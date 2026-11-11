Иммигрировать, купить дом и открыть бизнес за границей: с чем помогают специалисты iWorld

Утром отвезти детей в школу, днем встретиться с партнерами, а вечером прогуляться у моря. Или остаться в любимом городе и открыть компанию в стране, где ждут ваш продукт. У каждого свои причины присматриваться к жизни и бизнесу за рубежом: приятный климат, образование для детей, новые деловые связи. Хочется выбирать место, где будет комфортно семье и интересно работать.

Вслед за этим желанием возникают практические вопросы. Какой статус позволит жить в выбранной стране? Где зарегистрировать компанию? Какие документы понадобятся банку? На кого оформить квартиру? Международная юридическая компания iWorld помогает разобраться в этих вопросах и составить план действий с учетом целей, обстоятельств и бюджета клиента.

За более чем 15 лет работы компания выполнила свыше 9 000 клиентских запросов. Ее специалисты занимаются миграционными процедурами, корпоративным правом, банковскими вопросами и сделками с недвижимостью. Для человека, который собирается переехать вместе с семьей и продолжать вести бизнес, важно рассматривать эти задачи вместе: от выбора страны регистрации компании могут зависеть и условия работы, и личные планы владельца.

Выбрать страну, в которой хочется остаться

Семье, присматривающейся к иммиграции во Францию, важно узнать гораздо больше, чем стоимость аренды. Хочется выбрать школу, разобраться с медицинским обслуживанием, найти район, из которого удобно добираться на работу. А еще — заранее выяснить, на каком основании родители и дети смогут жить в стране и какие условия придется соблюдать для продления статуса.

Работа с юристами начинается с обсуждения этих планов. Имеют значение источник дохода, состав семьи, предполагаемая занятость и время, которое человек готов проводить за границей. Финансово независимому клиенту и основателю технологического проекта могут подойти разные основания для получения ВНЖ. Для предпринимателя одним из вариантов может стать French Tech Visa.

iWorld помогает подобрать подходящую программу, пройти предварительную проверку и подготовить документы. Так семья может оценить требования заранее, а затем выбирать дату переезда, договариваться об аренде и готовиться к смене школы.

Выбирать стоит с учетом того, как вы собираетесь жить. ВНЖ дает право проживать в стране на установленных условиях. Для получения гражданства нужны отдельное основание и прохождение соответствующей процедуры. Если клиент рассматривает второй паспорт, специалисты изучают доступные варианты с учетом его обстоятельств. Такой разговор помогает понять, какой статус нужен сейчас и к чему можно готовиться в дальнейшем.

После получения статуса тоже могут потребоваться помощь с внутренними документами, решение административных вопросов, а со временем — продление ВНЖ. Компания помогает и на этом этапе. Ведь после переезда хочется скорее освоиться, обустроить дом и найти любимую кофейню. При этом важно вовремя подготовить документы для следующей подачи.

Открыть бизнес там, где есть спрос

Для предпринимателя знакомство с новой страной нередко начинается с деловой поездки. Несколько встреч в Дубае могут показать, что продукт интересен местным заказчикам. Следом возникает задача: открыть компанию, заключать договоры, принимать оплату и нанимать сотрудников. Уже на старте важно понимать, как будет устроена ее работа.

До регистрации полезно ответить на несколько вопросов:

Кто станет вашими клиентами и в каких странах они находятся?

Какие лицензии понадобятся для выбранной деятельности?

Как будут проходить платежи и какие документы запросит банк?

Планируете ли вы переехать вместе с семьей?

Ответы помогают согласовать деловые и личные планы. В ОАЭ выбор между материковой компанией и регистрацией в свободной экономической зоне зависит от вида деятельности, круга клиентов и намерений владельца. iWorld помогает оценить эти обстоятельства, подобрать структуру бизнеса и подготовить регистрационные документы. Для управления группой предприятий или семейными активами могут рассматриваться холдинг либо семейный фонд.

После регистрации у компании появляются регулярные обязанности: вести учет, готовить отчетность, продлевать лицензии, проверять договоры и выполнять налоговые требования. Эти вопросы также входят в сферу работы iWorld. Предприниматель может обсуждать запуск и дальнейшее развитие бизнеса с командой, которая уже знакома с его задачами.

Отдельное направление — проекты в сфере цифровых финансов. Компания помогает выбрать страну, подготовиться к лицензированию и разобраться в требованиях к проверке клиентов. Основатель криптовалютного или финтех-сервиса может учесть правовые требования еще при разработке продукта.

Наладить расчеты и выбрать дом

Компании нужен счет, подходящий для ее операций. Семье — возможность оплачивать повседневные расходы и крупные покупки. При выборе банка имеют значение гражданство заявителя, происхождение средств, профиль бизнеса и страны, с которыми предстоит работать.

При открытии счета в ОАЭ специалисты подбирают банк с учетом этих обстоятельств, помогают собрать документы для проверки клиента и взаимодействуют с банковским комплаенс-отделом. На первом этапе процедуру можно запустить дистанционно; работу координирует персональный специалист. Доступна поддержка на русском, английском и арабском языках. Решение об открытии счета принимает банк, а команда помогает подготовить необходимые сведения и ответить на его запросы.

При покупке жилья к финансовым расчетам добавляются личные пожелания. Одним нужна квартира рядом со школой, другим — дом для семейных каникул или объект для сдачи в аренду. Красивый вид и удачная планировка помогают определиться. Но до подписания договора важно проверить, кому принадлежит недвижимость, нет ли обременений, долгов и судебных споров.

Юристы изучают историю перехода прав, статус объекта и земельного участка, разрешительную документацию. При покупке у застройщика проверяют и самого девелопера. Если приехать на просмотр пока не получается, можно организовать видеопоказ. Затем специалисты помогают провести переговоры, согласовать договор и зарегистрировать право собственности.

У дома есть будущее, которое стоит продумать до покупки. Будете ли вы жить в нем постоянно, сдавать его в аренду, передавать детям? Приобретение недвижимости на свое имя или через компанию может иметь разные налоговые и наследственные последствия. Если покупка связана с планами получить резидентство, отдельно проверяется, соответствует ли объект условиям выбранной программы.

Начать с разговора о своих планах

Для начала достаточно определить, чего вы ждете от перемен. Больше времени с семьей? Выхода на зарубежный рынок? Собственного дома в стране, куда прежде приезжали только в отпуск? С этим уже можно приходить на консультацию и обсуждать конкретные варианты.

Дальше предстоит выбрать программу или страну регистрации, пройти предварительную проверку, собрать документы и выполнить необходимые требования. Когда понятна последовательность действий, удобнее планировать поездки, расходы и сроки. По мере работы специалисты уточняют детали и помогают подготовиться к следующим этапам.

Часть организационных забот можно передать консьерж-сервису. Например, для поездки на подачу документов или деловые встречи организовать трансфер и проживание. Освободится время, чтобы познакомиться с городом: пройтись по соседним улицам, поужинать в местном ресторане, почувствовать, подходит ли вам его ритм.

Разговор с iWorld можно начать с простого желания: жить ближе к морю, дать детям образование за рубежом, открыть представительство или купить недвижимость. На консультации — выяснить, что для этого потребуется, сравнить варианты и наметить первые шаги. Тогда в следующую поездку уже можно будет присмотреть районы для жизни, встретиться с будущими партнерами или посетить выбранную школу.

Возможно, именно с такого знакомства и начнется ваша история в другой стране. Обсудить свои планы со специалистами можно на iworld.com.