Связь в поездке ломается в одном и том же месте. Человек выходит из самолёта, включает телефон и видит либо предупреждение о плате за роуминг, либо пустой значок сети. Дальше решение приходится искать в чужой стране, без карт и без переводчика.

Способов остаться на связи немного, и выбирают между ними чаще всего вслепую. Ниже разобрано, чем каждый расплачивается за своё удобство.

По каким признакам сравнивают способы связи

Цена тут плохой ориентир: она зависит от страны, оператора и длины поездки, поэтому один и тот же способ в Турции и в Японии обойдётся по-разному. Устойчивее сравнивать по тому, что способ требует от человека и в какой момент он это требует.

когда подключение готово: дома до вылета или уже на месте;

что происходит с домашним номером после переключения;

сколько действий нужно сделать сразу после посадки;

известна ли сумма заранее или она приходит счётом позже.

Больше всего решает момент подключения. Всё, что настраивается дома, проверяется в спокойной обстановке: есть Wi-Fi, есть время, есть возможность написать в поддержку и дождаться ответа. То же самое действие в аэропорту прилёта делается на чужом языке, в очереди и с разряжающимся телефоном. По этому признаку туристическая eSIM для поездок за границу и местная карточка расходятся сильнее всего: профиль ставится дома, а за карточкой идут уже на месте.

Судьба домашнего номера важна тем, у кого к нему привязаны банк и рабочие сервисы. Если домашняя SIM уступает слот местной карточке, коды подтверждения перестают приходить. Выясняется это обычно при первой же оплате картой.

Число действий на месте и предсказуемость суммы связаны между собой. Там, где почти ничего не нужно делать после посадки, платят вперёд и знают объём заранее. Там, где платят по факту, взамен приходится следить за расходом трафика.

Из чего выбирают перед поездкой

Все варианты делятся по тому, чья сеть отдаёт трафик: домашний оператор, местный оператор или чужая точка доступа. Отсюда растут и настройка, и риски, и то, что случится при потере телефона. Ниже пять способов в порядке от самого привычного к самому ненадёжному. Порядок этот не про качество связи, а про то, сколько человек контролирует сам: от полностью автоматического роуминга до чужой точки доступа, на которую повлиять нельзя вовсе.

Роуминг домашнего оператора

Подключается сам. Телефон регистрируется в сети партнёра, звонки и интернет продолжают работать под привычным номером, настраивать ничего не нужно. Домашняя SIM остаётся основной и единственной.

Сильная сторона: номер жив, сообщения от банка доходят, покупать ничего не надо. Слабая: расход считает оператор, и полную сумму видно уже после возвращения. Пакеты с фиксированным объёмом снимают часть риска, но подключаются не в каждой стране и не на каждом тарифе.

Местная SIM-карта в стране прибытия

Покупается на месте: в аэропорту, в салоне оператора или в магазине у отеля. Во многих странах для оформления нужен паспорт, где-то и местный адрес. Карточка занимает слот, и домашняя SIM из него уходит, если телефон не держит две линии одновременно.

Сильная сторона: местный тариф, местная поддержка и номер, на который можно принять звонок от таксиста или хозяина квартиры. Слабая: час времени на поиск точки и оформление, разговор на чужом языке и вероятность остаться без домашнего номера в тот же вечер.

Туристическая eSIM

Профиль покупается онлайн до вылета, QR-код приходит на почту. Установка занимает пару минут: телефон добавляет вторую линию, физическая SIM остаётся на месте и продолжает принимать звонки и сообщения. У Redesim это больше 190 стран, сети местных операторов с поддержкой 4G и 5G, оплата картой российского банка или через СБП.

Сильная сторона: всё готово до поездки, объём трафика и срок известны заранее, роуминг домашнего оператора не задействован вовсе. Слабая: нужен совместимый аппарат, iPhone XS и новее либо Android с поддержкой технологии, и доступ к интернету в момент установки профиля.

Карманный роутер в аренду

Устройство выдают под залог на срок поездки, оно раздаёт Wi-Fi сразу на несколько гаджетов. Телефон при этом не трогают: домашняя SIM работает как обычно, никаких профилей ставить не нужно.

Сильная сторона: один интернет на компанию или семью, включая ноутбук и планшет. Слабая: коробку нужно получить и вернуть в срок, следить за её зарядом и носить с собой; потеря или поломка ложится на арендатора.

Общественный Wi-Fi

Сеть отеля, кафе или аэропорта. Заранее не подключается ничего, но и рассчитывать особо не на что: точка есть там, где вы остановились, и её нет там, где вы идёте.

Сильная сторона: не требует ни покупки, ни настройки, ни совместимости. Слабая: качество непредсказуемо, в части стран для входа просят местный номер телефона, а канал открыт, и заходить с него в банковское приложение не стоит.

Кому какой вариант подходит

Короткая командировка с созвонами закрывается связкой из eSIM и живой домашней SIM: интернет идёт по цифровому профилю, коды подтверждения приходят на привычный номер. Отпуск на две недели в одной стране одинаково хорошо решают eSIM и местная карточка, разница только в том, готовы ли вы потратить на оформление час уже на месте. Семье с несколькими устройствами подходит арендованный роутер или одна eSIM с раздачей на остальные гаджеты. Общественному Wi-Fi в этом списке остаётся роль запасного варианта на случай, когда основной способ подвёл.