Как правильно выполнить уборку после ремонта

Ремонт требует немало средств, терпения и сил. Равно как и уборка по завершении строительных работ. Часто этот процесс сопряжен с большим количеством трудностей, справиться с которыми не так просто, как может показаться на первый взгляд. Удаление большого количества мусора, пыли и послеремонтных загрязнений требует наличия опыта, навыков и соответствующего оборудования. В таких случаях лучшим помощником может стать клининговая компания. Заказав клининг после ремонта, это избавит от большого количества проблем и поможет сэкономить силы и время. Специалисты быстро и качественно уберут все помещения, оставит после себя свежесть и чистоту.

Нюансы и сложности уборки после ремонта

Качественной самостоятельной уборке мешает немало факторов:

Отсутствие нужного оборудования и действенных профессиональных составов.

Проблемы с вывозом строительного мусора вследствие незнаний законов и сложностей, сопряженных с необходимостью наличия соответствующего транспорта.

Риск повреждения отремонтированных поверхностей из-за неправильного подхода к избавлению от сложных пятен и загрязнений.

Невозможность полного удаления пыли из помещения из-за незнаний алгоритма работ.

Все это может привести к неприятным последствиям как эстетического, так и материального плана. Кроме того, оставшаяся после ремонта пыль способна стать основным триггером развития различных аллергических реакций у обитателей квартиры, в том числе и у детей.

Особенности послеремонтных загрязнений

К основным проблемам относятся прежде всего пыль и пятна, остающиеся после использования отделочных материалов — краски, штукатурки, плиточного клея и т. п. И с тем и с другим могут возникать различные сложности.

Строительная пыль, как правило, проникает в любые, даже самые труднодоступные уголки, и удалить её стандартными методами практически невозможно. Ни влажная уборка, ни обычный домашний пылесос справиться с нею не смогут. Что бы вы ни делали, все это будут превентивные меры. Пыль постоянно будет витать в воздухе, покрывая серым слоем отремонтированные поверхности и мебель.

При удалении пятен от строительных материалов также придется столкнуться со сложностями. Смыть их обычной водой практически невозможно. Вся проблема в том, что при высыхании многие составы прочно прилипают к поверхности, и удаление их механическим способом может вызвать появление царапин и других дефектов. Чаще всего для их удаления применяется агрессивная бытовая химия или даже специальные смывки, работа с которыми требует особых знаний и осторожности. Итогом самостоятельного использования подобного рода составов может стать та же порча обрабатываемой поверхности.

Уборка после ремонта относится к числу услуг, которые есть в прайсе практически любой клининговой службы. Поэтому клинеры уже давно наработали достаточно опыта для того, чтобы быстро и качественно решить любую задачу. А помогает им в этом специальное оборудование и профессиональные средства, на покупке которых руководство серьезных компаний никогда не экономит.

Уборка после ремонта: этапы

Во время уборки после ремонта клинеры следуют строго выработанному алгоритму, целью которого является оптимизация процесса. Выполняя все процедуры поэтапно, они тем самым эффективно избавляются от загрязнений и предотвращают их распространение.

Основные шаги:

Сбор и вывоз строительного мусора. Отходы остаются вне зависимости от масштабов ремонтных работ. В одном случае их больше, в другом меньше, но количество мусора не исключает необходимость его сбора и вывоза. Для того чтобы процесс протекал эффективно, клинеры используют прочные мешки и собственный транспорт. Все ненужные остатки складываются в пакеты и вывозятся в специально предназначенные для их складирования места. Необходимо помнить о том, что оставлять строительный мусор у стоящих возле дома контейнеров запрещено. Они предназначены для сбора пищевых и бытовых отходов. Поэтому, затевая самостоятельную уборку после ремонта, необходимо сперва выяснить, где в вашем населенном пункте находится полигон для строительного мусора, и озадачиться наличием транспорта. Вызов клининга же избавляет от такой необходимости. Обеспыливание. Важнейший этап уборки, который можно выполнить качественно только при наличии мощного пылесоса. Обычно для таких целей используются строительные агрегаты, которые позволяют удалить пыль даже с самых укромных участков дома или квартиры. Очистка поверхностей. На этом этапе клинеры убирают все оставшиеся загрязнения с пола, оконных рам и стекол, подоконников, кафельной плитки. Если нужно, проводится чистка обивки мягкой мебели и напольных покрытий, которые могли загрязниться в процессе проведения строительных работ. Так как профессионалы обладают как знаниями, так и необходимыми составами и оборудованием, хозяин квартиры может не беспокоиться за сохранность предметов интерьера и целостность отремонтированных поверхностей. Удаление загрязнений в санузлах и на кухне. Чаще всего для отделки этих помещений используется керамическая плитка, укладка которой сопровождается большим количеством грязи и пыли. И как бы ни старался во время работ мастер, наличие остатков сложно удаляемого плиточного клея неизбежны. Добавляет проблем и затирка в межплиточных швах. Все эти загрязнения необходимо убрать максимально осторожно, чтобы не повредить керамику. Страдает во время ремонта и сантехника — смесители, чаши ванной и унитаза. Во время проведения уборки клинеры также занимаются их очисткой. Влажная уборка. Завершает процесс мытье всех очищенных поверхностей, в том числе и пола. Цель влажной уборки — удаление остатков грязи и наведение идеальной чистоты. Также во время нее избавляются и от разводов, если они появились на каких-либо поверхностях в процессе очистки.

Чем клининг лучше самостоятельной уборки после ремонта

Клининговые услуги имеют огромное количество преимуществ:

Качество. Во время проведения уборки клинерами осуществляется не поверхностная, а глубокая очистка всех поверхностей, причем не только особо загрязненных. Качество профессиональной уборки, в отличие от самостоятельной, в разы выше вследствие наличия у профессионалов знаний и нужного оборудования.

Отсутствие рисков. При уборке дома клинерами можно не беспокоиться о том, что на отремонтированных и других поверхностях могут появиться дефекты. У специалистов достаточно опыта для того, чтобы избавляться от сложных загрязнений без риска повредить покрытие.

Экономия. Несмотря на то что вам придется, естественно, потратить некоторую сумму на оплату услуги, вы сможете сэкономить другой важный ресурс — свое собственное время. С той работой, на которую вам придется потратить неделю, клининговая компания справится за один день. Не стоит сбрасывать со счетов и экономию сил. Уборка после ремонта — процесс, требующий значительных физических усилий.

Единственным минусом обращения в клининговую компанию является стоимость услуг. Однако и на этот недостаток можно посмотреть под другим углом. Самостоятельная уборка тоже обойдется недешево. Немалая сумма уйдет на закупку чистящих средств и инструментария. Не стоит сбрасывать со счетов и стоимость уборки строительного мусора. Если самостоятельно справиться с его вывозом не получится, придется обращаться за помощью в специализирующиеся на подобных работах транспортную компанию, услуги которой тоже бьют по кошельку. Возможно, нужно будет оплатить и прокат промышленного пылесоса, потому что, как уже упоминалось, от домашнего не будет никакого эффекта.

Поэтому если вы только что завершили ремонт и не знаете, с чего начать уборку, не тратьте драгоценное время и силы на самостоятельную борьбу с грязью. Доверьте эту задачу профессионалам! Вызов клининговой службы — это залог быстрого и действительно качественного результата, который позволит в полной мере насладиться обновленным пространством практически сразу по завершении ремонта.