Как использовать проектор вместо телевизора?

Устойчивая тенденция выбирать проекторы в качестве замены телевизору не случайна. Видеоизображение на стене в 2-4 метра шириной приносит невероятные эмоции и ощущения, что также объясняет невероятную популярность походов в кинотеатр. В домашних условиях с помощью проектора можно обустроить уютное пространство без кучи проводов и хрупкого дорогого монитора.

Между киносеансами миниатюрный источник проекции можно просто спрятать в ящик письменного стола. Проектор потребует небольшого затемнения комнаты. Этот момент можно рассматривать как создание особой приватной зоны для полного релакса. Далее разберем подробнее как использовать проектор как телевизор, на какие характеристики нужно обратить особое внимание при выборе устройства.

Типы проекторов

Чтобы лучше понимать, как можно использовать проектор вместо телевизора, нужно разобраться в основных типах устройства. В настоящее время в маркетплесах и оффлайн-магазинах предлагаются ламповый, светоиодный и лазерный типы проекторов.

Ламповый

Проектора, оснащенные лампами HID относятся к самым доступным и распространенным на сегодняшний день моделям. В первую очередь привлекает цена. Однако надо читывать тот факт, что ртутные или ксеноновые лампы со временем неизбежно теряют показатели яркости и потребуют замены, а лампа относится к дорогим компонентам.

Из-за относительно низкой яркости ламп помещения надо затемнять. Кроме того, такие проекторы требуют охлаждения, этим объясняется некоторый шум от вентилятора.

Светодиодный (LED)

К моделям проекторов на светодиодах стоит присмотреться из-за высокого качества изображения и малого энергопотребления. По стоимости так же как проекторы на газоразрядных лампах, такие модели недорогие. Нужно быть готовыми к таким минусам как небольшой световой поток, что отражается на низких показателях яркости.

Если решено использовать проектор как телевизор и стоит вопрос по выбору между LED и лампой HID, если затемнить помещение не получится, лучше приобрести второй вариант. Когда в приоритете энергоэффективность, износостойкость, компактность и хорошая цветопередача, стоит присмотреться к LED-моделям.

Как использовать лазерный проектор?

К лазерным относятся топовые модели проекторов более высокого ценового сегмента. Это отличные приборы, которые обеспечат домашний кинотеатр великолепным качеством картинки. Использовать такой проектор вместо телевизора, несмотря на более сложную технологию, легко. Лазерный луч не привередлив к поверхности, на которую будет проецироваться контент. Изображение будет намного более ярким по сравнению с LED-моделью.

Благодаря использованию технологии ALPD лазерные проекторы могут предложить зрителям картинку, спроектированную световым лучом в 5000 люменов. В более дорогих моделях используются 3 отдельных лазера, что позволяет выходить далеко за стандарты цветового пространства, установленных в цифровых кинотеатрах. Надо учитывать, что лазерные проекторы могут быть достаточно тяжелыми, и весить вплоть до 15 кг.

Основные характеристики

Несмотря на различия в типах проректоров, все они используют один базовый принцип формирования картинки стене. Световой поток направляется на специальную матрицу, которая открывает или закрывает нужные ячейки и поток света. У сформированной картинки характеристики могут быть разными.

Разрешение

Разрешение относиться к самым важным характеристикам изображения и проектора, и телевизора. Максимальное разрешение проектора может превосходить собственное за счет масштабирования изображения с помощью специальных алгоритмов. Большинство лазерных моделей на рынке имеют разрешение не менее FullHD, более дорогие выдают Ultra-HD.

Видео в HD-качестве (1280х720 пикс.) позволяет достигать хорошей четкости и еще недавно на данный стандарт было ориентировано большинство устройств для съемки и воспроизведения видеофайлов

Производители современных, даже бюджетных моделей ламповых проекторов предлагают смотреть контент с разрешением 1920х1080 Full HD. Модели с 4K разрешением более дорогие. Ширина кадра по горизонтали 4096 пикселей считается профессиональным производственным стандартом. Принцип выбора следующий: чем выше разрешение, тем четче будет картинка при увеличении размеров экрана.

Яркость (ANSI люмены)

Мощность светового потока измеряется в ANSI-люменах. Чем больше световой поток, тем четче будет изображение в более светлом помещении. Этот показатель важен в том случае, если планируется смотреть фильмы днем, а сделать полную темноту не получается.

Данная характеристика указывается в паспорте к изделию. Тут надо знать следующее:

Поток до 400 — 1000 люмен подходит для демонстрации фильмов в темноте.

Максимальный световой поток 3000 люмен и более подходит для хорошо освещенных помещений.

Устройства класса премиум обеспечат яркостью до 10 000 люмен. Лазерные модели со значениями от 2000 ANSI-lumens, можно использовать в светлых помещениях или днем.

Контрастность

Отношение яркости черного к яркости белого отвечает за наличие в картинке «чистого черного» и за отображение слабоконтрастных сцен. Если в презентациях изображения сами по себе контрастные, бело-черные, то для просмотра фильмов или телепередач этот момент важен. Картинка со слабой контрастностью блеклая и невыразительная.

В характеристиках проекторов чаще всего стоит типичное значение контрастности до 1:1000. Более дорогие модели предлагают от 1:3000. В премиум-сегментах контрастность может достигать до 1:30000.

Срок службы лампы

Когда проектор используется вместо телевизора, единственной проблемой может стать выгорание лампы. Особенно в том слуае, если телевизор привыкли использовать в качестве шумового фона в квартире. Если по таком принципу оставлять проектор включенным на весь день, придется часто менять лампы. В этом отношении лучше всего показывают себя лазерные модели, которые служа от 10 000 часов.

Светодиоды обеспечивают ресурс до 25 000 часов. Газоразрядные лампы держаться обычно до 8 000 часов.

Учитываем пространство

Важно понимать, в каких условиях будет использоваться проектор место телевизора. Нужно учитывать расстояния до стены от прибора и световые условия.

Расстояние до экрана

Проекционное расстояние влияет на высоту и ширину проекции на полотне. Данную информацию всегда можно прочитать в инструкции прибору или воспользоваться онлайн-калькуляторами для выяснения проекционного расстояния.

Встроенные дальномеры в некоторых моделях проекторов облегчают процесс настройки фокусировки. К короткофокусным моделям, как правило, относятся лазерные установки, которые можно ставить к стене на расстоянии 20 см.

Размеры экрана

Так как выбор проектора во многом зависит от желаемого размера экрана, нужно померять расстояние от дивана до стены и ориентироваться на это показатель. Либо задуматься над местом размещения дополнительно. Например, при низкой яркости лампы проектор лучше передает картинку, когда он стоит ближе к полотну.

Если нужен экран шириной 2 метра, придется отсесть от него как минимум на 3 метра. Когда размеры комнаты не позволяют маневрировать, лучше делать экран поменьше.

Световые условия

Чем помещение домашнего кинозала светлее, тем мощнее понадобиться генерация светового потока. На световые условия влияет и диагональ экрана. Чтобы заполнить диагональ на 200 дюймов, понадобится больше мощности, чем для 80-дюймового изображения.

Разберем, сколько ANSI-люменов нужно для экрана в 120″:

До 1000 ANSI-люменов. Нужна затемненная серая комната.

2000—4500 ANSI-люменов. Четкая картинка в светлом помещении без прямых солнечных лучей.

5500 и более. Свет не повлияет на комфортность восприятия картинки.

Итоги: можно ли проектор использовать как телевизор?

Цена на телевизоры с экраном больше 90-100 дюймов довольно высокая. Современный даже бюджетный проектор с легкостью решит проблему большого экрана. Причем лазерные проекторы выдают качество изображения сопоставимое с современными телевизорами. Поэтому от Особенно, выбор в сторону лазерного проектора смотрится более актуальным при организации полноценного домашнего кинотеатра. Так что да, современный лазерный проектор может заменить телевизор.

Чтобы выяснить как использовать проектор вместо телевизора, нужно взглянуть в паспорт изделия и обратить внимание на показатели яркости и контрастности, а также допустимое проекционное расстояние.

Купить проектор для домашнего кинотеатра в Москве, цена в интернет-магазине www.xcom-shop.ru