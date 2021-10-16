Как продлить жизнь новому айфону: бронепленки X-ONE

Несмотря на свою прочность, айфоны — хрупкие гаджеты. Чтобы не переживать за сохранность гаджета лучше оснастить его дополнительной защитой: пленкой или стеклом. Специалисты портала wylsa.com провели дроп-тест и узнали, поможет ли бронепленка X-ONE при падении на асфальт.

С каждым новым поколением айфоны получают всё более прочные стёкла. Но как показывает практика, достаточно одного неудачного падения — и на дисплее появляется паутинка трещин. Вдобавок покрытие царапается — очень обидно купить новый телефон за сотню-полторы тысяч рублей и увидеть спустя пару дней царапину на экране.

Со временем царапин становится только больше: большие и маленькие царапины в общем-то на работу телефона не влияют, но тут уже вопрос личных ощущений. Просто неприятно, что дорогое устройство теряет безупречный вид и ничего с этим не поделаешь.

Решить все эти проблемы помогают защитные бронеплёнки X-ONE Extreme 7H Shock Eliminator. Недавно мы делали дроп-тест новых айфонов и на своём опыте испытали все полезные свойства покрытия.

Проверка боем

Первым делом был очень жёсткий тест с забиванием гвоздя при помощи iPhone 13 Pro. Телефон спокойно перенёс испытание — экран цел и невредим, только немного защитная бронеплёнка X-ONE поцарапалась. Но за кадром остались нервы и переживая — даже не верилось, что выдержит плёнка, а заодно и экран новенького айфона.

Другой, не менее суровый тест заключался в экспериментальном падении айфона на голый холодный асфальт. Причём мы проверяли на нескольких телефонах одновременно. Для этого использовался iPhone 13 Pro с бронеплёнкой X-ONE Extreme 7H Shock Eliminator и защитным чехлом, iPhone 13 с такой же защитной бронеплёнкой и в качестве жертвы был выбран iPhone 13. Последний роняли просто так, без каких-либо средств защиты.

В результате экраны телефонов с бронеплёнкой X-ONE не пострадали, а вот несчастному iPhone 13 красного цвета досталось по всей программе. Цена эксперимента — 79 990 рублей. Думаю, что никто не захочет проверять на себе. А вот купить защитную плёнку после наглядной демонстрации полезных свойств сразу же хочется.

Установка

Доверить наклейку защитного покрытия можете специалисту, а можете сделать это самостоятельно. Весь процесс занимает от силы 5 минут, включая удаление пылинок, попавших под плёнку.

В комплект с плёнками X-ONE входит влажная и сухая салфетки, несколько стикеров для удаления пыли и инструмент для разглаживания плёнки, он помогает избавиться от пузырьков воздуха под покрытием.

Личный опыт

После дроп-теста я взял iPhone 13 Pro и походил с ним несколько дней — интересно было посмотреть, какие впечатления останутся после телефона с очень прочным защитным слоем на экране.

На падения и удары не проверял — это уже было ранее доказано и показано. Мне понравилось, что корректно работают Face ID и датчики, защитная бронеплёнка X-ONE Extreme 7H Shock Eliminator на их работу не влияет. У стекла есть вырез вверху. Напомню, что в iPhone 13 и 13 Pro изменилось расположение разговорного динамика.

Плёнка с олеофобным покрытием — это очень приятный момент, поскольку за два-три месяца активного использования айфона оно пропадает. А если пользоваться защитным стеклом или плёнкой, то, регулярно обновляя аксессуар, можно всегда ощущать гладкую и приятную поверхность.

Идём дальше — плёнка малозаметна, я бы даже сказал, невидима. Я хорошо помню, как стёкла смотрелись на iPhone X или 11 Pro с покатыми краями. Стёкла бились, края крошились, пальцем ощущалась граница между стеклом и экраном — что поделать, издержки изогнутых поверхностей. Зато в iPhone 12 и 13 этой проблемы больше нет. Бронеплёнка не бросается в глаза, это почти что невидимая, но надёжная защита такого дорогого в ремонте экрана.

Добавлю ещё, что на вес телефона наклеенная на дисплей плёнка не влияет, она очень и очень лёгкая. Кроме того, нет никаких проблем с чехлами, аккуратно смотрится и в сочетании с очень тонкими аксессуарами. В целом же бронеплёнка впечатлила своей прочностью, которая сочетается с минималистичным обликом, сообщает портал wylsa.com

Замечу, что на защитной плёнке всё-таки появляются царапины при использовании телефона — но это издержки мягкого, при этом поглощающего удары покрытия.

Заключение

Хочу сказать, что если раньше использование телефона с защитным стеклом было скорее вынужденным сценарием использования, то теперь к этому приходишь добровольно и осознанно. На примере аксессуаров X-ONE видно, что защитные плёнки стали тоньше и прочнее, они не влияют на размеры айфона и не портят внешний вид.

Даже если не любите чехлы и предпочитаете ощущать в руке стальной или алюминиевый корпус айфона в сочетании с его стеклянными поверхностями, то защитную бронеплёнку X-ONE всё-таки наклейте. Телефон может упасть только раз, но это будет очень дорогое падение.

Купить X-ONE на официальном сайте;

Купить X-ONE оптом для своего магазина.