Как и где печатать дубликаты госномеров: Полный гид для автовладельцев

Представьте, что вы едете на работу, и вдруг замечаете, что у вас пропал госномер. Неприятно? Ещё как! Но не стоит паниковать. Давайте разберемся, что нужно делать и как правильно печатать дубликаты номеров. Это руководство поможет вам быстро и без лишних проблем вернуть вашим номерам былую славу.

Почему важно иметь дубликат госномера?

Госномер – это идентификационный знак вашего автомобиля. Без него ездить на машине запрещено и за это можно получить штраф. Более того, утерянный номер может попасть в руки недобросовестных людей, которые могут использовать его в противоправных целях. Поэтому, как только вы обнаружили пропажу, действовать нужно быстро.

Шаг 1: Убедитесь, что номер действительно утерян

Прежде чем приступить к оформлять дубликаты номерных знаков, убедитесь, что номер действительно потерян. Проверьте место, где вы парковали машину, и внимательно осмотрите автомобиль. Иногда номера просто отваливаются и находятся неподалеку. Если после тщательных поисков номер так и не найден, переходите к следующему шагу.

Шаг 2: Сообщите об утере в полицию

Первое, что нужно сделать после обнаружения пропажи номера, – сообщить об этом в полицию. Это важный шаг, так как без заявления в полицию процесс получения дубликата будет невозможен. В полиции вам необходимо написать заявление об утере госномера и получить копию заявления для дальнейших действий.

Шаг 3: Посетите ГИБДД

Следующий шаг – визит в ГИБДД. Здесь вам потребуется заполнить заявление на получение дубликата госномера. Не забудьте взять с собой необходимые документы:

Паспорт гражданина РФ

Водительское удостоверение

ПТС (паспорт транспортного средства)

СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства)

Копию заявления из полиции

В ГИБДД вас могут попросить предоставить дополнительную информацию о транспортном средстве, так что будьте готовы к этому. После подачи заявления вам будет назначена дата получения нового госномера.

Шаг 4: Оплата госпошлины

За изготовление гос номеров взимается государственная пошлина. В 2024 году стоимость пошлины составляет:

Вид услуги Стоимость, руб. Изготовление одного дубликата госномера 2000 Изготовление двух дубликатов (передний и задний номер) 3000

Оплатить пошлину можно через банк, электронные платежные системы или терминалы в отделении ГИБДД. Не забудьте сохранить квитанцию об оплате.

Шаг 5: Получение и установка дубликата

После того как вы оплатили пошлину и подали все необходимые документы, остается только дождаться изготовления дубликата госномера. Обычно этот процесс занимает несколько дней. Получив новый номер, убедитесь, что он правильно установлен на вашем автомобиле. Номер должен быть надежно закреплен и соответствовать требованиям ГОСТа.

Где можно напечатать дубликат госномера?

Если у вас нет возможности посетить ГИБДД, можно воспользоваться услугами специализированных компаний, которые занимаются изготовлением дубликатов госномеров. Такие компании часто предлагают более быстрые сроки изготовления и доставку номеров. Однако важно выбирать проверенные и лицензированные фирмы, чтобы избежать проблем с качеством и легитимностью номеров.

Примеры надежных компаний:

Компания А: предлагает изготовление дубликатов номеров с доставкой по всей России. Средний срок изготовления – 1-2 дня.

Компания Б: специализируется на изготовлении номеров по ГОСТу. Возможна срочная печать в течение нескольких часов.

Компания В: предоставляет услуги по установке номеров и гарантирует качество и долговечность продукции.

Как избежать повторной утери госномера?

Чтобы в будущем избежать утери госномера, следуйте нескольким простым советам:

Регулярно проверяйте крепления номеров и подтягивайте их при необходимости.

Используйте антивандальные рамки и крепления для номеров.

Старайтесь парковать автомобиль в безопасных и охраняемых местах.

Заключение

Итак, потеря госномера – это неприятная ситуация, но вполне решаемая. Главное – действовать быстро и следовать всем необходимым процедурам. Сообщите об утере в полицию, посетите ГИБДД, оплатите госпошлину и получите новый номер. Следуя этим простым шагам, вы сможете быстро вернуть свой автомобиль в строй и избежать штрафов и других неприятностей. Удачи на дорогах!