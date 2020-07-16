Интернет магазин автозапчастей без аренды – платформа Docpart

Отличительная особенность данной cms для сайта запчастей заключается в том, что готовый интернет-магазин устанавливается на Ваш хостинг и нет необходимости платить ежемесячную оплату (аренду) за платформу. Платформа Docpart работает с 2012 года и на ее счету более 1 000 успешных интернет магазинов, запущенных на территории России и стран СНГ.

Помимо создания сайта автозапчастей, разработчики платформы предлагают ряд дополнительных услуг:

Разработка мобильного приложения для сайта автозапчастей;

Интеграция 1С и модулей оплаты по 54-ФЗ;

Модули для SEO продвижения сайта запчастей;

Разработка бонусной системы на сайте для покупателей и ряд других отличительных доработок, которых нет у других платформ

На выбор есть 3 варианта шаблона сайта, каждый из которых отличается по дизайну, но не теряет своей функциональной особенности. Сайты удобны по использованию на всех современных разрешениях: мобильных устройствах, планшетах и ПК. Разработчики платформы предлагают бесплатный тестовый период 14 дней для ознакомления. Если уже нацелены купить готовый интернет магазин автозапчастей, то техническая поддержка поможет с установкой сайта также бесплатно. Визитной карточкой платформы является цена пожизненной лицензии – от 7 400 руб.