интервью
Вы связываетесь с юристом или специалистом организации по банкротству. На первичном этапе консультант задаёт базовые вопросы: сумма и состав задолженности, наличие исполнительных производств, источников дохода, движимого и недвижимого имущества, наличие поручительств и залогов.
-
Сбор и первичная проверка документов
На консультации составляют перечень требуемых документов и проверяют данные по открытым исполнительным производствам, кредитным историям и реестрам. Полный список документов и порядок их подготовки рассматривается в разделе ниже.
-
Юридическая оценка и выбор стратегии
Специалист анализирует, допустима ли внесудебная процедура, оценит риски подачи кредиторов в суд, проверит возможность реструктуризации долга или заключения мирового соглашения, а также перспективы реализации имущества. На этом этапе формируется рекомендация: подать через МФЦ (внесудебно), готовить суд или попробовать переговоры с кредиторами.
-
Калькуляция затрат и сроков
Юрист делает предварительный расчёт обязательных расходов (госпошлина, вознаграждение финансового управляющего, расходы на публикации), а также примерный план по срокам и ожидаемым результатам.
-
Подготовка заявления и дальнейшие шаги
Если стороны приходят к решению продолжать — готовят и подают заявление (в МФЦ или в арбитражный суд), собирают подтверждающие документы и следуют утверждённому плану действий.
Типичный чек-лист документов (на консультации указывают подробный перечень)
|Документ
|Зачем нужен
|Копия паспорта, СНИЛС, ИНН
|Подтверждение личности и идентификации в реестрах.
|Выписки по банковским счетам
|Проверка движения средств и наличия счетов/депозитов.
|Справки о доходах (2-НДФЛ, выписки с места работы)
|Оценка платёжеспособности и потенциальных источников погашения.
|Документы о задолженностях (кредитные договоры, расписки)
|Формирование реестра кредиторов и сумм обязательств.
|Справки из ПФР, ФССП о наличии/отсутствии исполнительных производств
|Необходимы для оценки возможности внесудебной процедуры.
Подробный перечень документов публикуется на портале государственных услуг и в МФЦ; на консультации вам подскажут точный список в зависимости от выбранной стратегии.
Что именно проверяет специалист на консультации
- Наличие и состояние исполнительных производств в ФССП;
- Кредитные истории и все действующие договоры, в том числе по поручительствам и залогам;
- Наличие движимого и недвижимого имущества, которое подлежит реализации;
- Источники дохода и перспектива их изменения (трудоустройство, наследство и т.п.);
- Возможность применения внесудебной процедуры (соответствие критериям МФЦ) или риски судопроизводства.
Формула расчёта ориентировочного ежемесячного платежа при реструктуризации
Для упрощённой оценки финансовых возможностей консультант может применить следующую формулу:
M = (D − S) / N
где:
- M — ориентировочный ежемесячный платеж;
- D — суммарный долг;
- S — ожидаемая выручка от продажи имущества (если применяется);
- N — срок реструктуризации в месяцах (например, 36–60 мес.).
Пример: при долге D = 600 000 ₽, ожидаемой выручке S = 100 000 ₽ и сроке N = 36 мес. получаем M = (600000 − 100000) / 36 = 500000 / 36 ≈ 13 889 ₽ в месяц.
Сроки и стоимость — чего ожидать
Внесудебная процедура через МФЦ длится ровно 6 месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ; по её завершении задолженности, соответствующие условиям, могут быть списаны. Судебная процедура обычно занимает дольше — от нескольких месяцев до года и более в зависимости от сложности (реструктуризация, реализация имущества и т.д.).
Обязательные расходы включают государственную пошлину и вознаграждение финансового управляющего. Вознаграждение финансового управляющего фиксировано законом и составляет фиксированную сумму за каждую процедуру (порядок и размер закреплён в ст. 20.6 Закона о несостоятельности). Также действуют правила по размерам госпошлин, вступившие в силу с 2024 года для заявителей по делам о банкротстве.
Возможные результаты консультации
|Решение
|Короткое описание
|Внесудебное списание через МФЦ
|Быстро (≈6 мес.), бесплатно для граждан при соблюдении критериев; долги в пределах 25 тыс.–1 млн ₽. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
|Судебное банкротство
|Подходит при больших суммах или если кредиторы подают заявление; возможна реструктуризация или реализация имущества.
|Переговоры с кредиторами / мировое соглашение
|Альтернатива банкротству — сохраняет кредитную историю, требует согласия кредиторов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Нужно ли приходить на консультацию с документами? Да: паспорт, сведения о долгах и выписки по счетам ускорят и упростят оценку.
- Сколько стоит сама консультация? Цена консультации зависит от юриста/фирмы; юридическая первичная консультация иногда бесплатна, а подробная аналитика — платная.
- Гарантируется ли списание долгов после консультации? Нет: консультация — оценка возможностей и рисков; окончательное решение зависит от соответствия критериям и действий кредиторов.
Консультация по банкротству физических лиц — это комплексная процедура: от первичного интервью и проверки документов до выбора оптимальной стратегии (внесудебного или судебного пути). Подготовьтесь заранее: соберите документы, подготовьте список кредиторов и финансовых обязательств — это позволит специалисту дать точную оценку и план действий. Для проверки правовой базы и нюансов процедуры используйте официальные ресурсы и обращайтесь к квалифицированным специалистам.