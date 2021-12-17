Использование Ringostat для колл-центра

Компания Ringostat предоставляет для каждой организации высококачественную телефонию. Сегодня обеспечение связью колл-центров, офисов или нескольких отделов в компании, надёжное соединение для непрерывной связи с клиентами, несложно осуществить при небольших затратах.

Когда необходима виртуальная телефония

Интернет-телефония Ringostat для колл центра справится с любой нагрузкой. В течение суток можно полностью перевести его на новый тип связи. Подключить виртуальную телефонию – популярное решение для офисов, колл-центров или удалённой работы. При небольших затратах для всех сотрудников будет обеспечена связь превосходного качества. А использование рабочего канала вне офисного помещения позволит осуществлять работу в любом месте.

Виртуальная АТС: особенности

Компания Ringostat представляет отличное предложение для всех клиентов. Пользуясь виртуальной АТС, можно провести автоматизацию, упростив работу целого офиса. Технологии виртуальной АТС позволяют принимать множество звонков и сообщений, поступающих в разные чаты и мессенджеры в едином окне.

За качеством работы специалистов колл-центра очень просто следить при помощи виртуальной АТС. Все звонки система записывает и сохраняет. А работники смогут в любой момент времени прослушивать их. Эти данные помогут повышению качества работы.

Продукты компании: преимущества

Компания Ringostat представляет некоторые уникальные продукты для деятельности офисов или колл-центров. Они очень разнообразные и обладают своими преимуществами:

виртуальная АТС является превосходной программой для использования в офисах или дистанционно. Обеспечивает связью работников, и позволяет в любой момент времени прослушивать записи сообщений;

посредством SmartPhone можно осуществлять звонки, используя браузер;

при помощи Insider, виртуального помощника менеджера, возможно, в момент звонка клиента, видеть информацию о нем;

используя Messenger, для клиентов предоставляется связь с менеджером в любое удобное время, а специалист сможет видеть все полученные сообщения в едином окне.

Свои задачи виртуальная АТС от Ringostat выполнит даже в том случае, если всем сотрудникам пришлось бы работать дистанционно. Процессы подключения и настроек происходят оперативно, учитываются все желания клиентов и особенности компаний. Применение современных технологий и виртуальной телефонии – важный фактор развития любого бизнеса.