Измерение уровня воды в скважине: способы и оборудование

Любая скважина со временем меняет своё «поведение». Сегодня вода стоит на одной отметке, завтра — на другой, а через сезон картина снова другая. Чтобы скважина служила долго и не подкидывала сюрпризов, за уровнем воды нужно следить. От этого зависит и подбор насоса, и его срок службы, и понимание того, на что вообще способен ваш источник водоснабжения.

Зачем вообще контролировать уровень воды

Главная задача — понимать дебит скважины, то есть сколько воды она реально может дать. Без этого невозможно правильно подобрать насосное оборудование и определить глубину его установки. Поставите насос слишком высоко — будете недобирать воду. Опустите слишком низко — рискуете работой «всухую» и быстрым выходом оборудования из строя.

Важно держать в голове, что уровень воды — это не постоянная величина. Различают два показателя:

Статический уровень — отметка воды в спокойном состоянии, когда насос не работает и вода в покое.

— отметка воды в спокойном состоянии, когда насос не работает и вода в покое. Динамический уровень — уровень воды при работающем насосе, когда идёт водозабор.

Оба значения «гуляют» в зависимости от сезона, осадков, нагрузки на водоносный горизонт и интенсивности откачки. Именно поэтому разовый замер мало что даёт — важен регулярный контроль. Только так можно вовремя заметить, что скважина начала «садиться», и принять меры до аварии.

Как измеряют уровень воды в скважине

Способов измерения уровня воды в скважинах несколько — от совсем кустарных до полностью автоматических. Разберём по порядку.

1. Верёвкой с грузом

Самый простой и доступный метод. К длинной верёвке привязывают груз и опускают в скважину, а потом по мокрому участку прикидывают уровень. Минусов больше, чем плюсов: способ трудоёмкий, точность откровенно слабая, а груз вполне может повредить обсадную колонну или донный фильтр. Как разовая «прикидка на коленке» — сойдёт, но для нормальной эксплуатации это не вариант.

2. Скважинный уровнемер

Уже инструмент, а не самоделка. Это катушка с тросом, на конце которого закреплён датчик. На тросе нанесена разметка, по которой видно, сколько метров вы опустили в скважину. Как только датчик касается воды, срабатывает сигнал — загорается светодиод или включается зуммер.

Точность достойная: погрешность измерения уровня воды у современных уровнемеров доходит до 0,01 метра. Способ удобен для периодических проверок и обслуживания нескольких скважин одним прибором. Минус — каждый замер делается вручную, дистанционно данные не получишь.

3. Гидростатический датчик

Оптимальный вариант для постоянного мониторинга. Гидростатический датчик закрепляется на кабеле и опускается в скважину под воду. Принцип простой: чем выше столб воды над датчиком, тем больше давление, которое он «чувствует». Датчик замеряет это гидростатическое давление и по кабелю передаёт сигнал, который пересчитывается в уровень воды.

Один раз установил — и можешь снимать показания постоянно, не дёргая оборудование. Об этом способе стоит поговорить подробнее.

Преимущества гидростатических датчиков

Гидростатические датчики измерения уровня воды в скважине берут своё именно за счёт автоматизации. Что они дают на практике:

Установка один раз. Датчик монтируется на постоянной основе. Не нужно каждый раз опускать и поднимать трос, как с уровнемером.

Датчик монтируется на постоянной основе. Не нужно каждый раз опускать и поднимать трос, как с уровнемером. Данные в режиме онлайн. Уровень воды видно в реальном времени — хоть с пульта, хоть с компьютера, хоть с телефона.

Уровень воды видно в реальном времени — хоть с пульта, хоть с компьютера, хоть с телефона. Автономная работа. Система работает сама, без постоянного присутствия человека рядом со скважиной.

Система работает сама, без постоянного присутствия человека рядом со скважиной. Электронное протоколирование. Можно задать нужную периодичность замеров и автоматически вести историю показаний — удобно для анализа и отчётности.

Можно задать нужную периодичность замеров и автоматически вести историю показаний — удобно для анализа и отчётности. Беспроводная передача данных. Современные датчики позволяют передавать информацию без проводов, что упрощает монтаж на удалённых объектах.

По сути, вы получаете не просто «прибор», а полноценную систему контроля, которая сама следит за скважиной и сообщает, если что-то идёт не так.

На что смотреть при выборе датчика

Чтобы оборудование не подвело, при выборе гидростатического датчика стоит обратить внимание на несколько моментов:

Диапазон измерения. Должен соответствовать реальной глубине и перепаду уровней в вашей скважине.

Должен соответствовать реальной глубине и перепаду уровней в вашей скважине. Тип выходного сигнала. Чтобы датчик стыковался с вашей системой автоматики или диспетчеризации.

Чтобы датчик стыковался с вашей системой автоматики или диспетчеризации. Защита корпуса и кабеля. Датчик постоянно находится в воде, поэтому материалы и герметичность критичны.

Датчик постоянно находится в воде, поэтому материалы и герметичность критичны. Стойкость к составу воды. Жёсткая вода, минерализация и примеси влияют на ресурс датчика.

Характеристики и преимущества уровнемера:

Диапазон измерения до 200 метров;

Аналоговый выходной сигнал 4-20 мА;

Точность измерения от ± 10 мм;

разовая установка: не требуется периодическое опускание/поднятие поплавка или электродов кондуктивного датчика уровня воды;

получение данных об уровне воды в скважине в режиме он-лайн;

автоматическая работа без участия человека;

возможность организации беспроводной передачи данных;

возможность электронного протоколирования данных с требующейся периодичностью.

Частые ошибки при контроле уровня

Из практики эксплуатации стоит держать в голове несколько типичных промахов:

Замеряют уровень только при включённом насосе и считают его «настоящим» — а это динамический уровень, статический будет выше.

Делают разовый замер и забывают про скважину на полгода. Уровень меняется по сезонам, контроль должен быть регулярным.

Опускают самодельный груз и повреждают фильтр или колонну. Экономия сомнительная, ремонт дороже.

Вывод

Измерение уровня воды в скважине — это не разовая процедура, а часть нормальной эксплуатации. Для быстрой проверки подойдёт уровнемер, а если нужен постоянный контроль без лишней возни — лучше один раз поставить гидростатический датчик и получать данные в автоматическом режиме. Это экономит время, бережёт насос и помогает поймать проблему до того, как она станет аварией.