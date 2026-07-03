Интеграция СКУД с 1С: зачем и как это работает

Система контроля и управления доступом фиксирует, когда сотрудник вошёл в здание и когда вышел, но сама по себе эта информация редко используется для расчёта зарплаты. Проблема решается связкой СКУД с 1С — тогда данные о проходах превращаются в готовый табель без ручной сверки. Разберём, из чего складывается такая интеграция и кому она нужна.

Зачем связывать СКУД и 1С

Без интеграции кадровик сверяет данные из СКУД с табелем вручную, а на предприятии с сотней сотрудников это часы работы каждый месяц. Автоматическая передача данных снижает число ошибок и споров по опозданиям или переработкам. Отчёты о трудовой дисциплине формируются прямо в 1С, без переключения между программами. Экономия времени растёт вместе с числом сотрудников и подразделений.

Автоматический перенос данных о проходах

Меньше ручной сверки табеля

Единые отчёты по дисциплине в 1С

С какими СКУД возможна интеграция

На рынке несколько крупных производителей систем контроля доступа — Parsec, Perco, RusGuard, Sigur, Gate, Orion от БОЛИД. Готовые модули интеграции обычно поддерживают самые распространённые из них без доработки. Если стоит менее популярная СКУД, интеграцию дорабатывают под задачу отдельно.

Проверить производителя своей СКУД Уточнить готовность модуля интеграции При необходимости заказать доработку

Формат внедрения

Модуль ставится либо как расширение 1С, либо встраивается в конфигурацию напрямую — в зависимости от версии учётной системы. Расширение внедряется быстрее и проще обновляется вместе с типовой конфигурацией. Встраивание даёт больше гибкости в отчётах, но требует более глубокой доработки.

Расширение — быстрое внедрение

Встраивание в конфигурацию — больше гибкости

Выбор зависит от изменений в типовой 1С

Что учесть при расчёте табеля

Данные СКУД показывают фактическое время прохода, а не плановое рабочее время по графику. При настройке важно решить, засчитывать ли только плановые часы или учитывать переработки. Плановые отсутствия — отпуск, командировка, больничный — блокируются в СКУД отдельно, иначе система покажет прогул там, где его не было.

Разделение фактического и планового времени

Учёт плановых отсутствий в СКУД

Первичная настройка правил расчёта

Заключение

Связка СКУД и 1С избавляет кадровую службу от ручной сверки и снижает число спорных ситуаций по табелю. Выбор формата внедрения — расширение или встроенная конфигурация — зависит от того, насколько типовая система 1С изменена на предприятии. Перед стартом стоит проверить совместимость своей СКУД с готовым модулем, чтобы не столкнуться с доработками задним числом.

Источник: https://prostoskud.ru/