Хаос в закупках: когда поставщики водят хороводы, а деньги тают на глазах

Вы когда-нибудь пытались договориться с двадцатью поставщиками одновременно, имея под рукой только телефон, блокнот и нервную систему? Если да, то вы точно знаете, как выглядит легкий производственный хаос. Сначала кажется, что всё под контролем, но в какой-то момент выясняется, что один контрагент не привез товар, второй потерял счет, а третий прислал не то, что заказывали. И ладно бы это были разовые истории, но, когда такие сюрпризы происходят постоянно, начинаешь подозревать, что в офисе завелась нечистая сила.

В Москве, где ритм жизни просто сумасшедший, а конкуренция заставляет шевелиться даже самых ленивых, ручное управление поставками превращается в чистый мазохизм. Предприниматели тратят кучу времени на то, чтобы просто «стыковать» всех участников процесса, хотя могли бы заниматься развитием бизнеса или хотя бы спать по ночам. И тут возникает логичный вопрос: а нельзя ли как-то автоматизировать этот бардак, чтобы вся информация была в одном месте, а поставщики ходили строем, а не вразвалочку?

Спойлер: можно. Причем современные инструменты позволяют сделать это настолько элегантно, что вы удивитесь, почему не сделали этого раньше.

Преимущества или как перестать тушить пожары и начать жить

Когда компания наконец решается на автоматизацию закупок, первое, что замечают сотрудники — у них внезапно появляется свободное время. Раньше менеджеры бегали, пытаясь согласовать цены, договориться об отгрузках и проверить накладные, а теперь система сама напоминает о сроках, контролирует этапы и даже подсказывает, у кого из поставщиков какие условия. Это не магия, это просто грамотная настройка процессов, когда машина берет на себя рутину, а человек занимается действительно важными вещами — например, переговорами или поиском новых партнеров.

Еще один приятный бонус — прозрачность. Когда все закупочных процессов завязаны в единую систему, вы в любой момент можете открыть дашборд и увидеть, кто, что, почем и когда заказал. Больше никаких «я думал, ты оплатил» или «а мне показалось, что мы договорились на прошлой неделе». Все честно, все по полочкам.

Ну и конечно, отношения с партнерами выходят на новый уровень. Когда вы четко соблюдаете договоренности и вовремя реагируете на запросы, поставщики начинают вас уважать. А некоторые даже предлагают особые условия, потому что работать с прозрачной компанией, где все процессы автоматизированы, приятнее и надежнее, чем с теми, у кого вечный хаос. Внедрение SRM в этом смысле работает как клей, который скрепляет деловые связи и делает их по-настоящему прочными.

Кому это нужно или мифы о том, что «у нас маленькая компания»

Часто можно услышать от владельцев небольших фирм: «Зачем нам эти сложности? У нас и так все на виду, мы же не гигантский холдинг». Знаете, это как сказать, что маленькой квартире не нужен ремонт, потому что там и так убираться легко. Дело не в масштабах, а в удобстве. Даже если у вас всего пара десятков постоянных партнеров, процесс закупок все равно отнимает время. А время, как известно, деньги. Внедрить SRM в небольшом бизнесе даже проще, чем в огромной корпорации, потому что не надо раскачивать многотонный бюрократический маховик. Зато эффект вы почувствуете сразу.

Особенно система SRM для поставщиков актуальна для компаний, которые работают в сфере торговли или производства. Там, где нужно постоянно отслеживать наличие товаров, согласовывать цены и контролировать качество, без автоматизации просто не выжить. Представьте, что у вас сеть магазинов или небольшой заводик. Если вовремя не привезут сырье или комплектующие, встанет весь процесс. А если не привезут товары для продажи, покупатели уйдут к конкурентам. Риски огромные, и чтобы их минимизировать, нужна надежная система управления на Битрикс24, которая будет страховать вас от человеческой забывчивости и форс-мажоров.

Кстати, если вы когда-нибудь мечтали, чтобы договора с контрагентами заключались сами собой, а за отвечать за поставки нужно было только нажатием одной кнопки — добро пожаловать в клуб. Интеграция с популярными платформами на Битрикс делает работу с заявок на закупку максимально простой и понятной. Даже ваши бухгалтеры, которые обычно с подозрением косятся на любые нововведения, оценят, как легко стало работать с документами и отслеживать оплаты.

В общем, если вы еще сомневаетесь, нужно ли вам это, просто посчитайте, сколько времени и денег вы теряете на рутине. Внедрение системы управления закупками окупается обычно быстрее, чем вы думаете. Потому что это не просто новая программа, это новый способ договариваться с миром и с самим собой. Система SRM для закупок помогает навести порядок в голове и в документах одновременно.