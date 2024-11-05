Как быстро и без проблем отчистить раковину из нержавеющей стали на кухне

Мойки из нержавеющей стали сегодня можно найти практически на каждой второй кухне. Они эстетичны, устойчивы к коррозии, механическим повреждениям и перепадам температур. Однако, как и любая кухонная поверхность, мойки из нержавейки нуждаются в регулярной и правильной очистке. Только так можно сохранить их долговечность и блеск. Не сказать, что они особо капризны в уходе, но неправильное использование методик очистки может привести к появлению пятен, царапин и других повреждений, снижающих внешний вид и функциональность раковины.
Помочь в уходе за мойкой из нержавейки могут сотрудники клининга в СПб. Специалисты клининговой компании «КлинОн» быстро приведут в порядок изделие, если оно утратило внешний вид. А заодно дадут полезные советы, которые заметно облегчат уход за раковиной.
Особенности очистки изделий из нержавеющей стали
Главное достоинство нержавейки — это ее устойчивость к коррозии. Материал создается из сплава, который включает хром, образующий на поверхности защитную пленку, предотвращающую появление ржавчины. Однако на него не стоит особо рассчитывать. Неправильный уход и использования агрессивных чистящих средств очень быстро могут его нарушить.
Нержавеющая сталь, несмотря на свою прочность, требует деликатного обращения. Даже небольшие абразивные частицы в составе бытовой или жесткие мочалки и щетки способны поцарапать поверхность. В образовавшихся дефектах со временем будет скапливаться грязь, которая испортит вид покрытия. Поэтому запомните главное правило: важно избегать применения грубого металлического инструментария и чистящих порошков, а также средств, содержащих хлор. Химические реакции между хлором и сталью разрушают защитный слой и приводят к коррозии.
В идеале уход должен включать использование неагрессивной бытовой химии (желательно специально рассчитанной на очистку нержавеющей стали) и мягких губок и салфеток. Также разрешено применение народных составов.
Лучшие народные средства от разных пятен
Несмотря на обилие бытовой химии, народные способы часто оказываются не менее эффективными, если речь идет об уборке дома в целом и очистке раковин из нержавеющей стали в частности. Эти средства проверены временем, просты в использовании и не требуют значительных денежных затрат, так как стоят копейки и всегда есть на любой кухне.
Единственное, о чем надо помнить, так это о том, что для каждой разновидности загрязнений нужно применять различные домашние составы:
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Известковый налет. Как правило, появляется на мойке в результате контакта с жесткой водой, к сожалению, чаще всего текущей по нашим трубопроводам. Его достаточно сложно убрать, особенно если он накопился за долгое время. Поэтому желательно убирать его сразу, по мере появления. Уксус — одно из лучших средств для борьбы с ним. Содержащаяся в препарате кислота эффективно воздействует на отложения кальция, размягчая их. Пропитайте мягкую тряпку или салфетку в неразведенном растворе и обработайте загрязненные участки. Промойте водой. Если налет застарелый, налейте на него уксус и прикройте сверху пищевой пленкой. Спустя час обработайте пятно губкой, промойте водой.
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Пятна от еды. Остатки пищи, особенно кислые продукты, могут оставлять следы на нержавейке. Они не только портят внешний вид, но и могут со временем окислять поверхность. Убрать их поможет лимонная кислота либо же сам цитрус. Разведите 2 ст.л. порошка в стакане воды и сделайте раствор. Алгоритм работ по очистке — тот же, что и с уксусом. Можно натереть пятно половинкой свежего лимона, а затем очистить его губкой и промыть. Правда, цитрус эффективен только против свежих пятен. Но зато он помогает придать дополнительный блеск раковине.
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Жир. Простая вода не всегда способна удалить жирные разводы. Зато с ними отлично справляется сода. Сделайте из порошка и воды густую кашицу и смажьте ею поверхность. Потрите губкой, оставьте до высыхания. Смойте водой.
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Водные пятна. После высыхания воды на нержавейке часто остаются белые разводы. Это следы от минералов, содержащихся в воде. Удалить их можно с помощью уксуса и соды. Сделайте из обоих ингредиентов кашицу, нанесите на пятно, через 10 минут потрите поверхность губкой. Промойте чистой водой.
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Ржавчина. Может появиться на нержавейке в результате воздействия кислоты или нарушения целостности защитного покрытия. В первом случае поможет паста из лимонной кислоты и соды. Смешайте оба продукта до получения полужидкой кашицы и нанесите на пятно. Потрите спустя 20 минут губкой, смойте водой. Если ржавчина образовалась вследствие наличия на поверхности дефектов, ее можно будет убрать только частично. В таких случаях лучшее, что можно сделать — заменить мойку на новую и ухаживать за ней в соответствии с правилами.
Бытовая химия для очистки мойки из нержавеющей стали
При покупке чистящего состава необходимо приобретать тот, который подходит для очистки нержавейки. Всю нужную информацию всегда можно найти на этикетке.
Клинеры рекомендуют к использованию следующие препараты бытовой химии:
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Cillit Bang. Способен быстро и эффективно справляться с налетом и ржавчиной. Cillit Bang разработан специально для удаления сложных загрязнений с металлических поверхностей, включая нержавейку. Средство нужно наносить в небольшом количестве на загрязненные участки, оставить на несколько минут, а затем смыть водой.
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Comet. Производитель предлагает серию чистящих средств для кухни, которые отлично справляются с жировыми и пищевыми загрязнениями. Гелевая формула делает средство безопасным для использования на нержавейке, при этом обеспечивая глубокую очистку без царапин.
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Fairy. Хотя это средство предназначено для мытья посуды, оно неплохо удаляет жир и с нержавейки. Поэтому оно отлично подходит для ежедневного ухода за мойкой. Помыли посуду — тут же протерли средством и раковину.
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Mister Muscle. Спрей безопасен для нержавейки и поможет поддерживать раковину в чистоте без особых усилий.
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«Sanita для нержавеющей стали». Специализированный препарат для ухода за нержавейкой, предназначен для удаления загрязнений, налета и ржавчины. Не оставляет разводов и царапин, действительно очень качественно очищает и придает блеск поверхности.
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Frosch. Молочко, имеющее биоразлагаемый состав. Относится к разряду экологически чистых продуктов, безвредно для нержавеющей стали и неплохо отмывает с нее любые виды загрязнений.
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«HG для нержавеющей стали». Не только удаляет загрязнения, но и придает раковине дополнительный блеск и защиту от последующих загрязнений.
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Sif. Универсальное средство, которое подходит и для нержавеющих поверхностей. Убирает любую грязь, оставляя раковину чистой и блестящей.
Советы по поддержанию чистоты
Чтобы раковина из нержавеющей стали всегда оставалась чистой и блестящей, достаточно следовать простым рекомендациям:
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Протирайте раковину насухо после каждого использования, чтобы избежать водных пятен и известкового налета.
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Используйте мягкие губки и тряпки для чистки, избегайте жестких металлических предметов, которые могут повредить поверхность.
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Раз в неделю применяйте специальные средства для ухода за нержавеющей сталью, чтобы поддерживать ее блеск и защитные свойства.
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Если на мойке появились пятна, постарайтесь удалить их как можно скорее, чтобы избежать их накопления и проникновения в структуру металла.
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Не оставляйте в мойке металлические предметы, особенно в воде, чтобы предотвратить появление ржавчины.
Уход за кухонной мойкой из нержавейки достаточно прост. Главное — соблюдать регулярность и не пренебрегать профилактическими мерами, позволяющими предотвратить появление стойких пятен. Если же по каким-либо причинам избежать этого не удалось, доверьте очистку мойки специалистам «КлинОн». Клинеры быстро уберут с раковины любые, даже самые сложные загрязнения, не повредив при этом поверхность.