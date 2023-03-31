Где удобно использовать рулонные шторы с электроприводом

Если вы ищете удобное и современное решение для оформления оконных проемов, то стоит рассмотреть рулонные шторы с электроприводом. Такие модели будут удачно смотреться в интерьере как загородных домов и квартир, так и офисов, гостиниц. Чем отличаются рулонные шторы с электроприводом, представленные здесь https://www.rollospb.ru/electro/elrollo/, от классических моделей с ручным управлением?

Шторы с электроприводом удобны тем, что они могут открываться и закрываться дистанционно. Для этого используется специальный пульт или отдельная кнопка. Можно открывать и закрывать шторы посредством специального приложения в телефоне. Это удобно, если окна расположены на большой высоте. Не нужно каждый раз вручную опускать или поднимать полотна. Внешне различий нет. Производители также предлагают большой выбор материалов разных оттенков, поэтому можно подобрать рулонные шторы как для классического, так и для современного интерьера.

Где заказать рулонные шторы с электроприводом выгодно в СПб

Если вы ищете оптимальное соотношение цены и качества, то изучите предложение от компании «Ролло СПб». Она предлагает рулонные шторы с электрическим приводом и ручным управлением. Заказать их по самой выгодной цене можно на официальном сайте rollospb.ru. Продукция обладает рядом достоинств:

готовые конструкции подходят для всех типов рам;

эстетичный вид;

удобство в использовании;

доступная стоимость.

Так как шторы подходят для всех типов рам, то для их монтажа не придется видоизменять оконные рамы. Они подходят не только для пластиковых, но и для других видов окон. Крепить вал, на который накручивается полотно, можно не только к оконной раме, но и к потолку, стене или проему. Производитель позаботился об эстетичном виде рулонных штор. Для этого используются декоративные вставки, с помощью которых маскируются все механизмы. Но конструкцией предусмотрен простой доступ ко всем механизмам, если потребуется ремонт.

Компания «Ролло СПб» предлагает одни из лучших цен на рулонные шторы в Санкт-Петербурге. Она выполняет весь комплекс работ. Начиная с разработки проекта, заканчивая доставкой и установкой штор. Воспользоваться выгодным предложением от представленной компании могут как физические, так и юридические лица.