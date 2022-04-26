Качественные кроссовки на весну

Кроссовки прочно вошли в список необходимой обуви для мужчин, женщин, детей. Это объясняется их удобством, практичностью, комфортом. Если раньше цветовая гамма и дизайн были более строгими и сдержанными, то сегодня разнообразие моделей и расцветок просто поражает.

Особенности весенней обуви

О приходе весны чаще всего говорит только календарь, в это время еще бывает достаточно холодно и сыро. Именно поэтому следует выбирать кроссовки из кожи, нубука, замши. Обувь из натуральных материалов отлично носится в сырую погоду, не теряет внешнего вида и эксплуатационных характеристик, хорошо сочетается с любым видом верхней одежды. Основным критерием выбора выступает практичность, также нужно обращать внимание на:

толщину подошвы (оптимальны варианты на платформе);

наличие утеплителя (не зимнего типа, предпочтительно байкового);

влагоустойчивую пропитку;

способность легко очищаться от загрязнений.

Всеми этими качествами обладают брендовые модели, у которых всегда на высоком уровне надежность, прочность и дизайн. Верх и низ кроссовок обычно соединяется при помощи клеево-литьевой технологии, что предотвращает попадание влаги, подошва отличается износоустойчивостью и создает повышенный комфорт в процессе ходьбы.

Внешний дизайн и модель

Обувь от известных брендов отличается особенным стилем, выполняется в модных тенденциях сезона. Есть универсальные модели, которые одинаково хорошо смотрятся как с повседневной одеждой, так и с нарядной. Однако, внешний дизайн не должен быть в приоритете, если речь идет о практичности и удобстве. Решение о целесообразности покупки той или иной пары все же нужно принимать после примерки.

Визуальная оценка иногда может быть ошибочной, обувь должна соответствовать размеру и особенностям строения стопы. Правда, известные производители уделяют этому моменту максимальное внимание, но все же примерка нужна. Можно также воспользоваться онлайн-консультацией менеджера, который знает полноту, ширину, высоту подъема и другие характеристики кроссовок. К наиболее популярным моделям принадлежат:

Высокие – оптимальны для продолжительной ходьбы, управления автомобилем. Низкие – универсальный вариант. Строгие – подходят к деловому стилю одежды, даже офисному костюму. Дутые – хороши для ранней весны, когда ногам еще холодно и зябко. Наподобие ботинок – в числе наиболее модных, подходят для прогулок, отлично смотрятся с брюками и джинсами. Кеды – стильные модели для настоящей весны, когда уже тепло. Бывают в замшевом или кожаном исполнении, отличаются максимально гибкой подошвой.

В интернет-магазине «Элемент» представлен широкий модельный ряд качественных весенних кроссовок от популярных брендов. Здесь есть варианты на любой вкус, цвет и бюджет.