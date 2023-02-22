Как перестать делать необдуманные покупки

Компульсивное желание что-либо приобрести несмотря на то, что вещь может не понадобиться в будущем, называется шопоголизмом. Если вы сильно подвержены воздействию уловок маркетинга, психолог поможет справиться с этим. Спокойный и обдуманный поход за покупками экономит семейный бюджет и избавляет от мук выбора, куда деть кучу ненужных вещей, которые приобрели импульсивно.

5 способов удержаться от необдуманной покупки

Опытные маркетологи учитывают законы потребительской психологии. Приходя в магазин, знайте, что на вас скрыто влияют через распродажи, приятные бесплатные дегустации и яркие ценники с акциями. Чтобы не поддаться на маркетинговую уловку, следуйте 5 советам:

Посчитайте выгоду от возможной покупки. Во время черной пятницы можно накупить кучу вещей со скидкой 50%. Но насколько эти вещи действительно нужны? Подумайте об этом. Если товара нет в списке ваших ближайших покупок, воздержитесь от его приобретения. Проанализируйте свои истиные потребности. Например, вам предлагают купить годовой абонемент в фитнес-зал со скидкой. Вы согласились, но проходили на тренировки только 2 месяца. Получается, что вы заплатили за 2 месяца тренировок как за год посещения фитнес-зала. Чтобы не повторить такой ошибки, заранее просчитывайте свои желания и возможности. Спросите себя: «Как еще можно решить мою проблему?». Пример: вы желаете стильно выглядеть и находите на распродаже палетку с тенями, как у вашего любимого блогера. Спросите себя: «А как еще я смогу выглядеть стильно, если не куплю эту палетку?». Возможно, вы поймете, что вам нужна новая стрижка или хороший отдых, а не тени. Дайте себе время на обдумывание покупки. Маркетологи создают ощущение дефицита времени, когда пишут: «До конца распродажи осталось…». Это провоцирует чувство тревоги у покупателей, под влиянием которого они выбирают купить то, что можно было не приобретать. Дайте себе время на обдумывание. Вполне возможно, что скидка не исчезнет до завтра, а у вас сформируется ясное понимание, действительно нужна эта вещь или нет. Помните, что вы имеете право ничего не покупать. Люди склонны делать покупки только потому, что продавец-консультант уделил им много внимания.

Для преодоления навязчивого желания что-либо купить нужно иметь хорошую силу воли, поэтому не каждому удается легко справиться с шопоголизмом. Если вы склонны делать импульсивные покупки, обратитесь за помощью к психологам сервиса Zigmund.online.