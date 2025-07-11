Как появился Майнкрафт и почему он стал популярным

Minecraft по праву считается легендарной игрой, которая остается популярной даже спустя много лет после своего выхода. О нем слышали даже люди, далекие от гейминга, так как проект стал частью массовой культуры по всему миру. Рассказываем, как создавался Майнкрафт, что позволило ему обрести столь огромную известность и почему он до сих пор нравится как детям, так и взрослым.

История развития игры

Создатель проекта — Маркус Перссон, программист из Швеции. В игровом сообществе он больше известен как Notch. Маркус работал в обычной веб-студии, а в свободное время занимался своей авторской игрой. Создание шло в течение второй половины 2000-х годов.

В итоге вышел не хорошо известный всем Minecraft, а Wurm Online. Разработчик хотел создать онлайн-проект, в котором пользователи могли бы объединяться между собой, чтобы выживать в огромном мире, добывать ресурсы и заниматься строительством. Широкой известности игра не получила, однако ее наработки легли в основу Майнкрафта. Вместе с ним появился и целый новый жанр — песочница с механиками выживания.

Релиз первой версии игры состоялся в 2009 году. Notch продавал ее через геймерские форумы, цена составляла 10 евро. В течение года таким образом было куплено более 15 тысяч копий игры. При этом разработчик использовал для продвижения только форумы, не вкладываясь в рекламу. Продукт понравился игрокам, которые сами охотно рассказывали о нем друзьям.

Успех позволил Маркусу уйти с основной работы и сфокусироваться на Майнкрафте. Он собрал команду разработчиков, которая теперь известна как Mojang. А в 2014 году разработчик продал проект компании Microsoft за 2,5 миллиарда долларов. Свое решение он объяснил тем, что не хочет брать ответственность за такой масштабный проект.

Несмотря на смену главного лица, команда разработчиков осталась практически той же. Она развивала игру в изначально заданном направлении, сохраняя ее уникальный дух и ключевые особенности.

По мере своего развития студия портировала Minecraft на мобильные устройства, вышли версии Bedrock и Pocket Edition. В 2021 году по официальной статистике число игроков составляло более 140 миллионов человек. При этом игра стремительно становилась еще популярнее, уже к концу 2023 года ее приобрели более 300 миллионов раз.

Почему Minecraft стал таким известным

Для многих популярность проекта остается загадкой до сих пор, так как изначально в игре не было:

понятного туториала и разъяснений касательно игровых механик;

высококачественной графики;

реалистичных физики, механик выживания и строительства;

какого-либо сюжета и конкретных целей, которых могли бы достигать игроки.

Многие привычные для других игр аспекты (например, сюжет и реалистичность) отсутствуют в Minecraft и по сей день. Однако из этого вытекает одна из ключевых особенностей проекта — свобода действий, которую не может предоставить ни одна другая игра.

Игроки могут исследовать мир, выживать, сражаться с монстрами и строить без жестких правил. Каждый выбирает комфортный для себя режим и темп игры и занимается чем хочет.

Однако успех не был бы возможен без интересного геймплея с простыми, но увлекательными механиками. Например, игроки могут создавать постройки любой сложности, не сталкиваясь с проблемами гравитации и прочности. Блоки просто крепятся друг к другу и не обладают весом, за счет чего могут даже висеть в воздухе.

При этом на выбор пользователям предлагаются десятки разнообразных блоков и декоративных объектов. Это позволяет создавать постройки разной сложности и даже воссоздавать здания из фильмов, мультсериалов, реальной жизни. Не менее увлекательно и выживание с необходимостью исследовать мир, сражаться с монстрами, торговать, добывать ресурсы, обеспечивать сытость и безопасность своему персонажу.

Отдельного упоминания заслуживают простые возможности для программирования и создания пользовательских сценариев внутри игры. Любой желающий может создавать свои карты с разными игровыми режимами, которыми можно наслаждаться по сети. Как пример — легендарные проп-хант, скайблок, паркур карты и прочие увлекательные работы сообщества.