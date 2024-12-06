Гражданство Румынии: как его получить и какие преимущества оно дает?

Задумывались о втором гражданстве? Румыния — один из популярных выборов благодаря своим экономическим перспективам и статусу члена Евросоюза. Но как же получить гражданство этой страны? Какие шаги нужно предпринять? Сегодня мы подробно разберем все способы получения румынского гражданства и объясним, зачем это может быть вам нужно. Так же узнать как гражданство Румынии может помочь вернуться на рынок ЕС вам поможет эта статья.

Почему выбирают румынское гражданство?

Румыния — это не только красивейшая страна с богатой историей, но и удобный «плацдарм» для жизни и работы в Европе. Вот главные причины, почему многие хотят стать румынскими гражданами:

Безвизовый въезд: гражданство Румынии открывает двери в более чем 180 стран мира, включая все государства Евросоюза.

гражданство Румынии открывает двери в более чем 180 стран мира, включая все государства Евросоюза. Право на работу: возможность официально работать в любой стране ЕС без дополнительных разрешений.

возможность официально работать в любой стране ЕС без дополнительных разрешений. Доступ к образованию: вы и ваши дети можете получить европейское образование на выгодных условиях.

вы и ваши дети можете получить европейское образование на выгодных условиях. Удобство ведения бизнеса: румынский паспорт дает доступ к европейскому рынку и льготам для предпринимателей.

Но как же стать частью этой страны? Существует несколько способов получения румынского гражданства.

Основные способы получения гражданства Румынии

В зависимости от вашей ситуации и целей можно выбрать один из следующих путей:

1. Репатриация

Самый быстрый и популярный способ. Репатриация предполагает восстановление гражданства для потомков тех, кто жил на территории Румынии до 1940 года. Это касается граждан бывшей Бессарабии (нынешней Молдовы) и Северной Буковины (части современной Украины).

Как это работает?

Вам нужно доказать, что у вас есть родственники, проживавшие на территории Румынии до 1940 года. Например, прадедушка или бабушка. Для этого подойдут архивные документы: свидетельства о рождении, браке, паспорта.

Этапы получения гражданства через репатриацию:

Сбор документов, подтверждающих родственные связи. Подача заявления в Министерство юстиции Румынии. Прохождение проверки (документы изучают на подлинность). Ожидание решения (обычно 8–12 месяцев). Получение сертификата о гражданстве.

2. Натурализация

Этот путь подходит для тех, кто долгое время проживает в Румынии. Например, иностранцы, которые официально работали, учились или владели недвижимостью в стране.

Условия для натурализации:

Проживание на территории Румынии минимум 8 лет (или 5 лет, если вы состоите в браке с гражданином Румынии).

Знание румынского языка.

Отсутствие судимостей и других проблем с законом.

Доказательства интеграции в общество (например, работа или учеба).

3. Брак с гражданином Румынии

Если ваш супруг или супруга является гражданином Румынии, вы можете подать заявку на гражданство после 3–5 лет совместного проживания. Этот процесс проще, так как приоритет отдается семейным ценностям.

4. Инвестиции

Этот способ идеально подходит для состоятельных людей. Чтобы получить румынское гражданство, можно вложить значительную сумму в экономику страны — например, в открытие бизнеса или покупку недвижимости.

Что нужно для инвестиций?

Открытие компании с созданием рабочих мест для местного населения.

Приобретение недвижимости на сумму от 500,000 евро.

Инвестирование в государственные проекты (например, инфраструктуру).

5. Рождение или усыновление

Если ребенок рожден от граждан Румынии или усыновлен румынской семьей, он автоматически получает гражданство. Этот способ касается только детей, поэтому взрослым он не подойдет.

Какие документы нужны?

Список документов зависит от способа получения гражданства. Вот общий перечень:

Тип документа Описание Заявление Официальное заявление на получение гражданства. Паспорт Копия и оригинал паспорта страны проживания. Свидетельства Свидетельства о рождении, браке или других событиях, подтверждающих родственные связи. Подтверждение проживания Доказательства проживания в Румынии (например, аренда жилья или регистрация). Финансовые документы При инвестициях — документы о внесении средств.

Сколько это стоит?

Получение гражданства — это не только время, но и деньги. Основные затраты включают:

Сбор документов (нотариальные услуги, переводы) — от 10,000 до 20,000 рублей.

Госпошлина за подачу заявления — около 100 евро.

Юридические услуги (если вы нанимаете адвоката) — от 1,000 до 3,000 евро.

Для тех, кто выбирает инвестиционный путь, суммы значительно выше — от 500,000 евро и выше.

Сколько времени занимает процесс?

В зависимости от способа получения сроки варьируются:

Репатриация: 8–12 месяцев.

8–12 месяцев. Натурализация: 5–8 лет проживания + 1 год оформления документов.

5–8 лет проживания + 1 год оформления документов. Через брак: около 3 лет совместной жизни + 6–12 месяцев ожидания.

около 3 лет совместной жизни + 6–12 месяцев ожидания. Инвестиции: 6–12 месяцев.

Гражданство Румынии — это возможность стать частью Евросоюза, путешествовать, работать и жить в любой стране Европы. Выбор способа получения зависит от вашей ситуации: репатриация подойдет потомкам бывших граждан, а инвесторы или натурализованные жители могут выбрать другие пути. Главное — изучить все детали процесса и действовать пошагово.

Румыния готова принять вас с открытыми дверями, если вы готовы сделать шаг навстречу новым возможностям!