Как правильно стелить ламинат



Укладка ламината своими руками — задача простая, но требующая внимания к деталям. Чтобы пол получился ровным, надежным и долго служил, важно учитывать нюансы подготовки основания, выбора подложки и правильного подхода к монтажу панелей. Далее поговорим о ключевых этапах укладки ламината и дадим полезные советы по выбору подходящего материала.

Подготовка пола

Прежде чем приступить непосредственно к укладке, необходимо подготовить основание. От состояния основы зависят надежность и внешний вид готового покрытия. Вот несколько важных моментов:

Пол должен быть сухим, гладким и идеально ровным. Небольшие неровности исправляют самовыравнивающимися составами или фанерой. Необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Оптимальная влажность должна составлять около 8%. Для проверки используют влагомер или полиэтиленовую пленку размером 1х1 м. Ее накладывают на пол и оставляют на сутки. Отсутствие следов конденсата свидетельствует о нормальной влажности. Если базовый пол деревянный, убедитесь, что доски надежно закреплены и не скрипят.

Выбираем подходящий ламинат

Качество ламината влияет на продолжительность его службы и устойчивость к нагрузкам. Обращайте внимание на класс износостойкости, толщину панели и замковую систему. Класс HPL (high pressure laminate) считается оптимальным для жилых помещений, поскольку обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

Укладка ламината

Рассмотрим пошагово процесс укладки:

Сначала расстелите гидроизоляционную пленку на полу, если помещение влажное (например, кухня). Пленка предотвратит проникновение влаги снизу. Поверх нее уложите специальную подложку толщиной 2–3 мм. Она обеспечит амортизацию и звукоизоляцию, сгладив небольшие дефекты основания. Начинайте сборку панелей от стены напротив входа в комнату. Панели соединяются друг с другом посредством замка («замковый метод»). Важно оставлять технологический зазор между панелями и стеной около 10 мм, компенсирующий тепловое расширение материала. Перед каждым рядом слегка постукивайте молотком по торцу последней панели, чтобы замок защёлкнулся. Контролируйте горизонтальность рядов уровнем, чтобы избежать перекосов. Последним этапом установите плинтус, закрывающий зазоры между полом и стенами.

Дополнительные рекомендации

Вот ещё несколько советов, которые облегчат процесс укладки и продлят срок службы покрытия:

Храните упаковки ламината в той комнате, где планируете его устанавливать, минимум двое суток, чтобы материал адаптировался к температуре и влажности помещения. Тщательно снимайте мерки помещения, учитывая площадь двери и ниш. Покупайте запасные панели на случай непредвиденных ситуаций.

Теперь, когда вы ознакомились с основными правилами, можете смело приступать к самостоятельному ремонту!

Также рекомендуем ознакомиться с дополнительной информацией по уходу за покрытием: «уход за ламинатом».