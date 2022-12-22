Гипрок — комплексная шумоизоляция с различным уровнем защиты

Компания Gyproc — один из лидеров российского рынка стройматериалов, предлагающий не только отдельные материалы, но и комплексные решения для шумоизоляции квартир или домов. На сайте производителя представлены системы двух категорий: для частного и профессионального строительства, которые отличаются повышенной эффективностью, надежностью и долговечностью.

Преимущества шумоизоляции Gyproc

Популярность комплексных решений для шумоизоляции «Гипрок Акустик» обусловлена такими особенностями и достоинствами:

Специально подобранные материалы от одного производителя обеспечивают эффективное поглощение звуковых волн низких и средних частот.

Вам не нужно тратить время на поиск отдельных продуктов для шумоизоляции, эксперты в области шумоизоляции уже подобрали все необходимые материалы в комплексы и представили это на сайте в одном месте. При этом учли все до гвоздя.

Вам не нужно пытаться подсчитать сколько того или инного товара понадобится для шумоизоляции потолка, стены от соседа или межкомнатные стены. Эксперты уже создали удобный калькулятор, вам останется указать только площадь. Рассчитайте за несколько секунд в магазине готовых решений для шумоизоляции Тепло и Тихо маркет.

Эксплуатационные свойства и характеристики всех материалов в комплексе полностью соответствуют российским и международным стандартам, включая Технические Регламенты ТС.

Благодаря большому выбору можно заказать шумоизоляцию с учетом конкретных нужд. В каталоге есть решения для устройства перегородок, облицовки стен, потолков. А также варианты исходя из интенсивности беспокоящего вас шума.

Готовые решения для шумоизоляции отличаются высокой ремонтопригодностью, стойкостью к загрязнениям и механическим воздействиям.

По завершении монтажа плиты можно оклеивать обоями или перекрашивать неограниченное количество раз без ущерба акустическим характеристикам изолирующей конструкции.

Шумоизолирующие материалы изготовлены из экологичного сырья и компонентов, соответствующих высоким стандартам гигиены и безопасности.

Большой выбор: шумоизоляция для любых нужд

С учетом решаемых задач и в зависимости от располагаемого бюджета можно заказать шумоизоляционные комплексы для стен и перегородок для квартиры или дома трех категорий защиты: «Минимум», «Оптимум» или «Максимум». В первом случае формируется защитный слой 80 мм. Этого достаточно, чтобы избавиться от криков, звуков маломощной бытовой техники, других шумов в пределах 47 дБ, создаваемых в соседних комнатах.Желающие достичь среднего баланса стоимости и эффективности могут купить шумоизоляцию с уровнем защиты «Оптимум» толщиной 110 мм. Такой барьер рассчитан на поглощение шумов мощностью до 53 дБ. Шумоизоляция «Максимум» толщиной 155 мм способна улавливать звуки до 62 дБ и снижать их интенсивность, обеспечивая комфортные условия для работы или отдыха. Поставьте шум на нужный вам уровень громкости или на беззвучный режим с шумоизоляционными решениями Гипрок Акустик.