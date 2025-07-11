Как онлайн-бухгалтерия помогает самозанятым в 2025 году

Слово “бухгалтерия” само по себе звучит внушительно и сложно для того, кто ранее с ней не сталкивался. Поэтому может сложиться впечатление, будто бухгалтерия — это нечто, нужное только бизнесам с большими оборотами и не имеющее отношение к самозанятым. Но так ли это в действительности?

Узнайте, как бесплатная онлайн-бухгалтерия может стать помощником самозанятому в финансовом учёте.

Нужна ли самозанятому бухгалтерия?

На самом деле бухгалтерия — это всего-навсего финансовый учёт, и его масштабы зависят исключительно от предприятия. Реальность такова, что необходимость его вести актуальна для любого бизнеса, начиная с гигантской корпорации и заканчивая самозанятым фрилансером. Нюанс состоит в том, что финансовым учётом компаний занимается бухгалтерский отдел, но не у каждого самозанятого найдётся личный бухгалтер.

Бухгалтерия включает в себя запись расходов, доходов, любых денежных операций, составление отчетов и уплату налогов. Самозанятые, так или иначе, занимаются бухгалтерией, просто чаще без специального сервиса, возможно, даже неосознанно.

Поэтому, отвечая на вопрос, нужна ли самозанятому бухгалтерия — да, нужна, просто её форма будет отличаться от классической бухгалтерии.

3 причины вести бухгалтерию

Осознанный финансовый учёт привносит порядок в рабочую деятельность и упрощает планирование расходов.

Он помогает эффективнее планировать дорогие покупки, отпуск и отчисления в пенсионный фонд. Когда доходы и счета находятся в одном месте, они не потеряются, благодаря чему легче отчитываться в налоговую службу. Финансовый учёт также поможет случайно не превысить максимальный лимит по доходам для самозанятых — 2.4 млн рублей в год. Превышение лимита приведёт к тому, что налоговая служба изменит налоговую ставку с НПД на НДФЛ.

К тому же, российское законодательство постоянно меняются. Ранее этого не требовалось, но с января 2025 года самозанятые обязаны сами сдавать отчётность в Росстат. Необходимо, чтобы отчёты содержали сведения о доходах, деятельности, объёме работ и даже о коммерческой тайне (NDA).

Это означает, что самозанятым придётся ответственно подойти к тому, чтобы вести финансовый учёт, и стоит задуматься о том, как и где вести личную бухгалтерию.

Где вести бухгалтерию?

Поскольку не существует единого способа вести бухгалтерию, каждый может выбрать наиболее удобный для него способ. Безусловно, следить за доходами и расходами можно и записывая их в записную книжку, и внося информацию в таблицу Excel.

Тем не менее, у ручного финансового учёта есть очевидные минусы:

Требуются бухгалтерские навыки;

Легко допустить ошибку по невнимательности;

Формирование счетов, выписок и хранение происходит в разных программах;

Можно забыть, где именно хранится тот или иной документ.

Далеко не у каждого есть время и силы глубоко заниматься финансами, однако сервисы онлайн-бухгалтерий полностью решают эту проблему.

Что такое онлайн-бухгалтерия?

Онлайн-бухгалтерия — это программа для финансового учёта, доступная прямиком из браузера. У неё есть аналоги, которые устанавливаются на компьютер напрямую, в их числе входит, например, 1C.

Онлайн-бухгалтерия удобна тем, что она не занимает места на жёстком диске и не перегружает компьютер, в то время как обычные бухгалтерские программы, как правило, достаточно тяжёлые и требуют от устройства высоких мощностей. К тому же, самозанятому попросту не требуется большинство сложных функций, которые предлагают классические бухгалтерии. Онлайн-бухгалтерии также на порядок дешевле.

В числе доступных онлайн-бухгалтерий входят:

Моё дело Site.pro Онлайн-бухгалтерия от Сбербанка Инфо-предприятие Контур.Экстерн, и другие

У каждого сервиса свои особенности и условия, которые стоит изучить индивидуально.

Как самозанятому выбрать онлайн-бухгалтерию?

Бухгалтерские нужды самозанятого отличаются от нужд крупных предприятий, это важно принимать в расчёт при выборе сервиса для финансового учёта. Рассматривая варианты, обращайте внимание на:

Наличие бесплатной версии. Будь то полностью бесплатный тариф или тестовый период, это важно учитывать, чтобы распробовать программу, прежде чем вкладываться в неё и вносить свои данные. Соотношение цены и функционала. Нередко в тарифы входят функции, которые самозанятому просто не пригодятся. “Дороже” часто значит “больше”, но не обязательно “лучше”. Удобство интерфейса. Судить по первому впечатлению — не всегда правильно, но приятный и интуитивный интерфейс говорит не только об эстетике, но и практическом удобстве сервиса. Если бухгалтерия сложна, медленна и неудобна, пользователь сам будет не рад ею пользоваться.

Порой даже тарифы онлайн-бухгалтерий бывают относительно дорогими для самозанятых, которым не требуется глубокая аналитика и расширенный кабинет. Однако существуют и бесплатные сервисы, которые имеют всё необходимое для ведение финансового учёта самозанятого. В их число входит, например, Site.pro — полностью бесплатная онлайн-бухгалтерия.

Плюсы Site.pro

Site.pro предельно проста в использовании, не требует специальных навыков, и чтобы её освоить, достаточно пары минут. Выставить счёт, распознать его и отправить — всё абсолютно бесплатно.

Что предлагает Site.pro самозанятым:

Автоматическое распознавание счетов. Site.pro распознаёт даже нестандартные счета за 30 секунд в любом объёме. Чем больше пользователь сканирует счета, тем лучше и быстрее программа их распознаёт благодаря встроенному искусственному интеллекту. Программа сама загружает счета в персональное хранилище. Простое выставление счетов по готовым формам и автозаполнение форм. Счета можно отправлять по электронной почте напрямую из Site.pro, не переходя на другие сайты и в почтовый ящик. Интеграция разных валют и языков. Доступ к бухгалтерии с любого устройства, будь то ноутбук или смартфон.

Для того, чтобы пользоваться полным функционалом Site.pro, нужно только подключение к Интернету.

Заключение

Онлайн-бухгалтерия — полезный инструмент для самозанятых, который помогает автоматизировать рутинные процессы и хранить всю важную информацию в одном месте. Главное преимущество онлайн-бухгалтерии в простоте и удобстве: постоянный доступ к данным вне зависимости от устройства, быстрый отклик и автоматизированное распознавание счетов. Бесплатной бухгалтерии более чем достаточно для самозанятого, чтобы решать повседневные задачи.

Поскольку позиция законодательства насчёт самозанятости только формируется, а сам режим налогообложения довольно новый, самозанятым стоит ответственно подходить к финансовой отчётности, чтобы избежать ненужных рисков.