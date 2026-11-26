Если вам нужен конкретный судебный акт, ищите по номеру дела, участнику или реквизитам документа. Если нужно понять, как суды разрешают похожие споры, начните с требования и факта, от которого зависит исход. Например, в споре об оплате поставки вопрос может быть таким: чем поставщик подтвердил передачу товара, если покупатель не подписал передаточный документ и отрицает получение?

Где искать в зависимости от того, что вам известно

Что известно Где и как искать Номер арбитражного дела В Картотеке арбитражных дел (КАД). Откройте карточку, затем выберите нужный акт по дате и инстанции. Название, ИНН или ОГРН компании В КАД, в поле «Участник дела». Если результатов много, уточните роль компании, суд и период. Номер дела суда общей юрисдикции или фамилия стороны На сайте соответствующего суда в разделе «Судебное делопроизводство». При поиске по фамилии укажите категорию и примерный период. Номер определения Верховного Суда или фраза из него В разделе «Тексты судебных актов» электронной справочной Верховного Суда. Искать можно по номеру документа, дате или фрагменту текста. Статья закона, вид спора или ключевое обстоятельство В Банке решений арбитражных судов либо в разделе судебной практики справочно-правовой системы. Сочетайте текстовый поиск с фильтрами по категории, суду и периоду. Как найти решение по номеру дела, ИНН или фамилии

Если известен номер арбитражного дела, введите его полностью в КАД. В карточке обычно нужно открыть несколько документов. Решение первой инстанции показывает, какие обстоятельства установил суд. Апелляция и кассация помогают понять, какие выводы устояли. Если дело направили на новое рассмотрение, найдите принятые после этого акты. Само направление дела на пересмотр ещё не говорит, чем закончился спор.

Если известен только участник, начните с ИНН или ОГРН компании. Это помогает отличить организации с одинаковыми названиями. Сначала проверьте поиск без ограничения по роли, затем при необходимости оставьте дела, где компания выступала истцом или ответчиком. Учитывайте, что фильтр по дате регистрации относится к поступлению дела, поэтому период поиска может отличаться от даты решения.

Если ищете по фамилии, по возможности сначала установите суд по повестке, судебному уведомлению или реквизитам другого документа по делу. На сайте суда сверяйте совпадения по номеру, категории и датам. Одна фамилия не позволяет надёжно определить участника. Если карточка есть, а текст акта недоступен, проверьте, разрешена ли публикация по этой категории. Участнику дела за копией стоит обратиться в суд, который вынес акт.

Как найти судебную практику по норме закона

Начните со связки «норма + требование». Например, «статья 516 ГК РФ взыскание задолженности по договору поставки». Затем добавьте обстоятельство, которое отличает ваш спор, — «покупатель отрицает получение товара или УПД не подписан». Если выдача резко сузилась, поочерёдно убирайте ограничения. Искомый факт суд мог описать как «передаточный документ не подписан» или «получение товара оспаривается».

По одному номеру статьи находятся и акты, в которых она приведена лишь в пересказе доводов сторон. Чтобы понять, пригодится ли решение, найдите фрагмент, где суд объясняет, какое значение норма имеет для установленных фактов. Если закон менялся, сверяйте редакцию, применимую к вашему спору. Для вопроса о толковании нормы дополнительно проверьте постановления Пленума и обзоры Верховного Суда. По ним можно уточнить формулировку запроса, а затем искать решения с сопоставимыми обстоятельствами.

Как подобрать практику, если известны только обстоятельства

В условном споре о поставке покупатель отрицает получение товара, УПД не подписан, а у поставщика есть транспортная накладная и переписка о доставке. Здесь лучше провести два поиска. Сначала выяснить, какие сведения в транспортных документах позволяли судам связать перевозку с конкретной партией. Затем найти дела, где суды оценивали переписку. Сообщение «машина приедет в четверг» и сообщение «партию получили, расхождений нет» относятся к разным фактам.

Если выдача слишком широкая, добавьте одно различающее обстоятельство — например, отсутствие подписи покупателя. Если ничего не найдено, уберите самый узкий фильтр и начните с более общей формулировки вроде «поставка доказательства передачи товара». Когда найдёте близкий акт, возьмите из него термин, которым суд описывает спорный факт, и запустите поиск заново.

КонсультантПлюс для юриста такой поиск можно начать с описания спора в сервисе «Специальный поиск судебной практики», а затем сузить выборку по суду и периоду. Если уже известны категория спора и нужный исход, удобнее начать с карточки поиска в разделе «Судебная практика». Например, отдельно подобрать дела, где суд признал передачу доказанной, и дела, где документы не позволили установить получателя или определить, к какой партии относилась доставка.

Как отличить похожее решение от подходящего

Прочитайте сначала требования и возражения, затем установленные судом обстоятельства и мотивы решения. Совпадение вида договора и статьи закона — повод открыть акт. Его пригодность зависит от того, отвечал ли суд на тот же вопрос и на каких доказательствах строился вывод.

Пример из практики. В деле № А70-5326/2011 нижестоящие суды сочли задолженность подтверждённой копиями товарных накладных и признанием долга покупателем. Президиум ВАС РФ постановлением от 18 октября 2012 года № 7204/12 отменил эти акты и направил дело на новое рассмотрение. Он указал, что при оспаривании реальности поставки суды должны были исследовать и другие доказательства. Контекст важен: заявитель оспаривал сделку как мнимую, а долг был включён в реестр требований кредиторов. Этот акт помогает понять, зачем проверять фактическую поставку за пределами накладных. Для обычного спора о взыскании оплаты стоит дополнительно искать решения с таким же требованием и сопоставимыми доказательствами.

Для рабочей подборки достаточно одной строки на акт:

Реквизиты и стадия Суд, дата, номер дела, результат пересмотра Какой вывод нужен Суд установил передачу конкретной партии На каких фактах он основан Накладная содержала сведения о партии, покупатель подтвердил приёмку в переписке Что отличается от нашего дела У нас переписка подтверждает только согласование даты доставки Последняя колонка особенно полезна при подготовке позиции. Она показывает, какое доказательство ещё нужно найти и какой аргумент может использовать другая сторона.

Как использовать ИИ для поиска судебной практики

ИИ-помощнику можно поручить первичный отбор дел и попросить разложить результаты по спорным фактам. Например, в режиме «Глубокий поиск» ИИ-помощника КонсультантПлюс можно задать такой запрос: «Подбери акты арбитражных судов по требованиям об оплате поставленного товара. Покупатель оспаривает получение, передаточный документ не подписан. Отдельно покажи дела, где суд оценивал транспортные документы, и дела, где он оценивал переписку. Для каждого акта укажи суд, дату, номер дела, исход и фрагмент мотивировки. Приведи ссылки на полные тексты. Если похожих дел мало, укажи, какие обстоятельства в найденных делах отличаются».

Проверяйте подборку в том же порядке, что и при ручном поиске. Сначала сверьте реквизиты и откройте полный текст. Затем убедитесь, что приведённый фрагмент содержит вывод суда, и проверьте дальнейшее движение дела. Если помощник подобрал десять решений, а ваш спорный факт разобран только в двух, в рабочей подборке достаточно оставить эти два.

Заключение

Если нужно найти конкретный судебный акт, начните с номера дела или реквизитов участника и проследите историю рассмотрения. Если нужна практика по похожему спору, сформулируйте вопрос, который должен решить суд. В примере с поставкой это вопрос о том, какие доказательства подтверждают передачу товара, если покупатель её оспаривает. Такая формулировка помогает отобрать полезные решения даже тогда, когда суды описывают обстоятельства разными словами.

Перед тем как сослаться на акт в претензии, иске или заключении, проверьте три вещи: какой вывод сделал суд, на каких доказательствах он основан и сохранился ли этот вывод после пересмотра. Рядом с каждым актом запишите существенное отличие от вашего дела. Если в похожем споре покупатель подтвердил приёмку, а у вас есть только переписка о дате доставки, подборка уже помогла определить, какое доказательство нужно искать дальше.

Частые вопросы

Можно ли найти решение, если номер дела неизвестен?

Для арбитражного дела попробуйте поиск по названию, ИНН или ОГРН компании в Картотеке арбитражных дел. Если совпадений много, уточните суд, период и роль участника. Для дела суда общей юрисдикции начните с сайта соответствующего суда. Если знаете только фамилию стороны, добавьте категорию дела и примерную дату. Фамилию сверяйте с другими реквизитами, чтобы не перепутать участников.

Что делать, если карточка дела есть, а текста решения нет?

Проверьте, появился ли акт в карточке вышестоящего суда. Его постановление может содержать сведения о решении первой инстанции и причинах пересмотра. Если вам нужна именно копия акта и вы участвуете в деле, обратитесь в суд, который его вынес. По отдельным категориям дел публикация судебных актов ограничена.

Что делать, если по моей ситуации ничего не находится?

Снимайте ограничения по одному. Начните с редкого слова или слишком узкого периода. Затем замените бытовое описание на формулировку, которая встречается в судебных актах. Например, вместо «товар не дошёл» попробуйте «покупатель оспаривает факт передачи товара». Если точного совпадения всё равно нет, разложите спор на вопросы и ищите практику по каждому отдельно — например, по доказательствам передачи и по определению срока оплаты.

Что делать, если суды по похожим делам пришли к разным выводам?

Сопоставьте требования, установленные факты и доказательства. Разница может объясняться одним обстоятельством. Например, в одном деле накладная позволяла определить получателя и партию товара, а в другом этих сведений не было. Если после сравнения остаются разные подходы к одному правовому вопросу, проверьте разъяснения Верховного Суда и практику кассационной инстанции, которая пересматривает акты по таким делам. В рабочей подборке сохраните оба подхода и укажите, какой из них лучше соответствует вашим обстоятельствам.

Можно ли сослаться на судебный акт, который нашёл ИИ?

Да, после проверки самого акта. Сверьте суд, дату и номер дела, найдите нужный фрагмент в полном тексте и посмотрите, не пересмотрен ли вывод. В документе ссылайтесь на судебный акт и его мотивировку. Если полный текст найти не удалось, оставьте результат как подсказку для дальнейшего поиска.