Игры на смартфонах: появление мобильного киберспорта

Вы помните, как играли в игры на кирпичных телефонах в 2000-х? Могу поспорить, что некоторые люди не предполагали, какой прогресс в телефонных играх будет происходить с годами, и они начинают занимать свою нишу в киберспорте. В этом посте я поделюсь с вами своими мыслями о мобильном киберспорте и о том, почему он входит в число будущих соревновательных игр по всему миру. Итак, без дальнейших задержек, давайте сразу перейдем к сегодняшнему обсуждению!

Как смартфоны меняют представление о киберспорте и соревновательных мобильных играх

Смартфоны действительно соответствуют своему «умному» описанию. Помимо способности функционировать аналогично компьютеру, теперь он также является инструментом для фотографии, в некоторой степени мини-кинотеатром и игровой консолью для масс. В результате мы больше не можем отрицать тот факт, что смартфоны способствуют смене парадигмы игрового процесса, которая включает в себя следующее:

Игровые смартфоны намного доступнее

Прежде всего, смартфоны в десять раз более доступны по цене по сравнению с выделенными игровыми портативными устройствами и полноценными настольными компьютерами или ноутбуками. По сути, каждый может иметь смартфон с игровыми возможностями, независимо от уровня его дохода. У большинства населения планеты в современном поколении есть смартфоны. В зависимости от того, какое у них устройство, оно может тем или иным образом воспроизводить некоторые популярные игровые игры, такие как Mobile Legends, Apex и Call of Duty.

Компактный и простой в игре

Еще одна причина, по которой мобильный киберспорт быстро развивается, заключается в том, что им намного проще пользоваться. Он функционален благодаря сенсорным экранам, или вы можете использовать беспроводные контроллеры для взаимодействия с играми. Более того, вам не придется беспокоиться об установке программного или аппаратного обеспечения каждый раз, когда выходит новая игра для ПК, поскольку мобильное оборудование актуально в течение нескольких лет для конкретной игры. В конце концов, вам, возможно, придется заменить его и купить новый.

Он подходит всем типам геймеров

Смартфоны подходят всем типам геймеров. Неважно, являетесь ли вы обычным, заядлым или соревновательным геймером, смартфон значительно улучшит ваш игровой опыт в тысячу раз. Например, сенсорный экран смартфона обеспечивает лучшее ощущение и более естественное движение по сравнению с контроллерами ПК или игровой консоли. Кроме того, как обсуждалось в предыдущем разделе, конкурирующим мобильным геймерам не обязательно беспокоиться о мобильном оборудовании, поскольку оно встроено в несменное оборудование.

Отличная графика и производительность

Хотя графика смартфонов далека от игровых консолей и ПК, флагманские смартфоны могут конкурировать со специализированными портативными игровыми консолями, которые предлагают полуреалистичную графику. В дополнение к графике современные мобильные телефоны обладают превосходной производительностью, например, Huawei Nova 11i, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 680, обеспечивающим плавный и четкий пользовательский интерфейс. Указанный процессор также надежен в высокопроизводительных играх в том смысле, что никаких задержек не наблюдается, поскольку пользовательский интерфейс правильно оптимизирован перед запуском игры.

Заключение

В отличие от того, как раньше играть в видеоигры было привилегией, теперь это доступно каждому, поскольку смартфоны относительно доступны по цене. И вы можете получить смартфон с игровым оборудованием, не тратя денег. Хотя они и дешевле, они изменили игровой процесс в различных аспектах: они стали более портативными, с ними легче играть, они подходят всем типам геймеров, предлагают отличную графику и высокий уровень производительности, что позволяет использовать популярные игровые игры. как в Call of Duty и Apex, можно играть.Такие факторы способствовали формированию мобильного киберспорта как категории, в которой признаются хардкорные геймеры, соревнующиеся на высоком уровне.