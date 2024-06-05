Hamster Combat: новая Web3-игра в Telegram на базе TON

Hamster Combat — стремительно набирающая популярность Web3-игра, основанная на блокчейне The Open Network (TON) и доступная в мессенджере Telegram. Она быстро стала крупнейшим сообществом в Telegram с более чем 20 миллионами подписчиков. Токен Hamster Combat уже вышел на биржи и его можно купить.

Концепция Tap-2-Earn

Игра использует модель Tap-2-Earn («тапай, чтобы заработать»), где пользователи нажимают на экран и собирают виртуальные монеты. Идея схожа с Notcoin, но с уникальным маскотом в виде хомячка. Игроки становятся гендиректорами биржи, выбирают логотип и начинают копить деньги.

Как играть в Hamster Combat

За каждое нажатие на экран игроки получают одну виртуальную монету. Дополнительные опции для ускорения накопления капитала включают:

Full Energy : бесплатно восстанавливает уровень энергии до максимума, доступно 6 раз за 24 часа.

: бесплатно восстанавливает уровень энергии до максимума, доступно 6 раз за 24 часа. Multitap : платная опция, дающая больше монет за одно нажатие.

: платная опция, дающая больше монет за одно нажатие. Energy Limit: увеличивает лимит энергии на 500 единиц за деньги.

Способы заработка монет

Монеты можно заработать:

За подписку на Telegram-канал и аккаунт проекта в Twitter.

За приглашение новых участников (10 000 монет за трех присоединившихся друзей).

Пассивный заработок

На странице Mine монеты можно обменивать на карточки, увеличивающие пассивный доход. Монеты начисляются через три часа после выхода из игры. За комбо из трех карт дают 5 млн монет.

Токены Hamster Combat

Токен с тикером HMSTR ожидается в июне 2024 года. Пока что вывести деньги из приложения невозможно, так как токен еще не выпущен. Разработчики обещают бесплатное распределение токенов среди участников, выполнивших определенные задания.

Проблемы и манипулятивные элементы

Игра использует механизм вознаграждения за каждое нажатие, что вызывает желание продолжать играть. Образ хомяка в рекламе имеет манипулятивные элементы. Накопленные монеты создают «якорь», затрудняя выход из игры, так как игроки не хотят терять свой виртуальный капитал. Организаторы обещают возможность вывода средств в будущем.

Перспективы

Hamster Combat — перспективный игровой проект с возможностью заработка, который уже привлек значительное внимание. Оправдает ли он ожидания миллионов пользователей, станет ясно в ближайшее время.

Источник — Телеграмм канал о крипте Smart Money