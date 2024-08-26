Как правильно выполнить уборку после ремонта

Ремонт требует немало средств, терпения и сил. Равно как и уборка по завершении строительных работ. Часто этот процесс сопряжен с большим количеством трудностей, справиться с которыми не так просто, как может показаться на первый взгляд. Удаление большого количества мусора, пыли и послеремонтных загрязнений требует наличия опыта, навыков и соответствующего оборудования. В таких случаях лучшим помощником может стать клининговая компания. Заказав клининг после ремонта, это избавит от большого количества проблем и поможет сэкономить силы и время. Специалисты быстро и качественно уберут все помещения, оставит после себя свежесть и чистоту.
Нюансы и сложности уборки после ремонта
Качественной самостоятельной уборке мешает немало факторов:
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Отсутствие нужного оборудования и действенных профессиональных составов.
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Проблемы с вывозом строительного мусора вследствие незнаний законов и сложностей, сопряженных с необходимостью наличия соответствующего транспорта.
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Риск повреждения отремонтированных поверхностей из-за неправильного подхода к избавлению от сложных пятен и загрязнений.
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Невозможность полного удаления пыли из помещения из-за незнаний алгоритма работ.
Все это может привести к неприятным последствиям как эстетического, так и материального плана. Кроме того, оставшаяся после ремонта пыль способна стать основным триггером развития различных аллергических реакций у обитателей квартиры, в том числе и у детей.
Особенности послеремонтных загрязнений
К основным проблемам относятся прежде всего пыль и пятна, остающиеся после использования отделочных материалов — краски, штукатурки, плиточного клея и т. п. И с тем и с другим могут возникать различные сложности.
Строительная пыль, как правило, проникает в любые, даже самые труднодоступные уголки, и удалить её стандартными методами практически невозможно. Ни влажная уборка, ни обычный домашний пылесос справиться с нею не смогут. Что бы вы ни делали, все это будут превентивные меры. Пыль постоянно будет витать в воздухе, покрывая серым слоем отремонтированные поверхности и мебель.
При удалении пятен от строительных материалов также придется столкнуться со сложностями. Смыть их обычной водой практически невозможно. Вся проблема в том, что при высыхании многие составы прочно прилипают к поверхности, и удаление их механическим способом может вызвать появление царапин и других дефектов. Чаще всего для их удаления применяется агрессивная бытовая химия или даже специальные смывки, работа с которыми требует особых знаний и осторожности. Итогом самостоятельного использования подобного рода составов может стать та же порча обрабатываемой поверхности.
Уборка после ремонта относится к числу услуг, которые есть в прайсе практически любой клининговой службы. Поэтому клинеры уже давно наработали достаточно опыта для того, чтобы быстро и качественно решить любую задачу. А помогает им в этом специальное оборудование и профессиональные средства, на покупке которых руководство серьезных компаний никогда не экономит.
Уборка после ремонта: этапы
Во время уборки после ремонта клинеры следуют строго выработанному алгоритму, целью которого является оптимизация процесса. Выполняя все процедуры поэтапно, они тем самым эффективно избавляются от загрязнений и предотвращают их распространение.
Основные шаги:
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Сбор и вывоз строительного мусора. Отходы остаются вне зависимости от масштабов ремонтных работ. В одном случае их больше, в другом меньше, но количество мусора не исключает необходимость его сбора и вывоза. Для того чтобы процесс протекал эффективно, клинеры используют прочные мешки и собственный транспорт. Все ненужные остатки складываются в пакеты и вывозятся в специально предназначенные для их складирования места. Необходимо помнить о том, что оставлять строительный мусор у стоящих возле дома контейнеров запрещено. Они предназначены для сбора пищевых и бытовых отходов. Поэтому, затевая самостоятельную уборку после ремонта, необходимо сперва выяснить, где в вашем населенном пункте находится полигон для строительного мусора, и озадачиться наличием транспорта. Вызов клининга же избавляет от такой необходимости.
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Обеспыливание. Важнейший этап уборки, который можно выполнить качественно только при наличии мощного пылесоса. Обычно для таких целей используются строительные агрегаты, которые позволяют удалить пыль даже с самых укромных участков дома или квартиры.
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Очистка поверхностей. На этом этапе клинеры убирают все оставшиеся загрязнения с пола, оконных рам и стекол, подоконников, кафельной плитки. Если нужно, проводится чистка обивки мягкой мебели и напольных покрытий, которые могли загрязниться в процессе проведения строительных работ. Так как профессионалы обладают как знаниями, так и необходимыми составами и оборудованием, хозяин квартиры может не беспокоиться за сохранность предметов интерьера и целостность отремонтированных поверхностей.
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Удаление загрязнений в санузлах и на кухне. Чаще всего для отделки этих помещений используется керамическая плитка, укладка которой сопровождается большим количеством грязи и пыли. И как бы ни старался во время работ мастер, наличие остатков сложно удаляемого плиточного клея неизбежны. Добавляет проблем и затирка в межплиточных швах. Все эти загрязнения необходимо убрать максимально осторожно, чтобы не повредить керамику. Страдает во время ремонта и сантехника — смесители, чаши ванной и унитаза. Во время проведения уборки клинеры также занимаются их очисткой.
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Влажная уборка. Завершает процесс мытье всех очищенных поверхностей, в том числе и пола. Цель влажной уборки — удаление остатков грязи и наведение идеальной чистоты. Также во время нее избавляются и от разводов, если они появились на каких-либо поверхностях в процессе очистки.
Чем клининг лучше самостоятельной уборки после ремонта
Клининговые услуги имеют огромное количество преимуществ:
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Качество. Во время проведения уборки клинерами осуществляется не поверхностная, а глубокая очистка всех поверхностей, причем не только особо загрязненных. Качество профессиональной уборки, в отличие от самостоятельной, в разы выше вследствие наличия у профессионалов знаний и нужного оборудования.
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Отсутствие рисков. При уборке дома клинерами можно не беспокоиться о том, что на отремонтированных и других поверхностях могут появиться дефекты. У специалистов достаточно опыта для того, чтобы избавляться от сложных загрязнений без риска повредить покрытие.
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Экономия. Несмотря на то что вам придется, естественно, потратить некоторую сумму на оплату услуги, вы сможете сэкономить другой важный ресурс — свое собственное время. С той работой, на которую вам придется потратить неделю, клининговая компания справится за один день. Не стоит сбрасывать со счетов и экономию сил. Уборка после ремонта — процесс, требующий значительных физических усилий.
Единственным минусом обращения в клининговую компанию является стоимость услуг. Однако и на этот недостаток можно посмотреть под другим углом. Самостоятельная уборка тоже обойдется недешево. Немалая сумма уйдет на закупку чистящих средств и инструментария. Не стоит сбрасывать со счетов и стоимость уборки строительного мусора. Если самостоятельно справиться с его вывозом не получится, придется обращаться за помощью в специализирующиеся на подобных работах транспортную компанию, услуги которой тоже бьют по кошельку. Возможно, нужно будет оплатить и прокат промышленного пылесоса, потому что, как уже упоминалось, от домашнего не будет никакого эффекта.
Поэтому если вы только что завершили ремонт и не знаете, с чего начать уборку, не тратьте драгоценное время и силы на самостоятельную борьбу с грязью. Доверьте эту задачу профессионалам! Вызов клининговой службы — это залог быстрого и действительно качественного результата, который позволит в полной мере насладиться обновленным пространством практически сразу по завершении ремонта.