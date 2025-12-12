Как правильно закрыть вклад и какие нюансы нужно знать

Закрыть вклад — дело вроде бы простое: пришли в банк, написали заявление, забрали деньги. Но на практике нюансов хватает. Если не учесть сроки, проценты и условия договора, можно потерять часть прибыли или столкнуться с задержками.
Когда можно закрыть вклад
Большинство этих продуктов делятся на два типа — срочные и бессрочные (до востребования).
-
срочный открывают на определенное время: 3, 6, 12 месяцев и так далее. Если забрать деньги раньше, то проценты пересчитают по минимальной ставке — 0,01–1 % годовых;
-
бессрочный можно закрыть в любой момент без потери процентов, но доход по нему обычно ниже.
Перед тем как расторгать договор, проверьте: закончился ли срок. Иногда вклад продлевается автоматически, если клиент не подал заявление об окончании.
Как закрыть вклад
Чтобы не упустить ни одного важного шага и получить свои деньги без лишней суеты, действуйте последовательно. Процедура выглядит так:
-
Проверьте условия договора. Посмотрите, предусмотрено ли досрочное расторжение, какие проценты сохраняются и нужна ли личная явка в офис.
-
Подайте заявление в отделении, онлайн-банке или через мобильное приложение — зависит от политики кредитного учреждения.
-
Выберите, как получить средства. Обычно это текущий счет, дебетовая карта или наличные в кассе.
-
Дождитесь перечисления. Деньги поступают сразу или в течение 1–3 рабочих дней.
Совет: если планируете сразу открыть новый, уточните, можно ли перевести средства напрямую без вывода на карту — это сэкономит время.
Досрочное закрытие: когда теряются проценты
Главный нюанс — перерасчет дохода. Банки прописывают в договорах, что при досрочном расторжении проценты пересчитывают по ставке вклада «до востребования». Например, если клиент держал депозит под 10% годовых, но снял деньги через 2 месяца, ему заплатят не 10%, а 0,01–0,1%.
Однако есть исключения:
-
при смерти вкладчика;
-
при наступлении форс-мажора (болезнь, военная служба, стихийные бедствия);
-
по некоторым программам с частичным снятием без потери дохода.
В каждом случае решение принимает банк, опираясь на внутренние правила и документы, которые подтверждают обстоятельства. Поэтому перед тем, как досрочно закрыть вклад, уточните условия заранее. Это поможет избежать потери процентов и лишних споров.
Налоговые и процентные нюансы
С 2021 года доход по вкладам облагают налогом, если он превышает лимит: процент от 1 млн ₽ по ключевой ставке Банка России.
Например, если ключевая ставка — 16%, налог начислят, если заработанный процент больше 160 000 ₽ в год. Банк сам рассчитывает сумму и передает данные в ФНС.
Проверьте, начислены ли все проценты. Иногда их выплачивают в конце срока и должны добавить при расторжении договора.
Как закрыть вклад в онлайн-банке
Современные банки позволяют закрывать вклады через мобильное приложение. Обычно алгоритм такой:
-
Войти в раздел «Вклады» → выбрать нужный.
-
Нажать «Закрыть вклад».
-
Подтвердить операцию кодом из СМС.
-
Указать, куда перевести средства.
Все занимает пару минут, без очередей и заявлений. Но если вклад открыт в совместном владении или на третье лицо, то потребуется визит в офис.
Что делать после закрытия
После расторжения договора не забудьте:
-
сохранить выписку о закрытии вклада (на случай налоговых вопросов или споров);
-
проверить, поступили ли деньги в полном объеме;
-
убедиться, что автопролонгация отключена — иначе депозит может открыться заново.
Если банк ликвидируется или теряет лицензию, деньги до 1,4 млн ₽ вернет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Кредитное учреждение должно входить в число участников системы обязательного страхования вкладов. Этот список ведет само АСВ и регулярно обновляет.