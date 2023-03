История и аккорды песни Smells Like Teen Spirit на гитаре

Песня Smells Like Teen Spirit стала одним из самых известных хитов Nirvana и символом гранжа. История ее создания началась с того, что Курт Кобейн написал несколько аккордов на гитаре и принес их на репетицию группы. Они начали играть эти аккорды, и Крист Новоселич добавил свой бас-ритм, а Дэйв Грол написал ударную партию. Кобейн начал придумывать мелодию и текст для песни, вдохновленный своими личными проблемами и недовольством культурой того времени. Он хотел написать песню, которая была бы протестом против коммерциализации музыки и культуры в целом. После нескольких репетиций группа записала песню в студии. Smells Like Teen Spirit стала первым синглом с альбома Nevermind и получила огромный успех. Ее видеоклип стал одним из самых известных клипов 90-х годов. Аккорды песни Smells Like Teen Spirit на гитаре достаточно просты: E5, F#5, A5 и B5. Эти аккорды повторяются на протяжении всей песни, создавая знакомый и запоминающийся звук. Smells Like Teen Spirit стала классикой альтернативного рока и продолжает вдохновлять музыкантов по всему миру.

Nirvana: история группы

Группа Nirvana — одна из самых влиятельных и значимых групп 90-х годов. Они изменили музыкальную индустрию, внесли свой вклад в развитие альтернативного рока и стали символом гранжа. В этой статье мы рассмотрим историю группы, ее музыку и наследие.

История группы Nirvana началась в 1987 году в городе Абердин, штат Вашингтон. Группу основали Курт Кобейн (вокал, гитара) и Крист Новоселич (бас-гитара). Первоначально они назывались Skid Row, но позже переименовались в Nirvana.

В 1989 году группа выпустила свой первый альбом Bleach, который был записан за 600 долларов. Альбом получил хорошие отзывы критиков, но не привлек большого внимания публики. Однако Nirvana начала набирать популярность после выхода второго альбома Nevermind в 1991 году.

Nevermind стал настоящим прорывом для Nirvana. Он был записан за 65 тысяч долларов, но принес группе огромный успех и стал одним из самых продаваемых альбомов 90-х годов. На нем были такие хиты, как Smells Like Teen Spirit, Come As You Are и Lithium.

Музыка Nirvana была очень эмоциональной и интенсивной. Они сочетали в себе элементы панка, хард-рока и гранжа. Курт Кобейн был не только талантливым музыкантом, но и поэтом. Его тексты были часто мрачными и депрессивными, отражая его личные борьбы с наркотиками и депрессией.

К сожалению, успех Nirvana был трагически оборван в 1994 году, когда Курт Кобейн покончил с собой. Его смерть была шоком для музыкальной индустрии и фанатов группы. Однако наследие Nirvana продолжает жить и влиять на музыку до сегодняшнего дня.

Группа Nirvana оставила огромный след в музыкальной истории. Их музыка вдохновила многих музыкантов и стала символом гранжа. Курт Кобейн стал легендой, а его тексты до сих пор вдохновляют многих людей. Nirvana — это не просто группа, это история, которая будет жить вечно.

Источник: akkords.fun.