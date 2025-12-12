Как правильно закрыть вклад и какие нюансы нужно знать

Закрыть вклад — дело вроде бы простое: пришли в банк, написали заявление, забрали деньги. Но на практике нюансов хватает. Если не учесть сроки, проценты и условия договора, можно потерять часть прибыли или столкнуться с задержками.

Когда можно закрыть вклад

Большинство этих продуктов делятся на два типа — срочные и бессрочные (до востребования).

срочный открывают на определенное время: 3, 6, 12 месяцев и так далее. Если забрать деньги раньше, то проценты пересчитают по минимальной ставке — 0,01–1 % годовых;

бессрочный можно закрыть в любой момент без потери процентов, но доход по нему обычно ниже.

Перед тем как расторгать договор, проверьте: закончился ли срок. Иногда вклад продлевается автоматически, если клиент не подал заявление об окончании.

Как закрыть вклад

Чтобы не упустить ни одного важного шага и получить свои деньги без лишней суеты, действуйте последовательно. Процедура выглядит так:

Проверьте условия договора. Посмотрите, предусмотрено ли досрочное расторжение, какие проценты сохраняются и нужна ли личная явка в офис. Подайте заявление в отделении, онлайн-банке или через мобильное приложение — зависит от политики кредитного учреждения. Выберите, как получить средства. Обычно это текущий счет, дебетовая карта или наличные в кассе. Дождитесь перечисления. Деньги поступают сразу или в течение 1–3 рабочих дней.

Совет: если планируете сразу открыть новый, уточните, можно ли перевести средства напрямую без вывода на карту — это сэкономит время.

Досрочное закрытие: когда теряются проценты

Главный нюанс — перерасчет дохода. Банки прописывают в договорах, что при досрочном расторжении проценты пересчитывают по ставке вклада «до востребования». Например, если клиент держал депозит под 10% годовых, но снял деньги через 2 месяца, ему заплатят не 10%, а 0,01–0,1%.

Однако есть исключения:

при смерти вкладчика;

при наступлении форс-мажора (болезнь, военная служба, стихийные бедствия);

по некоторым программам с частичным снятием без потери дохода.

В каждом случае решение принимает банк, опираясь на внутренние правила и документы, которые подтверждают обстоятельства. Поэтому перед тем, как досрочно закрыть вклад, уточните условия заранее. Это поможет избежать потери процентов и лишних споров.

Налоговые и процентные нюансы

С 2021 года доход по вкладам облагают налогом, если он превышает лимит: процент от 1 млн ₽ по ключевой ставке Банка России.

Например, если ключевая ставка — 16%, налог начислят, если заработанный процент больше 160 000 ₽ в год. Банк сам рассчитывает сумму и передает данные в ФНС.

Проверьте, начислены ли все проценты. Иногда их выплачивают в конце срока и должны добавить при расторжении договора.

Как закрыть вклад в онлайн-банке

Современные банки позволяют закрывать вклады через мобильное приложение. Обычно алгоритм такой:

Войти в раздел «Вклады» → выбрать нужный. Нажать «Закрыть вклад». Подтвердить операцию кодом из СМС. Указать, куда перевести средства.

Все занимает пару минут, без очередей и заявлений. Но если вклад открыт в совместном владении или на третье лицо, то потребуется визит в офис.

Что делать после закрытия

После расторжения договора не забудьте:

сохранить выписку о закрытии вклада (на случай налоговых вопросов или споров);

проверить, поступили ли деньги в полном объеме;

убедиться, что автопролонгация отключена — иначе депозит может открыться заново.

Если банк ликвидируется или теряет лицензию, деньги до 1,4 млн ₽ вернет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Кредитное учреждение должно входить в число участников системы обязательного страхования вкладов. Этот список ведет само АСВ и регулярно обновляет.