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Кабель и его разновидности

14.05.2021 16:09

При осуществлении всех видов строительно-ремонтных работ одна из самых важных задач заключается в обеспечении высоконадежного снабжения электроэнергией. При ее решении помимо прокладки электропроводки проводятся телефонные линии и компьютерные коммуникации. Для выполнения этих работ используются разнообразные типы кабелей.

Типы и направления использования кабелей

Все известные кабельные изделия подразделяются на следующие типы:

  • Электрический кабель. Он состоит из одной или более жил, покрытых по отдельности бумажной или пластмассовой изоляцией.
  • Электрический провод. Он состоит из одной жилы без изолирующего покрытия либо нескольких жил, имеющих общее покрытие изоляцией с обмоткой.
  • Электрический шнур. Такой кабель состоит из определенного числа проводящих ток жил, чаще всего имеющих небольшое сечение.

Кабель и его разновидности

Направления использования кабелей, включая ВБШв 5х70, весьма многочисленны. В настоящее время они применяются почти на всех производствах. К примеру, в строительной отрасли электрокабели требуются для функционирования:

  • противопожарной сигнализации;
  • систем освещения и отопления;
  • систем безопасности и видеокамер.

В машиностроении их используют для выпуска:

  • технологического спецоборудования;
  • приборов для авиа- и судостроения;
  • бытовой техники.

Как правильно выбирать кабельную продукцию

Ключевой принцип при подборе кабелей заключается в их покупке исключительно у известных изготовителей. Важно также уделить большое внимание металлу, из которого они сделаны. Другой важнейший фактор подбора кабелей – площадь поперечного сечения. Она измеряется в квадратных миллиметрах. Эта характеристика определяется в соответствии с планируемой нагрузкой на электросеть. Самой высокой популярностью пользуются электрокабели сечением 10, 6, 4, 2,5, 1,5, 1, 0,75 кв. мм. Максимальная температура нагрева кабеля ограничена семьюдесятью градусами по Цельсию. Использовать термоустойчивый электрокабель можно при температурах окружающей среды до ста восьмидесяти градусов.

Ввиду весьма обширного спектра направлений использования электрокабелей число разновидностей этих изделий очень велико. Для эффективного и максимально безопасного применения кабелей нужно обеспечить соответствие их параметров характеру поставленных целей и решаемых задач.

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