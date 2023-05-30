Как подобрать ботинки к разным стилям одежды: от классики до спорта

Ботинки – универсальная и практичная обувь для разных времен года, погодных условий и стилей одежды. Чтобы не ошибиться, стоит выбирать продукцию проверенных марок – например, купить женские Timberland в интернет-магазине https://bootwood.com/catalog/women/women_obuv/timberland/. Однако не все модели одинаково хорошо сочетаются с разными нарядами. Разберем, как подобрать обувь, чтобы создать гармоничный и стильный образ.

Дресс-код и повод

Первое, что нужно учитывать при подборе, – обстоятельства. На работу в офис нужны ботинки, соответствующие деловому стилю, не слишком яркие или экстравагантные – подойдут классические черные или коричневые на небольшом каблуке или платформе. На вечеринку или свидание можно позволить себе больше свободы – выбрать вариант с кристаллами, переплетениями, прозрачными элементами или в ярком цвете.

Цвет

Базовое правило – обувь должна либо дополнять одежду, либо контрастировать с ней, но не быть слишком выделяющейся или теряющейся на ее фоне. Под черное платье можно выбрать черные ботильоны на каблуке или платформе, которые будут продолжать линию вашего образа и создавать эффект стройности и элегантности. Чтобы добавить больше красок и динамики наденьте ботинки яркого цвета – красные, зеленые или желтые. Если наряд украшен насыщенным принтом или множеством деталей, подойдет пара нейтрального цвета – серого, бежевого или коричневого. Она не будет перетягивать на себя внимание и создаст гармоничный ансамбль.

Фасон

Обувь должна соответствовать фасону одежды и подчеркивать ее достоинства. Например, если вы носите юбку или платье мини-длины, короткие ботинки на шнуровке или молнии будут акцентировать стройные ноги, добавят внешнему виду молодости и игривости. К юбке или платью миди рекомендуется высокая модель на каблуке или платформе – это визуально удлинит ноги, сделает образ элегантным и женственным. Пара средней длины, слегка прикрывающей щиколотку, подойдет под джинсы или брюки.

Материал

Материал изготовления влияет не только на ваши ощущения, но и на визуальное восприятие целостного образа. Если вы носите шелковое платье или блузку, обувь из мягкой и гладкой кожи подчеркнет изысканность и нежность. А под шерстяное пальто или свитер лучше надеть ботинки из замши или велюра, которые создадут теплый и уютный лук. Модели из текстиля, ПВХ или резины добавят разнообразия и оригинальности наряду.

Ботинки – важный элемент вашего стиля и имиджа. Подбирать их к тому или иному не так сложно, если понимать базовые правила сочетаемости. Это поможет создать гармоничный и стильный лук для разных случаев жизни.