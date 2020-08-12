Интернешнл Бизнес — гражданство ЕС от 1500 евро

International Business – это команда юристов, которые имеют огромный опыт в вопросе помощи жителям СНГ в получении европейского паспорта. При оформлении документов используются только законные проверенные пути, поэтому заказчикам не о чем переживать (это подтверждают отзывы клиентов Интернешнл Бизнес — https://pravdatut.com/31690/international-business). Следует выделить, что основным направлением деятельности компании является решение вопросов с получением паспортов Румынии и Болгарии, а также получение карты поляка. Особенностью законодательства данных стран является возможность получения гражданства по программе репатриации. Эта программа доступна тем, у кого есть корни польского, румынского и болгарского происхождения. Перед подачей заявления на гражданство ЕС необходимо тщательно изучить отзывы, а также прочитать краткий обзор о компании.

Получение гражданства Румынии

Считается, что румынское гражданство является одним из самых быстрых способов для того, чтобы стать гражданином Евросоюза. Программа репатриации является процедурой по восстановлению утерянного статуса гражданина. Для того чтобы получить румынское гражданство, необходимо подтвердить наличие в роду до 3-го поколения румына. Этот предок должен был быть рожден в период 1918-40 годов на территории страны. В Румынии сложилась такая геополитическая обстановка, при которой им пришлось много мигрировать, и сегодня их потомки живут по всему миру. С помощью юристов компании появляется реальный шанс восстановить информацию о своих предках, подготовив необходимое досье для дальнейшего получения гражданства.

Получение гражданства ЕС происходит в несколько этапов:

Необходимо подать заявку на сайте International Business. После этого по указанному номеру телефона оперативно перезвонит наш специалист, и подробно ответит на любые дополнительные вопросы; Досье. Досье для подачи формируется специалистами компании посоле того, как с ними подписан договор. Предварительно проводится полная проверка документов и сбор всей необходимой информации; Досье подается в Министерство Юстиции, после чего выдается персональный досар. При подаче документов клиент должен присутствовать лично, однако также он может воспользоваться помощью адвоката; Прохождение присяги. Заказчик должен активно изучать румынский язык. Присяга по сути является финальном этапом, после которого выдается Сертификат о гражданстве; Получение сертификата. Внутренние документы оформляются после этого этапа. На выполнение этого этапа необходимо не меньше чем 12 месяцев, однако с помощью опытных юристов этот срок можно сократить.

Получение гражданства Болгарии

Существует статья 15 Закона Болгарии, в которой говорится о том, что для получения гражданства необходимы этнические корни. Существует Государственное агентство по делам болгар, которое и занимается подтверждением болгарского происхождения. Юристы компании готовы оказать квалифицированную помощь, помогая с лёгкостью и оперативностью пройти все этапы по оформлению гражданства.

Получение карты поляка

Быстрый выезд в Польшу на ПМЖ возможен через карту поляка. Получить данный документ имеют возможность все потомки поляков вне зависимости от того, где они проживают. При наличии данного документа уже через год можно получить гражданство Евросоюза.

International Business – это компания, которая имеет прекрасную репутацию среди клиентов, желающих оперативно и качественно решить вопросы с эмиграцией. Для того чтобы составить свое собственное впечатление перед заказом услуг, стоит обзнакомиться с отзывами уже существующих заказчиков.