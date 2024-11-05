Как быстро и без проблем отчистить раковину из нержавеющей стали на кухне

Мойки из нержавеющей стали сегодня можно найти практически на каждой второй кухне. Они эстетичны, устойчивы к коррозии, механическим повреждениям и перепадам температур. Однако, как и любая кухонная поверхность, мойки из нержавейки нуждаются в регулярной и правильной очистке. Только так можно сохранить их долговечность и блеск. Не сказать, что они особо капризны в уходе, но неправильное использование методик очистки может привести к появлению пятен, царапин и других повреждений, снижающих внешний вид и функциональность раковины.

Помочь в уходе за мойкой из нержавейки могут сотрудники клининга в СПб. Специалисты клининговой компании «КлинОн» быстро приведут в порядок изделие, если оно утратило внешний вид. А заодно дадут полезные советы, которые заметно облегчат уход за раковиной.

Особенности очистки изделий из нержавеющей стали

Главное достоинство нержавейки — это ее устойчивость к коррозии. Материал создается из сплава, который включает хром, образующий на поверхности защитную пленку, предотвращающую появление ржавчины. Однако на него не стоит особо рассчитывать. Неправильный уход и использования агрессивных чистящих средств очень быстро могут его нарушить.

Нержавеющая сталь, несмотря на свою прочность, требует деликатного обращения. Даже небольшие абразивные частицы в составе бытовой или жесткие мочалки и щетки способны поцарапать поверхность. В образовавшихся дефектах со временем будет скапливаться грязь, которая испортит вид покрытия. Поэтому запомните главное правило: важно избегать применения грубого металлического инструментария и чистящих порошков, а также средств, содержащих хлор. Химические реакции между хлором и сталью разрушают защитный слой и приводят к коррозии.

В идеале уход должен включать использование неагрессивной бытовой химии (желательно специально рассчитанной на очистку нержавеющей стали) и мягких губок и салфеток. Также разрешено применение народных составов.

Лучшие народные средства от разных пятен

Несмотря на обилие бытовой химии, народные способы часто оказываются не менее эффективными, если речь идет об уборке дома в целом и очистке раковин из нержавеющей стали в частности. Эти средства проверены временем, просты в использовании и не требуют значительных денежных затрат, так как стоят копейки и всегда есть на любой кухне.

Единственное, о чем надо помнить, так это о том, что для каждой разновидности загрязнений нужно применять различные домашние составы:

Известковый налет. Как правило, появляется на мойке в результате контакта с жесткой водой, к сожалению, чаще всего текущей по нашим трубопроводам. Его достаточно сложно убрать, особенно если он накопился за долгое время. Поэтому желательно убирать его сразу, по мере появления. Уксус — одно из лучших средств для борьбы с ним. Содержащаяся в препарате кислота эффективно воздействует на отложения кальция, размягчая их. Пропитайте мягкую тряпку или салфетку в неразведенном растворе и обработайте загрязненные участки. Промойте водой. Если налет застарелый, налейте на него уксус и прикройте сверху пищевой пленкой. Спустя час обработайте пятно губкой, промойте водой.

Пятна от еды. Остатки пищи, особенно кислые продукты, могут оставлять следы на нержавейке. Они не только портят внешний вид, но и могут со временем окислять поверхность. Убрать их поможет лимонная кислота либо же сам цитрус. Разведите 2 ст.л. порошка в стакане воды и сделайте раствор. Алгоритм работ по очистке — тот же, что и с уксусом. Можно натереть пятно половинкой свежего лимона, а затем очистить его губкой и промыть. Правда, цитрус эффективен только против свежих пятен. Но зато он помогает придать дополнительный блеск раковине.

Жир. Простая вода не всегда способна удалить жирные разводы. Зато с ними отлично справляется сода. Сделайте из порошка и воды густую кашицу и смажьте ею поверхность. Потрите губкой, оставьте до высыхания. Смойте водой.

Водные пятна. После высыхания воды на нержавейке часто остаются белые разводы. Это следы от минералов, содержащихся в воде. Удалить их можно с помощью уксуса и соды. Сделайте из обоих ингредиентов кашицу, нанесите на пятно, через 10 минут потрите поверхность губкой. Промойте чистой водой.

Ржавчина. Может появиться на нержавейке в результате воздействия кислоты или нарушения целостности защитного покрытия. В первом случае поможет паста из лимонной кислоты и соды. Смешайте оба продукта до получения полужидкой кашицы и нанесите на пятно. Потрите спустя 20 минут губкой, смойте водой. Если ржавчина образовалась вследствие наличия на поверхности дефектов, ее можно будет убрать только частично. В таких случаях лучшее, что можно сделать — заменить мойку на новую и ухаживать за ней в соответствии с правилами.

Бытовая химия для очистки мойки из нержавеющей стали

При покупке чистящего состава необходимо приобретать тот, который подходит для очистки нержавейки. Всю нужную информацию всегда можно найти на этикетке.

Клинеры рекомендуют к использованию следующие препараты бытовой химии:

Cillit Bang. Способен быстро и эффективно справляться с налетом и ржавчиной. Cillit Bang разработан специально для удаления сложных загрязнений с металлических поверхностей, включая нержавейку. Средство нужно наносить в небольшом количестве на загрязненные участки, оставить на несколько минут, а затем смыть водой.

Comet. Производитель предлагает серию чистящих средств для кухни, которые отлично справляются с жировыми и пищевыми загрязнениями. Гелевая формула делает средство безопасным для использования на нержавейке, при этом обеспечивая глубокую очистку без царапин.

Fairy. Хотя это средство предназначено для мытья посуды, оно неплохо удаляет жир и с нержавейки. Поэтому оно отлично подходит для ежедневного ухода за мойкой. Помыли посуду — тут же протерли средством и раковину.

Mister Muscle. Спрей безопасен для нержавейки и поможет поддерживать раковину в чистоте без особых усилий.

«Sanita для нержавеющей стали». Специализированный препарат для ухода за нержавейкой, предназначен для удаления загрязнений, налета и ржавчины. Не оставляет разводов и царапин, действительно очень качественно очищает и придает блеск поверхности.

Frosch. Молочко, имеющее биоразлагаемый состав. Относится к разряду экологически чистых продуктов, безвредно для нержавеющей стали и неплохо отмывает с нее любые виды загрязнений.

«HG для нержавеющей стали». Не только удаляет загрязнения, но и придает раковине дополнительный блеск и защиту от последующих загрязнений.

Sif. Универсальное средство, которое подходит и для нержавеющих поверхностей. Убирает любую грязь, оставляя раковину чистой и блестящей.

Советы по поддержанию чистоты

Чтобы раковина из нержавеющей стали всегда оставалась чистой и блестящей, достаточно следовать простым рекомендациям:

Протирайте раковину насухо после каждого использования, чтобы избежать водных пятен и известкового налета.

Используйте мягкие губки и тряпки для чистки, избегайте жестких металлических предметов, которые могут повредить поверхность.

Раз в неделю применяйте специальные средства для ухода за нержавеющей сталью, чтобы поддерживать ее блеск и защитные свойства.

Если на мойке появились пятна, постарайтесь удалить их как можно скорее, чтобы избежать их накопления и проникновения в структуру металла.

Не оставляйте в мойке металлические предметы, особенно в воде, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Уход за кухонной мойкой из нержавейки достаточно прост. Главное — соблюдать регулярность и не пренебрегать профилактическими мерами, позволяющими предотвратить появление стойких пятен. Если же по каким-либо причинам избежать этого не удалось, доверьте очистку мойки специалистам «КлинОн». Клинеры быстро уберут с раковины любые, даже самые сложные загрязнения, не повредив при этом поверхность.