Под влиянием массового исхода международного капитала инвестиционный рынок России заметно изменил свою архитектуру. На смену основным инструментам, ставшим недоступными, пришли механизмы и методы работы, которые ранее применялись точечно, по мере необходимости. Речь идет о Private Equity и M&A.

Смещение фокуса с IPO на альтернативные инструменты

Несмотря на масштабность по европейским меркам российской экономики, состояние фондового рынка оставляет желать лучшего. Доля его капитализации в ВВП страны составляет лишь немногим более 24% (на 01.10.2025), что почти вдвое ниже показателя 2021 года. Ситуацию усугубляет рестрикционная денежно-кредитная политика Банка России, повысившего ключевую ставку в 2024 году до исторического максимума — 21%. Хотя впоследствии ставка была снижена до 16%, у бизнеса осталось немного путей привлечения капитала: проценты по кредитам по-прежнему высоки, а на публичный рынок способны выйти лишь единицы.

Выход из этой ситуации многие предприниматели увидели в M&A-сделках и механизме Private Equity (PE). PE-фонд или команда профессионалов входят в капитал непубличной компании, как правило, на 3–7 лет, проводят реструктуризацию, формируют стратегию управления и ориентируют бизнес на рост. Нередко для этих целей инвестиционная команда использует инструменты слияний и поглощений, позволяющие расширить бизнес и получить доступ к новым технологиям. Достигнув определенного уровня прибыльности, инвесторы выходят из проекта, продав долю стратегическому инвестору либо через IPO.

Публичный рынок стагнирует

Публичный рынок в России, по мнению аналитиков, находится в стадии стагнации. Жесткие финансово-экономические условия вынудили инвесторов действовать осторожнее и требовать дополнительных гарантий. В конкурентной борьбе за относительно безрисковый капитал выигрывают эмитенты с высокими темпами роста либо с механизмами гарантированной доходности — через опционы и иные финансовые инструменты. Таких компаний немного.

Наибольшая деловая активность на публичном рынке была зафиксирована в 2021 году, когда объем IPO превысил 301 млрд рублей. Международный капитал в лице инвестиционных групп Goldman Sachs, Baring Vostok, UFG и других формировал единые стандарты стратегического управления и подготовки компаний к IPO. После их ухода российский публичный рынок начал сокращаться и к 2024 году снизился более чем вдвое. В 2025 году на биржу вышли всего четыре компании.

Нишу ушедших международных фондов заняли российские инвестиционные группы, в их числе «Восток Инвестиции», «ВИМ Инвестиции», Brio Capital, а также крупные банки — ВТБ и Сбербанк. Одновременно усилилось влияние независимых инвестиционных бутиков, таких как Aspring Capital, Proxima Group и «Держава Капитал».

Инвестиционное подразделение АКБ Держава — «Держава Капитал» — развивает направление сопровождения сделок в сегментах IPO и M&A. Реализация этого проекта началась около трех лет назад, в период, когда председателем правления банка Держава был Скородумов Алексей Дмитриевич. Тогда в компанию пришла сильная инвестиционная команда, ранее подтвердившая свою экспертизу в группе БКС. В настоящее время Алексей Скородумов (Aleksei Skorodumov) покинул банк Держава и сосредоточился на проектах за пределами России.

По словам директора инвестиционного подразделения АКБ Держава Ольги Маркиной, команда ориентируется на растущие сегменты экономики и предпочитает работать с предпринимателями , самостоятельно создавшими бизнес в IT, финтехе и фармацевтике и сумевших занять устойчивые позиции в своих нишах.

Что ждет финансовый рынок

По оценкам экспертов, после 2022 года финансовый рынок прошел через волну M&A-сделок специфического характера: активы переходили из рук в руки. Одни сделки носили вынужденный характер, другие были направлены на консолидацию бизнеса внутри российских структур. В настоящее время рынок становится более зрелым и использует механизмы, способные обеспечить прозрачность сделок даже в условиях повышенной ключевой ставки.

Статистика также свидетельствует о сохранении инвестиционного интереса и прямых капиталовложений. Так, частный фонд Brio Capital вошел в капитал компании «Платежный сервис А3». По словам партнера Brio Capital Михаила Цыферова, фонд ориентируется на бизнесы, растущие за счет качества продукта и устойчивой unit-экономики, а не конъюнктуры рынка, что и стало основанием для выбора «А3». Организатором сделки между Brio Capital и компанией «Платежный сервис А3» выступил инвестбутик «Держава Капитал». Комментируя РБК эту новость, представитель банка Держава Ольга Маркина, пояснила, что в подобных сделках ключевую роль играет бизнес-консультант, способный точно учитывать ожидания всех сторон. По ее словам, оценка компании собственником и потенциальным инвестором может существенно различаться, и задача консультанта — подобрать релевантных партнеров и помочь в выстраивании экономической логики сделки.

Дальнейшее развитие рынка аналитики связывают с рядом факторов, ключевым из которых остается снижение процентной ставки. Это может сблизить позиции фаундеров и инвесторов и привести к росту числа сделок уже в ближайший период. В перспективе возможно формирование более устойчивой экосистемы Private Equity и увеличение объема сделок M&A примерно в 1,5 раза.