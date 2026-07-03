Интеграция СКУД с 1С: зачем и как это работает

Система контроля и управления доступом фиксирует, когда сотрудник вошёл в здание и когда вышел, но сама по себе эта информация редко используется для расчёта зарплаты. Проблема решается связкой СКУД с 1С — тогда данные о проходах превращаются в готовый табель без ручной сверки. Разберём, из чего складывается такая интеграция и кому она нужна.
Зачем связывать СКУД и 1С
Без интеграции кадровик сверяет данные из СКУД с табелем вручную, а на предприятии с сотней сотрудников это часы работы каждый месяц. Автоматическая передача данных снижает число ошибок и споров по опозданиям или переработкам. Отчёты о трудовой дисциплине формируются прямо в 1С, без переключения между программами. Экономия времени растёт вместе с числом сотрудников и подразделений.
- Автоматический перенос данных о проходах
- Меньше ручной сверки табеля
- Единые отчёты по дисциплине в 1С
С какими СКУД возможна интеграция
На рынке несколько крупных производителей систем контроля доступа — Parsec, Perco, RusGuard, Sigur, Gate, Orion от БОЛИД. Готовые модули интеграции обычно поддерживают самые распространённые из них без доработки. Если стоит менее популярная СКУД, интеграцию дорабатывают под задачу отдельно.
- Проверить производителя своей СКУД
- Уточнить готовность модуля интеграции
- При необходимости заказать доработку
Формат внедрения
Модуль ставится либо как расширение 1С, либо встраивается в конфигурацию напрямую — в зависимости от версии учётной системы. Расширение внедряется быстрее и проще обновляется вместе с типовой конфигурацией. Встраивание даёт больше гибкости в отчётах, но требует более глубокой доработки.
- Расширение — быстрое внедрение
- Встраивание в конфигурацию — больше гибкости
- Выбор зависит от изменений в типовой 1С
Что учесть при расчёте табеля
Данные СКУД показывают фактическое время прохода, а не плановое рабочее время по графику. При настройке важно решить, засчитывать ли только плановые часы или учитывать переработки. Плановые отсутствия — отпуск, командировка, больничный — блокируются в СКУД отдельно, иначе система покажет прогул там, где его не было.
- Разделение фактического и планового времени
- Учёт плановых отсутствий в СКУД
- Первичная настройка правил расчёта
Заключение
Связка СКУД и 1С избавляет кадровую службу от ручной сверки и снижает число спорных ситуаций по табелю. Выбор формата внедрения — расширение или встроенная конфигурация — зависит от того, насколько типовая система 1С изменена на предприятии. Перед стартом стоит проверить совместимость своей СКУД с готовым модулем, чтобы не столкнуться с доработками задним числом.
Источник: https://prostoskud.ru/