Как чистить ковер при помощи пароочистителя

Состояние и внешний вид любого ковра напрямую зависят от частоты и качества ухода. Чаще всего эти напольные покрытия обрабатывают пылесосом, но по мере накопления пыли и грязи становится ясно, что этого недостаточно. Со временем ворс притаптывается и слипается, цвет теряет свою яркость и свежесть, появляются посторонние запахи. Пылесос уже не в состоянии справиться с такими проблемами. Требуется более глубокая очистка ковра, например, обработка паром. Пароочиститель поможет быстро освежить покрытие и вернуть ему прежний привлекательный вид.

Если дома такого прибора нет, то всегда можно найти выход. Например, обратиться к специалистам и заказать чистку ковра на дому или уборку после ремонта в клининговой компании CleanOn. Здесь работают настоящие профессионалы, которые быстро решат любую проблему.

Виды пароочистителей

Пароочистители представляют собой устройства, принцип работы которых базируется на использовании пара для очистки различных поверхностей. Они отличаются мощностью, размерами и дополнительными функциями — все зависит от цены и предназначения агрегата.

Для очистки ковра подойдет любая разновидность парогенератора, но не каждая из них способна дать желаемый результат.

Ручной пароочиститель. Самый доступный вариант. Он недорогой, компактен и удобен в использовании, но имеет ограничения по мощности, что не позволяет качественно чистить ковры.

Компактный пароочиститель похож по габаритам на обычный пылесос, но обеспечивает более мощный поток пара и является оптимальным для использования в домашних условиях.

Паропылесос — мощный агрегат с функцией сбора грязной воды, что делает его наиболее удобным для обработки ковровых изделий. Однако он имеет высокую стоимость, тяжелый, занимает много вободного пространства в доме.

Плюсы и минусы чистки ковров паром

При всей своей очевидности способ имеет не только достоинства, но и недостатки.

Из плюсов стоит выделить:

Результативность. Большинство парогенераторов поставляются со специальными насадками для очистки текстиля и ковров в комплекте, что позволяет провести качественную и глубокую очистку любого изделия.

Экологичность. Способ не требует применения сильнодействующих химических препаратов.

Возможность быстрого удаления локальных пятен без применения пятновыводителей.

Нейтрализация большинства микроорганизмов и аллергенов.

Сочетаемость с другими методами ухода за ковровым покрытием (обработка народными и профессиональными средствами).

К минусам относятся:

Невозможность применения на изделиях, не предназначенных для влажной уборки.

Необходимость последующего удаления размягченной паром грязи с помощью других методов.

Длительное время обработки коврового покрытия (в несколько раз дольше, чем очистка пылесосом.

Наличие риска переувлажнения изделия.

И, конечно же, одним из главных недостатков методики будет цена самого парогенератора. Да, ручные приспособления стоят не много, но и эффект от них минимальный. Что же касается мощных приборов, способных показать достойный результат, то такие модели обойдутся в немалую сумму.

Подготовка ковра к чистке паром

Прежде чем начинать работать с генератором, необходимо убедиться, что ковер разрешено обрабатывать паром. Информация об уходе всегда есть на этикетке изделия, но если последней нет, нужно помнить, что такая уборка не рекомендуется для:

ковров ручной работы и изделий, сотканных из шелка;

шерстяных, льняных, вискозных, полипропиленовых и капроновых покрытий;

ковров из натурального меха.

Затем необходимо подготовить помещение. Если ваше ковровое покрытие не боится пара, то вряд ли такое утверждение применимо к мебели. Поэтому любые предметы необходимо убрать с ковра. Это, во-первых, защитит их от вредного воздействия пара, а во-вторых, облегчит уборку за счет свободного доступа к напольному покрытию.

И последний этап — подготовка ковра. Его нужно тщательно очистить от любого мусора веником или с помощью пылесоса. Если на поверхности есть застарелые пятна, их необходимо обработать специальным шампунем или другим подходящим для этих целей средством.

Как правильно чистить

Парогенераторы разных фирм отличаются, пусть и незначительно, своими конструкциями. Поэтому подготавливать прибор надо в соответствии с инструкцией его производителя: собрать все детали, выбрать подходящую насадку, залить резервуар водой. При желании можно влить в него и чистящее средство. Но при этом стоит помнить о том, что многие составы способны терять свою эффективность под воздействием низких температур, поэтому добавлять в резервуар парогенератора можно только специально предназначенные для этих целей препараты.

На следующем этапе пароочиститель подключают к сети, дожидаются закипания жидкости и начинают обработку, проводя насадкой снизу вверх по ворсу, как бы выдувая из него грязь.

Двигаться необходимо не хаотично, а в заранее определенном порядке — начиная, например, с дальнего угла коврового покрытия и по направлению к выходу, справа налево (либо наоборот) и т.п. При этом надо стараться не подвергать повторной очистке уже обработанные участки во избежание чрезмерного намокания ворса.

После того как вся поверхность будет обработана, надо провести дополнительную очистку ковра — убрать оставшуюся грязь щеткой или с помощью микрофибровых салфеток. Если в резервуар был добавлен моющий раствор, желательно быстро провести обработку паром повторно, только теперь уже с чистой водой.

Далее ковер необходимо просушить, включив вентилятор либо просто открыв окна, если позволяет погода. Во время сушки не рекомендуется ходить по напольному покрытию и уж тем более ставить на влажный аксессуар мебель. Как только ковер подсохнет, по нему желательно пройтись пылесосом, чтобы собрать остатки грязи.

Пароочиститель после работ надо разобрать, промыть чистой водой резервуар и тщательно его высушить.

Советы

Во время и после очистки могут возникнуть непредвиденные ситуации, справиться с которыми помогут рекомендации профессионалов:

Если возникла необходимость пройтись по еще не просохшему после очистки ковру, то делать это можно только в хлопчатобумажных чистых носках, а не босиком или в домашней обуви.

При добавлении в резервуар чистящих средств главное — не переусердствовать. Избыток химии останется на ворсе и сделает его липким.

Не рекомендуется при обработке использовать содержащие хлор препараты и различные отбеливатели — их применение может спровоцировать потерю цвета.

Запрещено обрабатывать паром загрязнения белкового происхождения (пятна от молока, яиц и т. п.), так как после воздействия высоких температур их уже будет невозможно вывести.

Время чистки необходимо сводить к минимуму, это позволит ковру высохнуть намного быстрее.

Если же парогенератора нет, а почистить ковер нужно, можно заказать генеральную уборку, клининг коттеджей после ремонта или химчистку напольных покрытий на дому от компании CleanOn. Профессиональные клинеры располагают всем необходимым оборудованием для того, чтобы быстро решить любую проблему клиента.