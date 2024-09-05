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Итальянская мебель для обустройства спальни

Автор На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Каждый человек немало времени проводит в спальне. В этой комнате начинается день, который привычно заканчивается ночным сном. По этой причине для преобладания спокойной, умиротворяющей атмосферы необходимо ответственно подходить к выбору предметов интерьера. Желая, чтобы все они гармонично сочетались между собой, стоит подобрать комплекты по ссылке https://mobilicasa.ru/catalog/strana-italiya/komnaty-spalnya/level-premium. Выясним, без каких изделий не обойтись при стремлении создать комфортабельную обстановку.

Секреты гармоничного наполнения жилого пространства необходимыми предметами интерьера

Преследуя цель грамотно организовать пространство спальни, следует оснастить ее такой мебелью как:

  1. Кровать. Отличный вариант – габаритное изделие с большим спальным местом, оригинальным изголовьем. Производители выполняют кровати как в светлых, так и темных тонах. Первое решение более распространено. Шикарно выглядят конструкции с бледно-розовой, серой, светло-коричневой, кремовой, бежевой обивкой.
  2. Прикроватные тумбы. Особенно практичны модели с несколькими выдвижными ящиками. Альтернативой выступают изделия с распашной дверцей, внутри которых имеются полочки. Каждую прикроватную тумбу украшает либо оригинальная фурнитура, либо эффектные декоративные элементы.
  3. Вместительный шкаф-купе. Это наиболее популярная система хранения, которая отличается функциональностью и привлекательным внешним видом.
  4. Комод. Исполнение последнего на любой вкус. Помимо классических (прямоугольных, квадратных) встречаются изделия угловые, позволяющие экономить полезное пространство, радиусные с закругленными углами комбинированные.
  5. Туалетный столик. Есть модели, отличающиеся лаконичным исполнением. Более функциональные изделия включают элементы, позволяющие размещать бижутерию, украшения, декоративную косметику, средства по уходу.

Если заглянуть в каталог итальянской мебели, можно выбрать каждое из указанных выше изделий.

Еще один важный предмет интерьера – зеркало

Довольно часто изделие вешается на стену. Альтернативой ему выступает зеркало на ножках, которое устанавливается на пол.

В ассортименте специализированных магазинов можно найти разные по форме варианты:

  • прямоугольные, квадратные;
  • овальные, круглые;
  • фигурные.

Встречаются зеркала с рамой или без нее. Настоящая находка для тех, кто желает преобразить интерьер спальни — элитные зеркала из Италии. Они привлекают внимание восхитительным исполнением.

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